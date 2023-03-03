الجمعة, مارس 3, 2023
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منصة شاهد تحذف “مسلسل الجابرية الرحلة 422” وجدل قرارها يقسم الرأي العام الكويتي

تعود حادثة "الجابرية" إلى 05 أبريل عام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية

كتب فهمي الورغمي
حذف الجابرية الرحلة 422 منصة شاهد watanserb.com
يستعرض مسلسل "الجابرية الرحلة 422" حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية سنة 1988
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وطن – بعد الجدل الواسع الذي أثاره مسلسل “الجابرية الرحلة 422” في الكويت، خاصة عبر تطرقه إلى “رموز الدولة ومواطنيها”، دخلت وزارة الإعلام الكويتية على الخط ببيان شديد اللهجة، تلاه قرار من منصة “شاهد” حذف المسلسل.

شاهد تحذف “الجابرية الرحلة 422”

و أكدت الوزارة على “رفضها القاطع” للتعرض لمكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين من خلال أي عمل إعلامي ولأي غرض كان.

يشار هنا أن تطبيق “شاهد” بدا مؤخرا، عرض مسلسل “الجابرية الرحلة 422” الذي يجمع فنانين كويتيين ولبنانيين من بينهم إبراهيم الزدجالي، وخالد أمين، وإبراهيم الحربي ومحمد العجيمي، وفيصل العميري.

ويتألف المسلسل من 6 حلقات، وتم تصويره بتقنيات عالية تظهر مشاهد اختطاف الطائرة كأنها حقيقية.

يستعرض المسلسل حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية سنة 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها.

وكانت منصة “شاهد” قد نوهت، في وقت سابق، أن المتاح حالياً هو 3 حلقات فقط، وأنه سوف يجري الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريباً جداً.

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إلى ذلك وفي السياق، فقد أعربت الوزارة في بيان شاركته عبر صفحتها الرسمية على تويتر عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية والذي تم خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها” مبيّنة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلا ومضمونا.”

ونوهت الوزارة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء «الاستياء من العمل» والتأكيد على «ضرورة إيقاف بثه على المنصة» عملا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص مبينة أنها «بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل».

بيان وزارة الإعلام الكويتية، قابله تفاعل من منصة “شاهد” التي حذفت العمل من المنصة وأبقت على الوثائقي “كاظمة والجابرية أيام الرعب”.

وزارة الإعلام الكويتية على الخط

رحبت وزارة الإعلام، أمس الخميس، بتجاوب المسؤولين بإلغاء عرض المسلسل الذي يسيء إلى الكويت وفق ما ذكر بيان وزارة الاعلام.

وقالت الوزارة في بيان ثانٍ “ثمنت وزارة الاعلام تجاوب المسؤولين في إحدى المنصات الخليجية مع مطالبتها بإلغاء عرض أحد الأعمال الدرامية المعروضة فيها والذي يعتبر إساءة لرموز الكويت ومواطنيها”.

وتابع البيان “ان مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج مبينةً سعيها الدائم إلى تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على بلداننا ومواطنينا على كافة الأصعدة”.

حادثة الجابرية الرحلة 422

تعود حادثة “الجابرية” إلى تاريخ الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر.

وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذهجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 113 راكباً من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوماً، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

ردود فعل متباينة في الكويت والخليج

تفاعل كثيرون عبر السوشيال ميديا في الكويت والخليج مع مسلسل الجابرية الرحلة 422، معبرين عن استياءهم من سوء الفهم الذي روجت له المنصة في الحلقات الأولى، وبين من اعتبر أنه مجرد عمل تمثيلي يهدف لإعادة توثيق الحادثة بطريقة درامية.

قالت الناشطة “ابتهال الخطيب” عبر حسابها الرسمي على تويتر “أكيد لا نتفق وكل ما ورد في مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ بحلقاته الثلاث المتوفرة،وهذه إيجابية تحسب للمسلسل. دعونا لا نتفق، فنتذكر ونترحم على شهدائنا، نستعيد الصورة ونطهر قلوبنا بدموع ذكرى حارة حارقة، نتناقش وننتقد ونتعلم، علنا نتفادى القاسي القادم من الأيام. إيقاف المسلسل خطيئة كبيرة”.

من جانبه، اعتبر المحامي الكويتي “علي العريان” أن المسلسل “طائفية مقيتة.. تزوير للتاريخ.. إساءة لرموز الكويت…ركاكة في النص…ضعف في الأداء”.

وتابع “عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل .. وخصوصا الفنان خالد أمين”.

وعلى خلاف ماسبق، أكد الناشط “أحمد الميموني” عبر تويتر قائلا “من وجهة نظري الامراء والملوك ماهم انبياء حتي لايتم تجسيد شخصيتهم في مسلسل #الجابريه_الرحله٤٢٢ اشوف فعلاً حقبة تاريخية بالكويت لابد ان توثق كنه نتمنى ان وزارة الاعلام هي اللى توثقه لكن شاهد هي من وثقة هذي الحقبة المهمة في تاريخ الكويت بالرغم من ضعف تمثيل الشخصيات لكن شكرا لهم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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