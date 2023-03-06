السودان: الدولار يواصل رحلة الصعود غير المسبوقة في البنوك ويسجل هذا الرقم!

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وطن – واصل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 6 مارس 2023، ارتفاعه غير المسبوق في البنوك، ليلحق به كلا من الجنيه الإسترليني واليورو، بحسب قائمة الأسعار الصادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين، 592 جنيهاً للشراء، و596.44 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الإثنين في السودان، بواقع 624.20 جنيهاً للشراء، و628.88 جنيهاً للبيع، وفق بنك الخرطوم.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 709.57 جنيهات للشراء، و714.89 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 156.20 جنيهاً للشراء، و157.37 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 162.63 جنيهاً للشراء، و163.85 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 161.83 جنيهاً للشراء، و163.05 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1570.70 جنيهاً للشراء، و1582.48 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني في أزمة كبيرة

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى وقف تقدم الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية تتمتع بشفافية عالية.

وبسبب ذلك، أوقفت العديد من الدول مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وكذلك وقف برنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ولم يحقّق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي؛ بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.

ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطوّل والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.