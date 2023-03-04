السبت, مارس 4, 2023
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نعش متوفَّى يرفض الخروج من المسجد.. فيديو يثير الجدل في مصر وهذا الهدف منه! (شاهد)

مغردون أكدوا أن من قام بهذه التمثيلية هم أتباع المتوفي بهدف إقامة ضريح أو مقام لجمع الأموال من خلال استغلال جهل الناس!

كتب سالم حنفي
نعش متوفي يرفض الخروج من المسجد watanserb.com
نعش متوفي يرفض الخروج من المسجد في مصر
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو مثير لجنازة أحد المتوفين، زعم ناشروه بأن نعشه رفض الخروج من المسجد بعد الصلاة عليه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، حديث بعض المشيعين عقب صلاة الجنازة بأن النعش يرفض الخروج من باب المسجد.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر النعش وهو يتراجع للخلف كلما اقترب حاملوه من باب المسجد، وسط ادعاءات مزعومة تتعلق بكرامة الرجل الميت.

وظهر في الفيديو تهليل وتكبير المشيعين الذين حضروا .

كشف حقيقة الإدعاء

ووفقا لمغردين، اتضح أن الواقعة حدثت في قرية بني صالح-مركز الفشن- بمحافظة بني سويف، وأن المتوفي اسمه عزت الصياد، أحد أتباع الطريقة الصوفية.

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وأكد المغردون أن من كان يحمل النعش هم اتباعه، وادعوا ما ادعوه حول رفض النعش الخروج من المسجد كان بهدف بناء ضريح له وإنشاء صندوق نذور وجمع الأموال من الناس كـ”سبوبة”، وفق قولهم.

ازدحام قرية بني صالح أثناء تشييع عزت الصياد

ونشرت حسابات أخرى اتضح أنها لاتباع عزت الصياد، الذي وصفوه بأنه “نائب السادة البيومية” الذي أفنى حياته في حب ال البيت والطريقه الصوفية، مقطع فيديو من داخل القرية يظهر ازدحاما شديدا خلال الجنازة.

وبحسب ما نشر، فقد تم عمل مقام وضريح لـ”عزت الصياد” داخل بيته، وهو ما حذر منه المغردون، بأن الهدف مما زعم حول خروج النعش من المسج كان المقصد منه إقامة ضريح له من قبل أتباعه.

عمدة قرية بني صالح يتحدث عن الواقعة

من جانبه، قال حسن رمضان عمدة القرية، وهو أحد المعترضين على ما شهدته الجنازة في تصريحات لموقع “القاهرة24“: “إن هناك بعض الأمور الغريبة التي يظنها الناس في تشييع الجثامين وخاصة بوزن المتوفي وخفة وثقل الوزن، يختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته، ونحافته وكبره وصغره، وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين؛ من أن الميت الواحد يثقل أحيانا على حملة نعشه، ويخف أحيانا عليهم، وأنه يطير بالنعش أحيانا، أو يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيها، أو جهة أخرى لأمر ما كرامة له، وإشعارًا بصلاحه، وأنه من أولياء الله، وصنع له أهل القرية في نهاية المطاف ضريحًا”.

وأضاف “رمضان” قائلا: هذا زعم كاذب، وقد يكون ما يدعى من جريه بحملته، أو دعوى ثقل، أو خفة، من خداع حملته، وكذبهم، ويمكن أن يقال نحو ذلك أيضا فيما أخذه من وقت لتغسيله، وفي عدم نزول شيء من بطنه، وقد كان الصحابة، رضي الله عنهم مع كثرتهم، وخيار السلف، وأئمتهم لا يحصون عدا، كانوا أصلح من هؤلاء، وأعبد منهم لله، وأتقى، وأعظم ولاية لله، ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت جنازاتهم”.

المصدرتويتر ، القاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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