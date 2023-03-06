موعد عقد قران الأميرة إيمان.. صور فاتنة مع الملك عبدالله والملكة رانيا وهدية من إليسا

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وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت ملك البلاد عبدالله الثاني على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس، فيما حرص كثيرون على مباركة هذه الخطوة.

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب نشره في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي#الأردن pic.twitter.com/tL7OWygChr — RHC (@RHCJO) March 5, 2023

أغنية إهداء من إليسا

بدورها، نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام. وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

وكتبت الملكة رانيا في منشورها: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وأضافت الملكة رانيا: “شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

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مباركة واسعة لقرب إتمام الزيجة

أثار هذا الإعلان ترحيباً حارّاً من قبل الناشطين، الذين انهالوا بالتبريكات على الأسرة المالكة.

فقال طارق أبو الراغب مدير عام هيئة الإعلام الأردني سابقاً: “ألف مبروك للأسرة الأردنية والعائلة الهاشمية”.

الف مبروك للأسرة الاردنية والعائلة الهاشمية — طارق أبو الراغب (@TareqAbuRagheb) March 5, 2023

وكتب الإذاعي هاشم السبيل: “ألف ألف مبروك”.

الف الف مبروك — Hashem Alspaiel (@hashem_Alspaiel) March 5, 2023

وغرد الإعلامي بشار جرار: “ألف مبروك ربنا يرعاهم”.

الف مبروك ربنا يرعاهم 💐 — Bashar Jarrar بشّار جرّار (@basharjarrar) March 5, 2023

وكتب جاد الله: “اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير وأسمى وأرق الأمنيات المباركة ارفعها لصاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبدالله المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة”.

اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير واسمى وارق الامنيات المباركة ارفعها لصاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبدالله المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة. — JADALLAH (@JADALLAH76) March 5, 2023

وغردت تسنيم: “نبعث لكم أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة متمنين لكما خطوبة سعيدة وحياة مليئة بالأفراح وعقبال الفرحة الكبرى ودخولكم القفص الذهبي”.

نبعث لكم أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة متمنين لكما خطوبة سعيدة وحياة مليئة بالأفراح وعقبال الفرحة الكبرى ودخولكم القفص الذهبي — Tasneem (@TasneemKamel16) March 5, 2023

وقالت شروق: “أبارك لجلالة الملك عبدالله وجلالة الملكه رانيا ولكم زواجكم ألف ألف مبروك”.

ابارك لجلالة الملك عبدالله وجلالة الملكه رانيا ولكم زواجكم الف الف مبروك — شروق (@queenShoShoooo) March 5, 2023

كما حرص كثير من النشطاء، على نشر لقطات للأميرة إيمان رفقة الملك عبدالله وقرينته الملك رانيا، مع تهنئتها بمناسبة تحديد موعد عقد القران.

تصميمي لعيون سيدنا أبا الحسين و عروستنا سمو الأميرة ايمان حفظهم الله بحفظه الف مبروك و التمام على الخير ان شاء الله pic.twitter.com/wn5Wgvwglh — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) March 5, 2023

الملكة رانيا العبدالله و سمو الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني حفظهم الله بحفظه pic.twitter.com/QBpm7DOtbY — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) March 6, 2023

بضعة مني يربيني ما يُربيها، و يؤذيني ما يؤذيها.

ألف مبروك سمو #الاميرة_ايمان. pic.twitter.com/0aJYMAc0Hm — EB.Barakat HKJ🇯🇴 بركـ عماد ـات الحسني (@moon96_light96) March 5, 2023

ألف مبروك سمو الاميرة أيمان ونهنىء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية الكريمة تمنياتنا لصاحبة السمو الأميرة ايمان والسيد جميل السعادة والهناء بالرفاه و البنين و التمام على الخير ان شاء الله

تصميمي لعيون عروستنا قمر الهاشميين pic.twitter.com/Ji1j10JU5C — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) March 5, 2023

عن جمال الفيديو ❤❤❤

الف مبروك سمو الأميرة ايمان pic.twitter.com/Y7Fh9tRHo0 — Alia Alanber 🇯🇴 (@Alia_alanber) March 5, 2023

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الديوان الملكي الأردني، عن خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وجميل ألكساندر ترميوتس.

من الزوج المرتقب للأميرة إيمان بنت الملك عبدالله؟

جميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكس، عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقاً لقناة المملكة بالأردن.

ويعمل جميل ألكساندر ترميوتس في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.