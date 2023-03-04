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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد هزيمة نابولي أمام لاتسيو

لاتسيو يوقف سلسلة انتصارات نابولي بهدف نظيف في دوري الكالتشيو

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- تلقى فريق نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، الخسارة الثانية هذا الموسم أمام منافسه لاتسيو بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال25 على ميدان ملعب (سان سيرو).

وسجل فريق لاتسيو هدف الانتصار على منافسه نابولي المتربع على عرش دوري الكالتشيو الإيطالي، على ميدانه وأمام جماهيره المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة، من توقيع اللاعب ماتياس فيتشينو عند الدقيقة ال67.

فوز لاتسيو على نابولي في الدوري الإيطالي

ورغم خسارة فريق نابولي المباراة أمام لاتسيو، إلا أنه كان الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 65%.

كما ووصلت عدد تسديدات فريق لاتسيو الفائز في المباراة إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 35% في المباراة.

وسيلتقي فريق نابولي في المباراة القوية القادمة بعد تلك الخسارة، أمام نظيره أتالانتا على ملعبه، قبيل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب منافسات دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

نابولي ولاتسيو
نابولي ولاتسيو
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كما وخاض نابولي 25 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، حقق فيها الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مباراتين، كما وتلقى الخسارة في مباراتين أخرى.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء أبرز جدول ترتيب الدوري الإيطالي  2022-2023، بعد تعثر المتصدر نابولي بالخسارة أمام لاتسيو، في منافسات الجولة ال25، كما يلي:

نابولي  65 نقطة.

لاتسيو 48 نقطة.

إنتر ميلان 47 نقطة.

ميلان 47 نقطة.

روما 44 نقطة.

مباراة نابولي لاتسيو في الدوري الإيطالي
مباراة نابولي لاتسيو في الدوري الإيطالي

أتالانتا 41 نقطة.

يوفنتوس 35 نقطة.

بولونيا 35 نقطة.

فريق لاتسيو
فريق لاتسيو

تورينو 31 نقطة.

أودينيزي 31 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال25 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، الاثنين، بمواجهة  بولونيا وتورينو.

المصدروطن + نادي نابولي + الدوري الإيطالي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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