حفل زفاف ملكي.. أشهر متحولة جنسية بالعالم تتزوج وهذه هوية العريس (شاهد)

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وطن- تزوجت الممثلة وعارضة الأزياء وملكة الجمال التايلاندية المتحولة جنسيا، بويد تريشادا، 36 عامًا، من رجل أعمال من عائلة النخبة في مدينة فوكيت يوم الأربعاء (1 مارس).

المتحولة بويد تريشادا تتزوج على الطريقة التقليدية من رجل أعمال

وشاركت عارضة الأزياء التايلاندية المتحولة جنسيا، بويد تريشادا بيتشارات، التي تم تسميتها سابقا بأنها “أجمل امرأة متحولة جنسيا” في تايلاند، زواجها من رجل أعمال شهير في حفل زفاف فخم، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

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وحسب صحيفة “ذا ستار thestar” فقد تزوجت بويد تريشادا من رجل أعمال تايلاندي يدعى “أوك فاكوا هونغيوك” مؤخرا، مشيرة إلى أن ملابس الزفاف استغرق العمل عليها عدة أشهر، وتكلفت ما يقدر بنحو 580 ألف دولار.

أقيم حفل الزفاف في فندق تراثي ومطعم مملوك لعائلة أوك، حيث ارتدت العروس فستان زفاف من البيراناكان التقليدي المطرز، مع تاج على شكل زهرة مصنوع يدويا من قبل حرفيين من مقاطعة رانونغ في تايلاند، فضلا عن مجوهرات عتيقة.

وقد ارتدت بويد فستان زفاف تقليدي مطرز بخيوط ذهبية ومجوهرات ذهبية عتيقة ومجوهرات. كما ارتدت “هوا كوان”، أو تاج الزهرة، المصنوع يدويًا من الذهب الخالص بواسطة حرفيين من مقاطعة رانونج.

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استغرق التاج ثلاثة أشهر حتى ينتهي الحرفيون منه، في حين استغرقت أزياء الزفاف للعروس والعريس شهورًا حتى تكتمل.

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زواج بويد تريشادا أجمل متحولة جنسية في العالم

اشتهرت عارضة الأزياء بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال المتحولين جنسيا عام 2004.

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وبدأت بويد التمثيل عام 2013، ولعبت دور البطولة في عدد من الأفلام السينمائية.

أما زوجها أوك، فهو أحد أعضاء عائلة أعمال النخبة، التي قادت صناعة تعدين القصدير في مقاطعة بوكيت جنوبي تايلاند.