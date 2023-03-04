السبت, مارس 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرفضيحة جديدة للأمير خالد بن سلطان.. دعوى قضائية ضده لعجزه عن سداد...
تقارير

فضيحة جديدة للأمير خالد بن سلطان.. دعوى قضائية ضده لعجزه عن سداد إيجار طائرة خاصةّ

شركة إيرلندية تابعة لبنك مينشنغ الصيني تطالب الامير بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني!

كتب سالم حنفي
فضيحة خالد بن سلطان watanserb.com
الامير خالد بن سلطان
- Advertisement -

وطن– كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن فضيحة بحق الامير السعودي خالد بن سلطان آل سعود، الابن الأكبر لوزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت الصحيفة أن الأمير السعودي الذي محل إقامته الفخم في لندن معروض في السوق للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني بعد أن أعيدت ملكيته ، يُقاضى حاليا من قبل مقرض ثان بسبب مزاعم عدم سداده أجرة طائرة خاصة من طراز بوينج 787.

وبحسب الصحيفة، تطالب شركة إيرلندية تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة مقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير خالد بن سلطان آل سعود ، وفقًا لسجلات المحكمة الإنجليزية التي تم الحصول عليها من قبل فاينانشيال تايمز.

وقالت الصحيفة إن المقرض يسعى إلى إنفاذ الحكم الصادر ضد “The Holme” ، القصر الواقع في “ريجينت بارك” بدعوى أن الأمير من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه.

وتم عرض المنزل للبيع بناءً على تعليمات من مستلمين عينهم مقرض آخر بعد انتهاء صلاحية قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني مقابل العقار، حيث إن سعر الطلب البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن على الإطلاق إذا تم تأمين صفقة.

استئجار الطائرة تم بضمان شخصي من خالد بن سلطان

تنبع مطالبة المُقرض ضد الأمير خالد من الضمان الشخصي الذي قدمه لاستئجار طائرة بوينج المعدلة عبر Dream Aircraft ومقرها برمودا ، وفقًا لوثائق المحكمة.

- Advertisement -

ورفعت شركة Yuntian 10 Designated Activity Company ، وهي شركة تابعة لشركة China Minsheng ، أحد أكبر المقرضين من القطاع الخاص في البلاد ، دعوى قضائية في عام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.

الأوضاع المالية للامير خالد بن سلطان ساءت عقب حملة مواجهة الفساد عام 2017

وبحسب الصحيفة، تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة، حيث قال مستشار للعائلة المالكة السعودية إن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد في عام 2017.

وكجزء من هذه العملية ، تم اعتقال حوالي 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم في فندق ريتز كارلتون، ورغم أن الأمير خالد لم يكن منهم، كشف المستشار أن “the holme” من بين أصوله الرئيسية الأخيرة في الخارج.

خالد بن سلطان شغل منصب نائب وزير الدفاع حتى عام 2009

وكان الأمير خالد ، وهو جنرال تدرب في ساندهيرست ، نائب وزير الدفاع عندما شنت الرياض تدخلاً عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في عام 2009، كما كان يمتلك صحيفة الحياة اليومية العربية المنحلة.

وتظهر سجلات المحكمة أن المقرض قد حصل على حكم ضد شركة دريم إيركرافت والأمير ، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022.، وتقدمت يونتيان العام الماضي إلى المحكمة لإنفاذ الحكم ضد “the holme” .

وتدعي شركة ” يونيتان” أن الأمير خالد “كان ينوي أن يكون المالك المنتفع للعقار ؛ وانه استحوذ على العقار من خلال Quendon لإخفاء ملكيته النفعية المستمرة وسيطرته على الممتلكات “.

المصدرفايننشال تايمز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مشاهد سينمائية “مخلة” في صحراء تبوك بالسعودية تثير غضب الناشطين! (شاهد)

تقارير

فضح المستور.. ابن سلمان رفض استقبال ابن زايد ولم يحضر قمة أبو ظبي متعمداً

الهدهد

الباحث الشرعي السعودي أحمد الغامدي يثير جدلا بفتوى عن قتل المرتد.. هل تحاسبه المملكة؟ (فيديو)

الهدهد

رد فعل ابن سلمان تجاه مواطن همس في أذنه خلال عزاء راكان بن فلاح بن حثلين (فيديو)

تقارير

CNN: الخليج يتوقف عن تقديم “الصدقات” لمصر والسيسي المسؤول الأول عن إضعاف بلاده!

حياتنا

قبل الشهرة وعمليات التجميل.. رهف القحطاني كما لم ترها من قبل (شاهد)

الهدهد

زواج مسيار.. سورية تصدم أسرة ملياردير سعودي وترث ثروة كبيرة بالصدفة

الهدهد

كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

حياتنا

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو (شاهد)

الهدهد

تعليق إماراتي على فتوى سعودية أحرجت أبو ظبي بسبب مشروع بيت العائلة الإبراهيمية

تقارير

النائب العام السعودي يطالب بإعدام 10 قضاة بتهمة “الخيانة العظمى”.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

نشروا لها مقطع شذوذ جنسي.. قصة الفتاة المشهورة التي يطالب السعوديون بالقبض عليها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احمرار العين: ما أسباب احمرار العينين وكيف يمكن علاجه؟

أقرب أصدقاء إيلون ماسك يكشف أسراراً صادمة ستغير نظرتك عنه!

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد هزيمة نابولي أمام لاتسيو

علاقة الأمير هاري بخبير مجري وصف مقاتلي حماس بالأبطال تثير غضب الحاخامات!

تقرير أمريكي يفند دور الإمارات في عرقلة إحلال السلام باليمن.. تدعم ميليشيات مسلحة

بيكيه غاضب وكاد أن يدهس مصوراً طرح عليه هذا السؤال (شاهد)

نعش متوفَّى يرفض الخروج من المسجد.. فيديو يثير الجدل في مصر وهذا الهدف منه! (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الإسباني

كيف يعيش سعد لمجرد في السجن؟ .. صور حصرية وقريبه يتحدّث (شاهد)

الكويت: محكمة المرور تعاقب متهورا عرض حياة الآخرين للخطر بعد فيديو كارثي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC