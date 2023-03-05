دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها في أحد الأفراح.. شاهد ما فعلته! (فيديو)

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وطن– اتجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخراً، إلى إحياء حفلات الزفاف والخطوبة في بلادها، أكثر من أي مكان آخر.

قفز وتطبيل وتصفيق

لكن دنيا بطمة فقدت السيطرة قليلاً على نفسها، في أحدث زفاف قامت بإحيائه مع مطرب شعبي آخر.

ظهرت دنيا بطمة بقفطان أبيض لامع، وهي تغني بحماس وتقفز وتصفق مع المطرب الآخر.

وفي لقطة أخرى، أمسكت الفنانة المغربية بالطبلة، وبدأت بالتطبيل عليها بقوة، وسط تصفيق الحضور.

شفط دهون

وفي سياق آخر، كشف موقع “آش نيوز” المغربي أن دنيا بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في إحدى العيادات المتخصصة في الدار البيضاء.

وأشار الموقع إلى أن دنيا بطمة أجرت عملية شفط دهون في منطقة البطن.

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وقالت مصادر من عين المكان، أن الفنانة شوهدت داخل العيادة التي يقصدها المشاهير ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف المصدر أن بطمة لم تأت وحدها، بل رافقها خبير تجميل كان سيخضع لعملية في أنفه.

وأشار الموقع في الختام أن بطمة تغيرت جذرياً من ناحية الشكل بعد نهاية مسابقة “آراب آيدل”، التي كانت السبب في شهرتها.

فرنكشتاينة

حيث خضعت بطمة للعديد من العمليات التجميلية التي غيرت شكل وجهها وجسدها تماماً.

ولم يكتف الموقع بنشر الخبر، بل قامت صاحبته الإعلامية المغربية نور فوري بإعادة نشره عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكتبت نور: “دنيا بطمة هذه ستظل تخضع لعميات التجميل حتى تتحول إلى فرنكشتاينة”.

وتقصد نور فرانكنشتاين أو إله النور، وهي رواية كتبتها الكاتبة الإنجليزية ماري شيلي عن قصة فيكتور فرانكنشتاين. وهو عالم شاب يخلق وحشاً، عبارة عن مخلوق غريب عاقل في تجربة علمية غير تقليدية.

وتقصد الإعلامية المغربية، تشبيه دنيا بطمة بالوحش الذي صنعه فيكتور فرانكنشتاين.

العمليات التي خضعت لها

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

وخضعت الفنانة أيضاً إلى حقن profhilo لنضارة البشرة.

ولم يقف التغيّر في دنيا إلى هذا الحد، بل أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة