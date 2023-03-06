لهذا السبب يجب أن تتوقف عن تنظيف أسنانك أثناء الاستحمام

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وطن– عند الاستحمام، يقوم بعض الأشخاص أحيانََا بتنظيف أسنانهم بالفرشاة كطريقة لتوفير الوقت.

لكن حذّرت بايال بهالا، طبيبة الأسنان والمديرة السريرية لـ Quest Dental، من أن الماء الساخن يمكن أن يكسر شعيرات فرشاة أسنانك، ويقلل من فعاليتها في التنظيف، وفقاً لما أوردته صحيفة “مترو” البريطانية.

لماذا يجب تجنب تنظيف الأسنان أثناء الاستحمام؟

وأضافت بهالا: “كما يحدث التلوث المتبادل أيضاً عند استخدام نفس مصدر المياه لغسل جسمك وفمك، ما يؤدي إلى انتقال الجراثيم إلى أجزاء أخرى. وهذا يمكن أن يعرض جهازك المناعي للخطر”.

متابعةً بالقول: “يمكن أن يؤوي رأس الدش البكتيريا، وعندما تنظف أسنانك بالفرشاة تحت رأس الدش، فقد تعرض فرشاة أسنانك لتلك البكتيريا، مما يزيد من احتمالية إصابتك بالمرض مرة أخرى”.

وبالنسبة لأولئك الذين يسكنون مع أشخاص آخرين، هناك خطر متزايد من تعريض فرشاة أسنانك لبكتيريا شخص آخر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبقايا معجون الأسنان أن تجعل الأسطح زلقة وتتسبب في السقوط.

وتتفاقم هذه المشاكل إذا تركت الفرشاة في الحمام بين الاستخدامات. ويمكن أن تتراكم البكتيريا على فرشاة أسنانك ومن المحتمل أن تؤدي إلى مشاكل صحية في الفم، كما تقول بايال، التي توصي بإبقاء الفرشاة في مكان جاف ونظيف بعيداً عن مصادر التلوث المحتملة، مثل: المرحاض أو الحوض.

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وعلى الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أنهم يوفرون المياه من خلال دمج مهام النظافة الشخصية هذه، فقد لا يكون هذا هو الحال في الواقع.

وتشرح بايال في هذا السياق: “في أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة خلال الاستحمام، قد ينتهي بك الأمر باستخدام كمية من الماء أكثر من اللازم. على سبيل المثال، إذا تركت المياه جارية في أثناء تنظيف أسنانك، فقد تهدر كمية كبيرة من الماء”.

والطريقة الأكثر فاعلية لتوفير المياه في أثناء تنظيف أسنانك هي إغلاق الصنبور، فهذه العادة البسيطة يمكن أن توفر كمية كبيرة من الماء بمرور الوقت، ولا تتطلب أي استخدام إضافي للماء.

هذا ما عليك فعله

وإذا كان الوقت مصدر قلق، فيمكن أن تحقّق أقصى استفادة من هاتين الدقيقتين بطريقة مختلفة، حيث توصي بايال في أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة (في الحوض) في الصباح، بهذه الأنشطة الفعالة:

القيام بتمارين التمديد: استخدم الوقت في أثناء تنظيف أسنانك لتمديد ذراعيك ورجليك ورقبتك وظهرك، وسيساعدك هذا على بدء يومك وأنت تشعر بمزيد من النشاط واليقظة.

استمع إلى الموسيقى أو البودكاست.

قم بممارسة التأمل، يمكن أن يكون تنظيف أسنانك أيضاً وقتاً جيداً لممارسة التأمل. ركز على أنفاسك وحاول تصفية ذهنك.

ومن المستحسن أن تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة قبل وجبة الإفطار، وليس بعدها.