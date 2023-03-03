ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ريمونتادا النصر أمام الباطن

- Advertisement -

وطن- عاد فريق النصر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد تحقيق الفوز المثير في الدقائق القاتلة أمام منافسه الباطن، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري روشن السعودي لحساب الجولة ال19.

ونجح فريق الباطن من تسجيل أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه النصر، عن طريق اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة ال17.

ريمونتادا النصر أمام الباطن في دوري روشن السعودي

وأدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، داخل شباك مرمى الباطن، كما وسجل محمد آل فتيل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال90+12.

وأحرز لاعب النصر محمد مران الهدف الثالث للفريق العالمي في الدقيقة ال90+14، مع نهاية أحداث مباراة النصر والباطن.

كما وتفوق فريق النصر أمام منافسه الباطن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 25 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الباطن إلى 7 تسديدات، كما وصلت نسبة الاستحواذ ب29% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

ترتيب الدوري السعودي 2023

- Advertisement -

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز النصر على الباطن في منافسات الجولة ال19، على النحو الآتي:

النصر 46 نقطة.

اتحاد جدة 44 نقطة.

الشباب 40 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

التعاون 31 نقطة.

الفتح 28 نقطة.

الطائي 25 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

الاتفاق 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الخليج 0 : 3 الاتحاد

الرائــد 1 : 2 الاتفاق

النصـر 3 : 1 الباطن 🎥 أهداف مباريات اليوم ⚽️

⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ pic.twitter.com/lbkMoBrGPj — دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023

الوحدة 20 نقطة.

الخليج 16 نقطة.

العدالة 13 نقطة.

الباطن 6 نقاط.

كما وستختتم منافسات الجولة ال19 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، السبت، بمواجهة الشباب أمام العدالة.