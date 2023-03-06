الإثنين, مارس 6, 2023
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موعد عقد قران الأميرة إيمان.. صور فاتنة مع الملك عبدالله والملكة رانيا وهدية من إليسا

التبريكات تنهال على الأسرة المالكة بعد تحديد موعد عقد قران الأميرة إيمان على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس

كتب خالد السعدي
زواج الأميرة إيمان watanserb.com
الأميرة إيمان بنت ملك البلاد عبدالله الثاني وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس
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وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت ملك البلاد عبدالله الثاني على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس، فيما حرص كثيرون على مباركة هذه الخطوة.

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب نشره في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

أغنية إهداء من إليسا

بدورها، نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام. وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

وكتبت الملكة رانيا في منشورها: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وأضافت الملكة رانيا: “شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.

 

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

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مباركة واسعة لقرب إتمام الزيجة

أثار هذا الإعلان ترحيباً حارّاً من قبل الناشطين، الذين انهالوا بالتبريكات على الأسرة المالكة.

فقال طارق أبو الراغب مدير عام هيئة الإعلام الأردني سابقاً: “ألف مبروك للأسرة الأردنية والعائلة الهاشمية”.

وكتب الإذاعي هاشم السبيل: “ألف ألف مبروك”.

وغرد الإعلامي بشار جرار: “ألف مبروك ربنا يرعاهم”.

وكتب جاد الله: “اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير وأسمى وأرق الأمنيات المباركة ارفعها لصاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبدالله المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة”.

وغردت تسنيم: “نبعث لكم أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة متمنين لكما خطوبة سعيدة وحياة مليئة بالأفراح وعقبال الفرحة الكبرى ودخولكم القفص الذهبي”.

وقالت شروق: “أبارك لجلالة الملك عبدالله وجلالة الملكه رانيا ولكم زواجكم ألف ألف مبروك”.

كما حرص كثير من النشطاء، على نشر لقطات للأميرة إيمان رفقة الملك عبدالله وقرينته الملك رانيا، مع تهنئتها بمناسبة تحديد موعد عقد القران.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الديوان الملكي الأردني، عن خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وجميل ألكساندر ترميوتس.

من الزوج المرتقب للأميرة إيمان بنت الملك عبدالله؟

جميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكس، عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقاً لقناة المملكة بالأردن.

ويعمل جميل ألكساندر ترميوتس في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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