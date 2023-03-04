السبت, مارس 4, 2023
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الهدهد

“ليس لدينا اهتمام بجمع الحصى المتساقط”.. لمن وجه أردوغان حديثه وماذا يقصد؟

الرئيس التركي انتقد المعارضة وعلق على انسحاب حزب "الخير" القومي من طاولة المعارضة السداسية

كتب باسل النجار
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- شن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، هجوما عنيفا على أحزاب المعارضة التركية واتهمها بتقديم “مصالحها الخاصة فقط” على مصلحة الشعب والدولة.

أردوغان ينتقد المعارضة

وجاء ذلك خلال أول تعليق لأردوغان على انسحاب حزب “الخير” القومي من طاولة المعارضة السداسية.

وقال أردوغان في إشارة إلى زعماء المعارضة: “نحن سنستكمل أعمال خارطة طريقنا.. همنا هو إنقاذ الأرواح أما همهم فهو مصالحهم ومنافعهم”، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وأضاف منتقدا هذه الأحزاب والقائمين عليها: “يجلسون ويتحدثون ثم يتفرقون”.

وقال “قلنا قبل شهور إن هذا سيحدث، حددنا بالفعل هدفنا.. مهما فعلوا، فإننا نواصل العمل على خطتنا، على خريطة الطريق الخاصة بنا”، وفق ما نقلته قناة “TRT” التركية.

وبشأن احتمال انضمام زعيمة حزب “الخير” ميرال أكشينار إلى تحالف الشعب الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية قال الرئيس التركي: “ليس لدينا اهتمام بجمع الحصى المتساقط”.

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وأدى اختيار مرشح لمواجهة أردوغان في انتخابات 14 مايو، إلى شق صفوف تحالف معارض من ستة أحزاب، الجمعة.

ورفض حزب “الخير” وهو ثاني أهم حزب في التحالف المعارض دعم ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، الحزب المعارض الرئيسي. وسيُعلن ترشيح كيليتشدار أوغلو رسميا، الاثنين.

واعتبرت أكشينار في خطاب متلفز أن اختيار كيليتشدار أوغلو، ناتج عن “حسابات صغيرة” تتعارض مع مصلحة تركيا العامة.

أردوغان يؤكد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية
أردوغان يؤكد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية

انتخابات الرئاسة التركية في موعدها رغم الزلزال

وأعلن أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما والمرشح لإعادة انتخابه، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير وأسفر عن مقتل 45 ألف شخص في البلاد.

وأظهرت استطلاعات رأي، أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية يحتفظان بشعبيتهما رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط/ فبراير الماضي وأسفر عن خسائر فادحة.

ورغم الاتهام الذي وجه إلى الحكومة التركية في التعامل مع الزلزال في الساعات والأيام الأولى، إلا أن المعارضة التركية لم تحقق تقدما على حساب الحزب الحاكم.

يشار إلى أنه في الانتخابات التي أجريت في 24 يونيو 2018، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 42.56 % من الأصوات، أما حليفه “الحركة القومية” فقد حصد 11.10 %.

وجاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بالبرلمان بـ22.65 بالمئة، أما حليفه حزب الجيد فقد حصل على 9.96، فيما حقق حزب الشعوب الديمقراطي 11.70 بالمئة.

المصدرقناة "TRT" التركية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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