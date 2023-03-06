الثلاثاء, مارس 7, 2023
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هيا بنت حمزة.. ظهور جديد يبرز جمالها الفاتن أثناء ممارسة التزلج على الجليد (شاهد)

الاميرة هيا بنت حمزة أبرزت جمالها بلمسات مكياج خفيف ومتواضع

كتب سالم حنفي
ظهور جديد للأميرة هيا بنت حمزة watanserb.com
الأميرة هيا بنت حمزة
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وطن – نشر حساب “جوردان برينسيز” على موقع الصور العالمي “انستغرام” صورا جديدة للأميرة الأردنية هيا بنت حمزة بن الحسين أثناء ممارستها رياضة التزلج.

وظهرت الأميرة هيا بنت حمزة بإطلالة أبرزت ملامح جمالها الفتان رغم بساطتها وعفويتها، حيث التقطت لها أثناء تواجدها في أحد قاعات التزلج على الجليد.

ووفقا للصورة المنشورة على “انستغرام” التي رصدتها “وطن“، فقد ارتدت الأميرة الأردنية بلوزة “هودي”شتوية خضراء، مع عدد من الخواتم التي زينت أصابعها.

أثناء تواجدها في أحد قاعات التزلج على الجليد

وأبرزت الاميرة هيا بنت حمزة جمالها بلمسات من المكياج الخفيف مما أظهرها على طبيعتها وأبرز ملامحها الطفولية الجميلة.

 

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صورة جديدة للأميرة هيا بنت حمزة

هيا بنت حمزة برفقة أصدقائها

كما نشر الحساب صورة للأميرة هيا بنت حمزة متوسطة مجموعة من أصدقائها خلال المشاركة في إحدى النشاطات المدرسية.

 

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الأمير حمزة بن الحسين وطليقته الأميرة نور بنت عاصم

ونشر الحساب أيضا صورة قديمة ونادرة، تعود لعام 2007، لوالد الأميرة هيا ووالدتها، الامير حمزة بن الحسين وطليقته الاميرة نور بنت عاصم.

 

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الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى انه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار 2022 رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، في حين أكد الملك على أن زوجة أخيه وأبنائه غير مشمولين بهذا الإجراء.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة”، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”.

وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي”، مردفا: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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