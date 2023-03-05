الأحد, مارس 5, 2023
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سعودي يعنف بناته بالضرب والاحتجاز والشرطة تتدخل (فيديو)

الفتيات المعنفات ظهرن في فيديو يشتكين تعنيف الأب لهن، وشرطة منطقة الرياض تدخلت

كتب خالد السعدي
سعودي يعنف بناته watanserb.com
السلطات السعودية
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وطن – ألقت شرطة منطقة الرياض، في العاصمة السعودية، القبض على شخص اشتكت بناته من أنه يمارس تعنيفا ضدهن، من خلال الاحتجاز والضرب.

وظهرت الفتيات في مقطع فيديو، يستيغثن ويطلبن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.

الشرطة السعودية تدخلت

وقالت الشرطة إنه تم الوقوف على الحالة، وتستكمل الجهات الأمنية تقديم الحماية للمعنفات بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية.

وأفاد الأمن العام بأنه جرى إيقاف الأب، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

مرسوم الحماية من الإيذاء في السعودية

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وسبق أن صدر مرسوم ملكي في السعودية يحدِّد نظام الحماية من الإيذاء، ويعرف الإيذاء بأنه “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية”.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.

تباشر السلطة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ إجراءات من بين ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

كما يتم توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها.

يُضاف إلى ذلك اتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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