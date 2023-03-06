الإثنين, مارس 6, 2023
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اقتصاد

السودان: الدولار يواصل رحلة الصعود غير المسبوقة في البنوك ويسجل هذا الرقم!

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين، 592 جنيهاً للشراء

كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – واصل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 6 مارس 2023، ارتفاعه غير المسبوق في البنوك، ليلحق به كلا من الجنيه الإسترليني واليورو، بحسب قائمة الأسعار الصادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين، 592 جنيهاً للشراء، و596.44 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الإثنين في السودان، بواقع 624.20 جنيهاً للشراء، و628.88 جنيهاً للبيع، وفق بنك الخرطوم.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 709.57 جنيهات للشراء، و714.89 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 156.20 جنيهاً للشراء، و157.37 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 162.63 جنيهاً للشراء، و163.85 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 161.83 جنيهاً للشراء، و163.05 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1570.70 جنيهاً للشراء، و1582.48 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني في أزمة كبيرة

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى وقف تقدم الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية تتمتع بشفافية عالية.

وبسبب ذلك، أوقفت العديد من الدول مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وكذلك وقف برنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ولم يحقّق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي؛ بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.

ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطوّل والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.

المصدرمتابعات - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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