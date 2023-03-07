إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

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وطن- كشفت وسائل إعلام غربية أن الملياردير “إيلون ماسك ” بات يخشى على نفسه من الاغتيال واعتاد على التجول داخل مكاتب شركة “تويتر” التي يملكها برفقة حارسين شخصيين ضخمين، باتا يرافقانه حتى في دورة المياه.

وأشار موقع “businessinsider” إلى أنه من المألوف أن يرافق المدراء التنفيذيون والرؤساء بالشركات حراس شخصيون، أو أن تنفق الشركات مبالغ كبيرة من المال لتزويدهم بتفاصيل أمنية.

وقال مهندس شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية وظيفته، إن إيلون ماسك يرافقه على الأقل حارسان شخصيان في موقع تويتر. وهما شخصان طويلان وضخمان وكأنهما من أفلام هوليوود.

ماسك لا يثق بموظفي الشركة

ولفت الموقع إلى أن استخدام ماسك للحراس الشخصيين داخل المقر الرئيسي لشركة “تويتر” في سان فرانسيسكو، يشير إلى أنه لا يثق في موظفي الشركة”، لافتًا إلى قرار ماسك إنهاء خدمات الآلاف من موظفي الشركة منذ استحواذه عليها قبل نهاية العام الماضي.

وقال والد ماسك ، إيرول ، في يناير / كانون الثاني إنه يخشى على سلامة ابنه رغم أنه كان محميًا بـ “100 من حراس الأمن”.

وأضاف “إيرول” في تصريحات صحفية، أن ابنه إيلون ماسك قام بتحديث النظام الأمني لمنزله في جنوب إفريقيا بحراس مسلحين على مدار 24 ساعة وكاميرات وسياج كهربائي.

قام ماسك بتسريح الآلاف من موظفي الشركة

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وقال موقع fortune إن ماسك أجرى بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على Twitter في أكتوبر ، تغييرات جذرية. حيث أقال عشرات الموظفين ، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والفريق المسؤول عن مراقبة الخدمة بحثًا عن محتوى أو حسابات غير ملائمة ومسيئة.

كان على الموظفين الذين بقوا في الشركة العمل في جداول زمنية مجنونة ، وفي بعض الحالات ، تلبية رغبات ماسك مثل رغبته في إعطاء تغريداته مزيدًا من الوضوح.

وتعرض موقع Twitter بحسب المصدر ذاته لأخطاء فنية متكررة في الأسابيع الأخيرة ، وأصبح أرضًا خصبة للحسابات والروبوتات المزيفة. وقال مهندس في الشركة لبي بي سي إن المنصة أصبحت أيضًا بشكل متزايد موطنًا لمحتوى التصيد والكراهية و “لا أحد يهتم بها”.

مطارد مجنون

ووفق موقع “إندبندنت” فإنه تم تسليط الأضواء على حراسة ماسك الأمنية في ديسمبر، بعد أن قال ماسك إن “مطارد مجنون” قفز على سيارة تقل ابنه في لوس أنجلوس.

وقالت شرطة جنوب باسادينا في وقت لاحق إنها تعتقد أن المشتبه به في القضية “عضو في فريق إيلون ماسك الأمني”.