سعودي يعنف بناته بالضرب والاحتجاز والشرطة تتدخل (فيديو)

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وطن – ألقت شرطة منطقة الرياض، في العاصمة السعودية، القبض على شخص اشتكت بناته من أنه يمارس تعنيفا ضدهن، من خلال الاحتجاز والضرب.

وظهرت الفتيات في مقطع فيديو، يستيغثن ويطلبن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.

#معنفات من ابوهم الله لايعافية انشروه البنات يدقون ومحد يساعدهم pic.twitter.com/gjw4guYMZY — . (@XiiiL_1881) March 4, 2023

الشرطة السعودية تدخلت

وقالت الشرطة إنه تم الوقوف على الحالة، وتستكمل الجهات الأمنية تقديم الحماية للمعنفات بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية.

وأفاد الأمن العام بأنه جرى إيقاف الأب، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقدم الحماية لفتيات بالتنسيق مع مكتب الحمايه الأسرية إثر تعرضهن لسوء معاملة. pic.twitter.com/J2xtp224W0 — الأمن العام (@security_gov) March 4, 2023

مرسوم الحماية من الإيذاء في السعودية

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وسبق أن صدر مرسوم ملكي في السعودية يحدِّد نظام الحماية من الإيذاء، ويعرف الإيذاء بأنه “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية”.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.

تباشر السلطة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ إجراءات من بين ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

كما يتم توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها.

يُضاف إلى ذلك اتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.