فضيحة جديدة للأمير خالد بن سلطان.. دعوى قضائية ضده لعجزه عن سداد إيجار طائرة خاصةّ

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وطن– كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن فضيحة بحق الامير السعودي خالد بن سلطان آل سعود، الابن الأكبر لوزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت الصحيفة أن الأمير السعودي الذي محل إقامته الفخم في لندن معروض في السوق للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني بعد أن أعيدت ملكيته ، يُقاضى حاليا من قبل مقرض ثان بسبب مزاعم عدم سداده أجرة طائرة خاصة من طراز بوينج 787.

وبحسب الصحيفة، تطالب شركة إيرلندية تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة مقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير خالد بن سلطان آل سعود ، وفقًا لسجلات المحكمة الإنجليزية التي تم الحصول عليها من قبل فاينانشيال تايمز.

وقالت الصحيفة إن المقرض يسعى إلى إنفاذ الحكم الصادر ضد “The Holme” ، القصر الواقع في “ريجينت بارك” بدعوى أن الأمير من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه.

وتم عرض المنزل للبيع بناءً على تعليمات من مستلمين عينهم مقرض آخر بعد انتهاء صلاحية قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني مقابل العقار، حيث إن سعر الطلب البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن على الإطلاق إذا تم تأمين صفقة.

استئجار الطائرة تم بضمان شخصي من خالد بن سلطان

تنبع مطالبة المُقرض ضد الأمير خالد من الضمان الشخصي الذي قدمه لاستئجار طائرة بوينج المعدلة عبر Dream Aircraft ومقرها برمودا ، وفقًا لوثائق المحكمة.

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ورفعت شركة Yuntian 10 Designated Activity Company ، وهي شركة تابعة لشركة China Minsheng ، أحد أكبر المقرضين من القطاع الخاص في البلاد ، دعوى قضائية في عام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.

الأوضاع المالية للامير خالد بن سلطان ساءت عقب حملة مواجهة الفساد عام 2017

وبحسب الصحيفة، تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة، حيث قال مستشار للعائلة المالكة السعودية إن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد في عام 2017.

وكجزء من هذه العملية ، تم اعتقال حوالي 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم في فندق ريتز كارلتون، ورغم أن الأمير خالد لم يكن منهم، كشف المستشار أن “the holme” من بين أصوله الرئيسية الأخيرة في الخارج.

خالد بن سلطان شغل منصب نائب وزير الدفاع حتى عام 2009

وكان الأمير خالد ، وهو جنرال تدرب في ساندهيرست ، نائب وزير الدفاع عندما شنت الرياض تدخلاً عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في عام 2009، كما كان يمتلك صحيفة الحياة اليومية العربية المنحلة.

وتظهر سجلات المحكمة أن المقرض قد حصل على حكم ضد شركة دريم إيركرافت والأمير ، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022.، وتقدمت يونتيان العام الماضي إلى المحكمة لإنفاذ الحكم ضد “the holme” .

وتدعي شركة ” يونيتان” أن الأمير خالد “كان ينوي أن يكون المالك المنتفع للعقار ؛ وانه استحوذ على العقار من خلال Quendon لإخفاء ملكيته النفعية المستمرة وسيطرته على الممتلكات “.