أوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد

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وطن- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، قراراً ملكياً بتعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيراً للإعلام، ضمن سلسلة كاملة من الأوامر الملكية.

تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيرا للإعلام

وعلى غرار سلمان بن يوسف الدوسري، صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.

كذلك أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي، نائبا لرئيس الاستخبارات العامة. من جهة أخرى، تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

فيديو | أمر ملكي: تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيرا للإعلام#الإخبارية#أوامر_ملكية pic.twitter.com/Ba2vZQ5pdT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2023

وشملت الأوامر الملكية تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وعبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

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كما أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي، مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

ولكن اسم وزير الإعلام السعودي الجديد سلمان الدوسري، كان الأبرز بين تلك الأسماء وضمن الأوامر الملكية الجديدة، وتصدر اسمه محركات بحث جوجل ومواقع التواصل بالسعودية.

من هو وزير الإعلام السعودي الجديد؟

انطلقت المسيرة المهنية سلمان بن يوسف الدوسري في 1998، مع “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق”، ومراسلًا في صحيفة “الاقتصادية“، ثم صحيفة “الشرق الأوسط“.

واستمر الدوسري بالعمل في المجموعة حتى ترأس “الاقتصادية” في 2011م، ثم “الشرق الأوسط” في 2014م، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي “العربية” و”الحدث” في مايو 2021.

في عام 2014 عُيّن سلمان الدوسري رئيس تحرير لمجلة “المجلة”، وهي مجلة سياسية تصدر شهريًا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية. صدرت طبعتها الأولى في عام 1980.

وخلال فترة رئاسته لها، عمل على تناول القضايا التي تمس الشارع العربي، وقدّم استقالته من المجلة لاحقا.

سلمان الدوسري يعلق على قرار تعيينه وزيرا للإعلام

هذا وتفاعل سلمان الدوسري مع قرار تعيينه عبر تغريدة ساقها على تويتر بحسابه الرسمي.

وقال فيها “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله – بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للإعلام.”

وتابع:”وأرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار”.

أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله – بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للإعلام.

وأرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار. — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) March 5, 2023

ويشار أن تعيين سلمان الدوسري على رأس وزارة الإعلام في السعودية، يأتي خلافا لماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، الذي شغل ذات المنصب منذ 25 فبراير/شباط 2020 حتى أمس السبت 04 مارس/آذار 2023.