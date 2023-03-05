الأحد, مارس 5, 2023
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رائحة الغسالة الكريهة…طريقة فعالة للتخلص منها

كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لإزالة الرائحة الكريهة من الغسالة هي استخدام بلورات الصودا

كتب ايمان الباجي
رائحة الغسالة الكريهة...طريقة فعالة للتخلص منها watanserb.com
رائحة الغسالة
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وطن- تُسهل الغسالات عملية الغسيل بشكل كبير وتجعل التجربة أكثر متعة. والتخلص من رائحتها الكريهة هو أكثر ما يزعج الكثير من الأشخاص عند تنظيفها.

وللتخلص من الروائح الكريهة العالقة في جهاز الغسالة، شارك عشاق التنظيف السيدة هينش طرقاً مختلفة، وفقََا لما أودرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

رائحة الغسالة الكريهة

تنظيف الغسالة بانتظام سيبقيها خالية من العفن والرائحة الكريهة التي تنبعث منها أحياناََ.

وتحدث عشاق التنظيف السيدة هينش عن عنصرًا يمتلكه معظم الأشخاص بالفعل ويستخدمونه لتنظيف أجزاء أخرى من منازلهم.

خبيرة التنظيف السيدة هينش، والمعروفة أيضًا باسم السيدة هينشليف، مشهورة بعد أن بدأت في مشاركة نصائحها وتوصيات التنظيف الذكية عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، نشرت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش لنصائح التنظيف على فيس بوك، وطلبت النصيحة حول كيفية إزالة الرائحة الكريهة من الغسالة.

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وكتبت Becky Joanne Going:”مرحبًا، لديّ غسالة ذات رائحة كريهة. لقد وضعت الأسبوع الماضي بعضًا من منظف الغسالة Fabulousa ومنذ ذلك الحين كانت الرائحة كريهة.”

تنظيف الغسالة بانتظام سيبقيها خالية من العفن والرائحة الكريهة التي تنبعث منها أحياناََ

وأضافت:“لقد نظفت كل شيء من الداخل باستخدام مادة التبييض. وحتى أنني قمت بدورة باستخدام مبيض نقي فقط. يبدو أن هذا قد نجح ولكن فقط لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. أرجوكم، أحتاج إلى بعض النصائح. ماذا تفعلون للتخلص من الرائحة من أجهزتكم؟”

بلورات الصودا

سرعان ما تمّ إغراق المنشور بتعليقات من عشاق التنظيف المتحمسين الذين شاركوا أهم نصائحهم.

ووفقًا لعشاق السيدة هينش، كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لإزالة الرائحة الكريهة من الغسالة هي استخدام بلورات الصودا.”

وكتبت سو مارشام:”كوب من بلورات الصودا والخل الأبيض هو الحل الأمثل.”

رداً على سو، كتبت كارين جراي:”طريقتك نجحت معي.”

قالت تيريزا هولدن:”بلورات الصودا والخل الأبيض ثم قم بتشغيل الغسالة على أطول دورة وأكثرها سخونة. لقد نصحني شخص باستخدام بلورات الصودا وقد نجحت الطريقة على الفور في إزالة الأوساخ والروائح الكريهة. أقوم بهذه الطريقة مرة واحدة على الأقل في الشهر.”

تُعرف بلورات الصودا بقدرتها على إزالة البقع والأوساخ من الغسيل

تُعرف بلورات الصودا بقدرتها على إزالة الشحوم والبقع والأوساخ من الغسيل. يمكن استخدامها أيضًا لمنح الغسالة تنظيفًا عميقًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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