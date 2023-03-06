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الخليلي رد على لمز مقرب من ابن زايد له ولعثمان الخميس..وإعلامي قطري يتدخل

أصدر الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، بيانا اعتبره البعض ردا على إساءة وانتقاد غير مباشر له من قبل الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله

كتب باسل النجار
أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- نشر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا جديدا مقتضبا عبر حسابه الرسمي بتويتر، اعتبره البعض ردا على انتقادات غير مباشرة له من قبل الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد.

هل رد مفتي السلطنة بهذه الكلمات على إساءة الإكاديمي الإماراتي؟

وكان السياسي والأكاديمي البارز عبدالخالق عبدالله، قد نشر عبر حسابه بتويتر تغريدة مثيرة للجدل، هاجم فيها شيخين لم يسمهما وقال إن أحدهما يتواجد في أقصى شمال الخليج العربي، والآخر يوجد في أقصى جنوب الخليج واتهمهما بالظلامية والرجعية.

وبينما لم يصرح الرجل المقرب من الرئيس محمد بن زايد باسم الشيخين الذي تطاول عليهما وانتقص من قدرهما، أكد العديد من النشطاء والمغردين في ردودهم أنه يقصد بإساءته تلك، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، والداعية الكويتي البارز عثمان الخميس.

ومعروف أن للشيخين مواقف صريحة وواضحة تدعم القضية الفلسطينية بشدة وتجرم التطبيع مع الاحتلال، فضلا عن مواقف أخرى كثيرة تفاعلا فيها مع قضايا الشعوب العربية وهمومها، ما أكسبهما شعبية جارفة في بلادهم وفي الوطن العربي وبين المسلمين حول العالم.

وفي منشور جديد له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أكد “الخليلي” على أنه يجب أن يؤخذ بالإسلام عقيدة ومنهجا، شكلا ومضمونا، من غير استحياء ولا مواربة ولا مجاملة على حسابه.

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وتابع المفتي العماني موضحا: “ولأجل هذا ربَّى النبي ﷺ هذه الأمة على الاستقلال، وعلى أن تكون حريصة بأن تؤثر ولا تتأثر، وأن تقود ولا تنقاد.”

وهي الكلمات التي حملت رسائل كثيرة بشكل غير مباشر، واعتبرها كثيرون ردا على تطاول عبدالخالق عبدالله وهجومه، على الشيخين الخليلي وعثمان الخميس.

رد مفتي السلطنة بهذه الكلمات على إساءة الإكاديمي الإماراتي
رد مفتي السلطنة بهذه الكلمات على إساءة الإكاديمي الإماراتي

إعلامي قطر يدخل على الخط

من جانبه دخل الإعلامي والكاتب القطري البارز جابر الحرمي، في السجال وأكد بتغريدة له أن المقصود بحديث الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، هما الشيخين “الخليلي والخميس”.

ودون بحسب ما رصدت (وطن): “لا نعرف لماذا البعض مستاء ويصرخ من الشيخين أحمد الخليلي وعثمان الخميس؟!”

وتابع “الحرمي” مدافعا عن الشيخين ومشيدا بمواقفهما القوية تجاه قضايا الشعوب: ألهذا الحد مواقفهما متعبة ومزعجة لهؤلاء؟!”

الخليلي والخميس هاجما “البيت الإبراهيمي” في الإمارات

وكان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بياناً على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي بالإمارات استنكر فيه هذا الأمر وقال: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

كما استشهد مفتي السلطنة في بيانه بآيات قرآنية في بيانه معتبِراً أنّ هناك “تجاهل” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيتَ الإبراهيمي.

هذا وسبق أن تحدّث الداعية عثمان الخميس، أيضا عن البيت الإبراهيمي وهاجمه، موضحا أنه يؤكد أن الأديان الثلاثة هي دين واحد، في حين أنه جاء في الحديث النبوي: «والذي نفسُ مُحمَّد بيدِه، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرْسِلتُ به، إلَّا كان مِن أصحاب النار»

واستند “الخميس” إلى هذه الأدلة ليقول، إن البيت الإبراهيمي “كفر كونهم يضعون الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة مع القرآن ويقولون إنها سواء”، حسب وصفه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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