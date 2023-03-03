الجمعة, مارس 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ريمونتادا النصر أمام الباطن
رياضة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ريمونتادا النصر أمام الباطن

النصر يعود إلى صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه المثير بالثلاثية على الباطن بالوقت القاتل

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2023
- Advertisement -

وطن- عاد فريق النصر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد تحقيق الفوز المثير في الدقائق القاتلة أمام منافسه الباطن، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري روشن السعودي لحساب الجولة ال19.

ونجح فريق الباطن من تسجيل أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه النصر، عن طريق اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة ال17.

ريمونتادا النصر أمام الباطن في دوري روشن السعودي

وأدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، داخل شباك مرمى الباطن، كما وسجل محمد آل فتيل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال90+12.

وأحرز لاعب النصر محمد مران الهدف الثالث للفريق العالمي في الدقيقة ال90+14، مع نهاية أحداث مباراة النصر والباطن.

احتفال النصر السعودي
احتفال النصر السعودي

كما وتفوق فريق النصر أمام منافسه الباطن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 25 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الباطن إلى 7 تسديدات، كما وصلت نسبة الاستحواذ ب29% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

ترتيب الدوري السعودي 2023

- Advertisement -

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز النصر على الباطن في منافسات الجولة ال19، على النحو الآتي:

النصر 46 نقطة.

اتحاد جدة 44 نقطة.

الشباب 40 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

التعاون 31 نقطة.

الفتح 28 نقطة.

الطائي 25 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

الاتفاق 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الوحدة 20 نقطة.

الخليج 16 نقطة.

العدالة 13 نقطة.

الباطن 6 نقاط.

كما وستختتم منافسات الجولة ال19 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، السبت، بمواجهة الشباب أمام العدالة.

النصر السعودي
النصر السعودي
المصدروطن + نادي النصر تويتر + الدوري السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

رياضة

النصر يُواصل الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي روشن

رياضة

هاتريك رونالدو الجديد مع النصر في الدوري السعودي (شاهد)

رياضة

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بارتداء الجلابية وحمل السيف (شاهد)

الهدهد

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

رياضة

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز النصر على التعاون (فيديو)

رياضة

تشكيلة النصر ضد التعاون والتوقيت في دوري روشن السعودي

رياضة

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه مع النصر السعودي (صور)

رياضة

“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

رياضة

النصر في الصدارة بشكل مؤقت.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حركة استفزازية كادت تنهي مباراة النصر والباطن بمعركة حامية (فيديو)

ذي يزن بن هيثم برفقة نظيره السعودي على متن يخت فاخر بعرض البحر.. صورة تشعل تويتر!

طفل سوري يُحقق أمنيته برؤية كريستيانو رونالدو في السعودية (شاهد)

بعد نفيها مواعدته … عشيقة مبابي المزعومة برفقة دي كابريو في باريس (شاهد)

البحرين: حرمان المعارض عبد الهادي الخواجة من طبيب القلب بعد إصابته بأزمة قلبية!

مايك تايسون يطلق شركة لبيع “القنب” الخاص بضعف الانتصاب ويجربه! (شاهد)

بروس ويليس في أحدث ظهور علني ولحظات مؤثرة مع أصدقائه وثّقها أحد الهواة (فيديو)

موقع فرنسي: هذه أسباب العلاقات الجليدية بين فرنسا والمغرب.. ما علاقة الجزائر؟!

6 طالبات عُمانيات حاولن الانتحار تأثراً بالمسلسلات الكورية.. باحثة تدق ناقوس الخطر!

بيكيه ووالدته ينفذان استراتيجية “قذرة” لخداع شاكيرا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC