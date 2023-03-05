الأحد, مارس 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد
الهدهد

أوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد

الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قرارا ملكيا بتعيين سلمان الدوسري وزيرا للإعلام خلفا لماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي

كتب فهمي الورغمي
سلمان بن يوسف الدوسري watanserb.com
سلمان بن يوسف الدوسري
- Advertisement -

وطن- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، قراراً ملكياً بتعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيراً للإعلام، ضمن سلسلة كاملة من الأوامر الملكية.

تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيرا للإعلام

وعلى غرار سلمان بن يوسف الدوسري، صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.

كذلك أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي، نائبا لرئيس الاستخبارات العامة. من جهة أخرى، تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وعبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

- Advertisement -

كما أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي، مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

ولكن اسم وزير الإعلام السعودي الجديد سلمان الدوسري، كان الأبرز بين تلك الأسماء وضمن الأوامر الملكية الجديدة، وتصدر اسمه محركات بحث جوجل ومواقع التواصل بالسعودية.

من هو وزير الاعلام السعودي الجديد وما هي مناصبه وسيرته الذاتية
من هو وزير الاعلام السعودي الجديد وما هي مناصبه وسيرته الذاتية

من هو وزير الإعلام السعودي الجديد؟

انطلقت المسيرة المهنية سلمان بن يوسف الدوسري في 1998، مع “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق”، ومراسلًا في صحيفة “الاقتصادية“، ثم صحيفة “الشرق الأوسط“.

واستمر الدوسري بالعمل في المجموعة حتى ترأس “الاقتصادية” في 2011م، ثم “الشرق الأوسط” في 2014م، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي “العربية” و”الحدث” في مايو 2021.

في عام 2014 عُيّن سلمان الدوسري رئيس تحرير لمجلة “المجلة”، وهي مجلة سياسية تصدر شهريًا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية. صدرت طبعتها الأولى في عام 1980.

وخلال فترة رئاسته لها، عمل على تناول القضايا التي تمس الشارع العربي، وقدّم استقالته من المجلة لاحقا.

سلمان الدوسري يعلق على قرار تعيينه وزيرا للإعلام

هذا وتفاعل سلمان الدوسري مع قرار تعيينه عبر تغريدة ساقها على تويتر بحسابه الرسمي.

وقال فيها “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله – بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للإعلام.”

وتابع:”وأرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار”.

ويشار أن تعيين سلمان الدوسري على رأس وزارة الإعلام في السعودية، يأتي خلافا لماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، الذي شغل ذات المنصب منذ 25 فبراير/شباط 2020 حتى أمس السبت 04 مارس/آذار 2023.

المصدرتويتر، صحيفة الاقتصادية، صحيفة الشرق الأوسط، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

الهدهد

فيديو صادم يهز السعودية.. فتاة بملابس داخلية مثيرة وسط حشد من الشباب

الهدهد

سعودي يعنف بناته بالضرب والاحتجاز والشرطة تتدخل (فيديو)

الهدهد

رئيس البرازيل السابق يرد على فضيحة هدية المجوهرات السعودية السرية.. والمملكة صامتة

الهدهد

كلب يجنب السعودية شحنة مخدرات ضخمة مخبأة بطريقة شيطانية (شاهد)

الهدهد

“أول آيس كريم من الصراصير”.. وهيئة الغذاء السعودية تتدخل (فيديو)

الهدهد

إعدام مغتصب الأطفال السعودي.. عمر البركاتي استغل صفته الوظيفية واغتصبهم بالقوة

الهدهد

مسؤول سعودي يجدد الجدل قبل رمضان.. لماذا تمنع المملكة تصوير المصلين في المساجد؟

الهدهد

تقرير أمريكي يفند دور الإمارات في عرقلة إحلال السلام باليمن.. تدعم ميليشيات مسلحة

تقارير

فضيحة جديدة للأمير خالد بن سلطان.. دعوى قضائية ضده لعجزه عن سداد إيجار طائرة خاصة

الهدهد

مشاهد سينمائية “مخلة” في صحراء تبوك بالسعودية تثير غضب الناشطين! (شاهد)

تقارير

فضح المستور.. ابن سلمان رفض استقبال ابن زايد ولم يحضر قمة أبو ظبي متعمداً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

سبب وفاة شريفة فاضل.. اسمها الحقيقي وقصة “أم البطل” وبيعها أملاكها لعلاج زوجها

هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

ذعر بالسودان.. لغز نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم المنازل والمحاصيل (فيديو)

3 دول عربية بالقائمة.. أحدث تقنية للذكاء الاصطناعي تكشف عن “الأكثر جاذبية بالعالم”

زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله.. الديوان حدد موعده فهل اعتنق جميل ألكساندر الإسلام؟

تبناها قيس سعيد لإخفاء فشله.. ما هي نظرية “الاستبدال العظيم” المتطرفة؟

هاري كشف سر عذاب الأميرة ديانا ورحلته مع الإدمان وطبيبه يعلن إصابته بهذا المرض

الأقوى على مقياس ريختر.. خبير تركي يحذر من زلزال مدمر يهدد إسطنبول

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC