الجمعة, مارس 3, 2023
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حياتنا

بيكيه ووالدته ينفذان استراتيجية “قذرة” لخداع شاكيرا!

والدة بيكيه دبرت خطة لخداع شاكيرا من أجل قضاء وقت طويل مع أحفادها خلافا لبنود عقد الانفصال بين شاكيرا وابنها

كتب سالم حنفي
والدة بيكيه وشاكيرا watanserb.com
شاكيرا وحماتها السابقة مونتسيرات برنابيو
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وطن – منذ تأكيد الانفصال بين شاكيرا وجيرارد بيكيه ، مع اتفاقية الطلاق اللاحقة الموقعة بين الاثنين بعد أسابيع وشهور من الخلاف ، اكتشفت الكولومبية عدوين رئيسيين في حربها ضد والد أطفالها.

وبحسب موقع ” okdiario” الإسباني، فقد ظل “بيكيه” في المركز الأول على هدفا لشاكيرا ، كما ظهر في الأغاني الأربع التي تم تأليفها بمفردها أو في تعاونات حققت نجاحًا عالميًا، ولكنها تضمنت أيضًا هجوم مستمر على لاعب نادي برشلونة السابق لكرة القدم.

ومع ذلك ، لا تتوقف الأمور عند هذا الحد ، فبالإضافة إلى بيكيه نفسه وكلارا شيا مارتي ، صديقته ، فإن الشخص الآخر في بيئة حياتها السابقة التي لا تستطيع شاكيرا رؤيتها هي حماتها السابقة ،مونتسيرات برنابيو.

شاكيرا وحماتها كانا أكبر الداعمين لبيكيه

ولفت الموقع إلى أن شاكيرا وحماتها كانتا لسنوات عديدة من أكبر الداعمين لجيرارد بيكيه عندما كانت العلاقة مع شاكيرا لا تزال نشطة، حيث لم تكن لمونتسيرات علاقة رائعة بالفنانة فحسب ، بل كانت أيضًا مساعدة كبيرة للزوجين عندما تعلق الأمر برعاية أطفالهما ، ميلان وساشا ، اللذان يبلغان من العمر حاليًا 10 و 8 سنوات على التوالي .

والدة بيكيه وشاكيرا
بيكيه ووالدته مونتسيرات برنابيو

شاكيرا تضع مجسم ساحرة مقابل منزل حماتها

وذكرت “شاكيرا” بطريقة ساخرة في الأغنية التي أطلقتها مع بيزاراب ، والتي تنتمي إلى الدورة 53 للمنتج الأرجنتيني، أن لا علاقة لمونتسيرات برنابيو بها حاليًا بخلاف حقيقة أنهما جيران.

إلا انه في الواقع ، قامت المغنية الكولومبية بوضع مجسم ساحرة في أكثر من مناسبة مقابل منزل أهل زوجها ، ولا يُعرف ما إذا كانت علامة على الانتقام أو لفصل كل الأشياء السيئة التي للأسف بالنسبة لها ، حتى تنتقل إلى ميامي.

طلاق شاكيرا وبيكيه
دمية الساحرة التي وضعتها شاكيرا مقابل منزل أهل زوجها
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وقال الموقع إن شاكيرا لا تريد أن ترى مونتسيرات برنابيو أو والد زوجها السابق جوان بيكيه أطفاله بما يتجاوز ما هو ضروري للغاية، لكن جيرارد لديه استراتيجية مع والدته ، التي أخفت شاكيرا أو أخفتها حتى الآن، وهذا سيسمح لهما بالاستمتاع بميلان وساشا وقتما تشاء .

شاكيرا وبيكيه نصبا الأفخاخ في عقد الانفصال

وكشف الموقع أن هناك العديد من البنود في اتفاقية الطلاق الموقعة بين الاثنين، ولكن كلا من بيكيه وشاكيرا، على الرغم من أنهما يقولان أنهما لا يريدان الخوض في الخلافات، إلا أنهما نصبوا الفخاخ عندما يستضيف أيهما الاطفال ليقبضا على بعضهم البعض متلبسين.

خطة بيكيه لخداع شاكيرا

لفت الموقع إلى أن بيكيه مشغول جدًا بشؤونه الرياضية الإضافية والتي تتعلق بشركته كوزموس، ولا يستطيع احترام أحد البنود التي تجبره شاكيرا بموجبها على اصطحاب الأطفال إلى الصف الدراسي عندما يكون لديه حق الحضانة.

وأوضح الموقع أنه من أجل التغلب على ذلك، فإن مونتسيرات برنابيو تقود استراتيجية تتمثل في أن يقوم ابنها “بيكيه” بأخذ أطفاله من عند باب منزل شاكيرا الذي تشاركه الفنانة منذ سنوات عديدة، وينقلهم بسيارته وعلى بعد أمتار قليلة ، عندما لم يعد بإمكان شاكيرا رؤيتهم ، تكون جدتهم في انتظارهم، التي تأخذهم لممارسة العديد من الأنشطة.

وفي وقت العودة ، يجري بيكيه ووالدته نفس التبادل لمحاولة عدم إثارة الشكوك ، ولكن مثل كل ما يتعلق ببكيه وشاكيرا مؤخرًا ، فقد تم كشف الأمر في النهاية.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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