الثلاثاء, مارس 7, 2023
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إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

ماسك بات يخشى على نفسه من الاغتيال واعتاد على التجول داخل مكاتب شركة "تويتر" التي يملكها برفقة حارسين شخصيين ضخمين

كتب خالد الأحمد
إيلون ماسك يخشى الاغتيال watanserb.com
إيلون ماسك يخشى الاغتيال
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وطن- كشفت وسائل إعلام غربية أن الملياردير “إيلون ماسك ” بات يخشى على نفسه من الاغتيال واعتاد على التجول داخل مكاتب شركة “تويتر” التي يملكها برفقة حارسين شخصيين ضخمين، باتا يرافقانه حتى في دورة المياه.

وأشار موقع “businessinsider” إلى أنه من المألوف أن يرافق المدراء التنفيذيون والرؤساء بالشركات حراس شخصيون، أو أن تنفق الشركات مبالغ كبيرة من المال لتزويدهم بتفاصيل أمنية.

وقال مهندس شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية وظيفته، إن إيلون ماسك يرافقه على الأقل حارسان شخصيان في موقع تويتر. وهما شخصان طويلان وضخمان وكأنهما من أفلام هوليوود.

ماسك لا يثق بموظفي الشركة

ولفت الموقع إلى أن استخدام ماسك للحراس الشخصيين داخل المقر الرئيسي لشركة “تويتر” في سان فرانسيسكو، يشير إلى أنه لا يثق في موظفي الشركة”، لافتًا إلى قرار ماسك إنهاء خدمات الآلاف من موظفي الشركة منذ استحواذه عليها قبل نهاية العام الماضي.

وقال والد ماسك ، إيرول ، في يناير / كانون الثاني إنه يخشى على سلامة ابنه رغم أنه كان محميًا بـ “100 من حراس الأمن”.

وأضاف “إيرول” في تصريحات صحفية، أن ابنه إيلون ماسك قام بتحديث النظام الأمني لمنزله في جنوب إفريقيا بحراس مسلحين على مدار 24 ساعة وكاميرات وسياج كهربائي.

إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد
إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد

قام ماسك بتسريح الآلاف من موظفي الشركة

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وقال موقع fortune إن ماسك أجرى بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على Twitter في أكتوبر ، تغييرات جذرية. حيث أقال عشرات الموظفين ، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والفريق المسؤول عن مراقبة الخدمة بحثًا عن محتوى أو حسابات غير ملائمة ومسيئة.

كان على الموظفين الذين بقوا في الشركة العمل في جداول زمنية مجنونة ، وفي بعض الحالات ، تلبية رغبات ماسك مثل رغبته في إعطاء تغريداته مزيدًا من الوضوح.

وتعرض موقع Twitter بحسب المصدر ذاته لأخطاء فنية متكررة في الأسابيع الأخيرة ، وأصبح أرضًا خصبة للحسابات والروبوتات المزيفة. وقال مهندس في الشركة لبي بي سي إن المنصة أصبحت أيضًا بشكل متزايد موطنًا لمحتوى التصيد والكراهية و “لا أحد يهتم بها”.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

مطارد مجنون

ووفق موقع “إندبندنت” فإنه تم تسليط الأضواء على حراسة ماسك الأمنية في ديسمبر، بعد أن قال ماسك إن “مطارد مجنون” قفز على سيارة تقل ابنه في لوس أنجلوس.

وقالت شرطة جنوب باسادينا في وقت لاحق إنها تعتقد أن المشتبه به في القضية “عضو في فريق إيلون ماسك الأمني”.

المصدرموقع businessinsider، موقع fortune، موقع إندبندنت، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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