منصة شاهد تحذف “مسلسل الجابرية الرحلة 422” وجدل قرارها يقسم الرأي العام الكويتي

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وطن – بعد الجدل الواسع الذي أثاره مسلسل “الجابرية الرحلة 422” في الكويت، خاصة عبر تطرقه إلى “رموز الدولة ومواطنيها”، دخلت وزارة الإعلام الكويتية على الخط ببيان شديد اللهجة، تلاه قرار من منصة “شاهد” حذف المسلسل.

شاهد تحذف “الجابرية الرحلة 422”

و أكدت الوزارة على “رفضها القاطع” للتعرض لمكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين من خلال أي عمل إعلامي ولأي غرض كان.

يشار هنا أن تطبيق “شاهد” بدا مؤخرا، عرض مسلسل “الجابرية الرحلة 422” الذي يجمع فنانين كويتيين ولبنانيين من بينهم إبراهيم الزدجالي، وخالد أمين، وإبراهيم الحربي ومحمد العجيمي، وفيصل العميري.

ويتألف المسلسل من 6 حلقات، وتم تصويره بتقنيات عالية تظهر مشاهد اختطاف الطائرة كأنها حقيقية.

يستعرض المسلسل حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية سنة 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها.

وكانت منصة “شاهد” قد نوهت، في وقت سابق، أن المتاح حالياً هو 3 حلقات فقط، وأنه سوف يجري الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريباً جداً.

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إلى ذلك وفي السياق، فقد أعربت الوزارة في بيان شاركته عبر صفحتها الرسمية على تويتر عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية والذي تم خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها” مبيّنة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلا ومضمونا.”

وزارة الإعلام تؤكد رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/IS9R26Qht4 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) March 1, 2023

ونوهت الوزارة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء «الاستياء من العمل» والتأكيد على «ضرورة إيقاف بثه على المنصة» عملا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص مبينة أنها «بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل».

بيان وزارة الإعلام الكويتية، قابله تفاعل من منصة “شاهد” التي حذفت العمل من المنصة وأبقت على الوثائقي “كاظمة والجابرية أيام الرعب”.

وزارة الإعلام الكويتية على الخط

رحبت وزارة الإعلام، أمس الخميس، بتجاوب المسؤولين بإلغاء عرض المسلسل الذي يسيء إلى الكويت وفق ما ذكر بيان وزارة الاعلام.

وقالت الوزارة في بيان ثانٍ “ثمنت وزارة الاعلام تجاوب المسؤولين في إحدى المنصات الخليجية مع مطالبتها بإلغاء عرض أحد الأعمال الدرامية المعروضة فيها والذي يعتبر إساءة لرموز الكويت ومواطنيها”.

وزارة الاعلام تثمن تجاوب المسؤولين في احدى المنصات الخليجية بإلغاء عرض مسلسل يسئ للكويت ورموزها.#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/NiFNs5pFzl — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) March 2, 2023

وتابع البيان “ان مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج مبينةً سعيها الدائم إلى تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على بلداننا ومواطنينا على كافة الأصعدة”.

حادثة الجابرية الرحلة 422

تعود حادثة “الجابرية” إلى تاريخ الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر.

ممكن هذا يكون اقصر ڤيديو وثائقي يسرد قصة اختطاف #الجابريه_الرحله٤٢٢ ، من بداية الاختطاف لي عودة الرهائن وهروب الخاطفين، في تفاصيل مهمة ولقطات واقعية للحدث واسامي الركاب وصورهم،

نسق الفيديو المبدع عبدالله المخيال: pic.twitter.com/Izzbh2pA1O — Fahad alNaseem (@FaHDaaaN) March 2, 2023

وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذهجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

يوم 5 ابريل عام 1988 أقلعت رحلة الخطوط الكويتية رقم 422 من بانكوك متجهه إلى الكويت

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لكنها لم تصل مطار الكويت إلّا بعد 16 يوم

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ماهي قصة اختطاف طائرة الجابرية ؟

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كيف حدثت وكيف انتهت عملية الاختطاف ؟!

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وثائقي @AlArabiya | الرحلة 422

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46 دقيقة فضلوا هالتغريدة والتكملة تحتها pic.twitter.com/xmulq3IY0F — معجب الهاجري (@MaajabM) December 30, 2020

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 113 راكباً من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوماً، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

ردود فعل متباينة في الكويت والخليج

تفاعل كثيرون عبر السوشيال ميديا في الكويت والخليج مع مسلسل الجابرية الرحلة 422، معبرين عن استياءهم من سوء الفهم الذي روجت له المنصة في الحلقات الأولى، وبين من اعتبر أنه مجرد عمل تمثيلي يهدف لإعادة توثيق الحادثة بطريقة درامية.

قالت الناشطة “ابتهال الخطيب” عبر حسابها الرسمي على تويتر “أكيد لا نتفق وكل ما ورد في مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ بحلقاته الثلاث المتوفرة،وهذه إيجابية تحسب للمسلسل. دعونا لا نتفق، فنتذكر ونترحم على شهدائنا، نستعيد الصورة ونطهر قلوبنا بدموع ذكرى حارة حارقة، نتناقش وننتقد ونتعلم، علنا نتفادى القاسي القادم من الأيام. إيقاف المسلسل خطيئة كبيرة”.

أكيد لا نتفق وكل ما ورد في مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ بحلقاته الثلاث المتوفرة،وهذه إيجابية تحسب للمسلسل. دعونا لا نتفق، فنتذكر ونترحم على شهدائنا، نستعيد الصورة ونطهر قلوبنا بدموع ذكرى حارة حارقة، نتناقش وننتقد ونتعلم، علنا نتفادى القاسي القادم من الأيام. إيقاف المسلسل خطيئة كبيرة — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) March 2, 2023

من جانبه، اعتبر المحامي الكويتي “علي العريان” أن المسلسل “طائفية مقيتة.. تزوير للتاريخ.. إساءة لرموز الكويت…ركاكة في النص…ضعف في الأداء”.

وتابع “عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل .. وخصوصا الفنان خالد أمين”.

#الجابرية_الرحلة٤٢٢ طائفية مقيتة

تزوير للتاريخ

إساءة لرموز الكويت

ركاكة في النص

ضعف في الأداء عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل .. وخصوصا الفنان خالد أمين — علي العريان (@alaryan110) March 1, 2023

وعلى خلاف ماسبق، أكد الناشط “أحمد الميموني” عبر تويتر قائلا “من وجهة نظري الامراء والملوك ماهم انبياء حتي لايتم تجسيد شخصيتهم في مسلسل #الجابريه_الرحله٤٢٢ اشوف فعلاً حقبة تاريخية بالكويت لابد ان توثق كنه نتمنى ان وزارة الاعلام هي اللى توثقه لكن شاهد هي من وثقة هذي الحقبة المهمة في تاريخ الكويت بالرغم من ضعف تمثيل الشخصيات لكن شكرا لهم.