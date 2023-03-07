جورجينا رودريغيز تستعرض أحذيتها داخل الحمام في صورة غريبة ومثيرة! (شاهد)

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وطن- عرضت جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الأرجنتينية، وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من أحذيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

12 حذاء

نشرت جورجينا رودريغيز صورة لنفسها جالسة على أرضية الحمام بجوار خط من 12 زوجًا على الأقل من الأحذية ذات الكعب العالي.

يُعتقد أن مجموعة جورجينا تساوي الآلاف ، ويمكن رؤية أزواج أخرى تدق في الإطار على الجانب الآخر من الصورة.

نشرت جورجينا اللقطات من المملكة العربية السعودية حيث زارت صالة يوجا.

وعلقت جورجينا: ” شكرًا لجميع الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم اليوم – إنه يوم عمل رائع ، إنه لمن دواعي سروري”.

وقد أحبها 46.9 مليون متابع لها.

أحذية الأحلام

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وعلق أحدهم: “مجموعة أحذية الأحلام”.

وكتبت ثانية: “إذا كنتي لا تريدين هذه الأحذية والصنادل ، أعطيني إياها”.

بينما قالت ثالثة مازحة: “حسنًا يا فتاة ، ألا تعرفين أنني أشعر بالغيرة منك؟”

وفي الصور الأخرى ، عرضت شريكة كريستيانو رونالدو رحلتها التي تضمنت إجراء علاج للوجه وتناول الغداء مع أطفالهم.

أهداف رونالدو في النصر

في غضون ذلك ، كان رونالدو في حالة جيدة لفريقه الجديد النصر.

لقد سجل بالفعل ثمانية أهداف في أول ست مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

كما أرسل رونالدو مؤخرًا طائرة محملة بالكامل بمستلزمات العناية لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

ولقي أكثر من 47 ألف شخص مصرعهم وشرد خمسة ملايين حيث تعرضت عشر مدن لأسوأ كارثة منذ 100 عام.

أنا جورجينا

هذا وقد أعلنت منصة نتفليكس أخيراً عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي “أنا جورجينا“.

ولم يتبق سوى أيام لانطلاق الموسم الجديد من الوثائقي في 27 مارس الحالي.

وظهرت جورجينا في الفيديو التشويقي الذي نشرته نتفليكس، وهي تذكر أسماء المشاهير من أصدقائها الذين شاركتهم التقديم في عدد من المناسبات الكبيرة.

وكان من الأسماء بيلا حديد، سيباستيان ياترا، كريستينا أغيليرا، كاميلو، روزاليا، راو أليخاندرو، ناتي بيلوسي.

وتكشف جورجينا لأول مرة خلال وثائقي “أنا جورجينا” عن تفاصيل غير معروفة من حياتها قبل الشهرة، وحياتها كأم، وعلاقتها الغرامية مع كريستيانو رونالدو وحياتهما اليومية .

اللافت في هذا الجزء أنه سيركز على جورجينا “الأم”، خاصة وأنها رزقت خلال 2022 بمولودة جديدة، وهو ما بدا واضحاً خلال المقطع الترويجي، حيث ظهرت وهي تدفع عربة أطفال صغيرة.