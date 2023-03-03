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بعد نفيها مواعدته … عشيقة مبابي المزعومة برفقة دي كابريو في باريس (شاهد)

دي كابريو شوهد يتجول رفقة روز برترام في شوارع باريس أمس الخميس

كتب فهمي الورغمي
ليوناردو دي كابريو روز برترام watanserb.com
الممثل الأمريكي المشهور ليوناردو دي كابريو
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وطن – عاد الممثل الأمريكي المشهور “ليوناردو دي كابريو” لإثارة الكثير من التوقعات حول مغامراته العاطفية العابرة التي يصعب تحديد بدايتها وموعد ختامها. كان آخرها قضائه أمسية هادئة تحت أضواء باريس الخافتة مع عارضة الأزياء البلجيكية “روز برترام”، التي تحدثت تقارير عن مواعدتها نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي.

دي كابريو يُواعد روز برترام صديقة مبابي

ورصدت كاميرات بعض المارة في شوراع العاصمة الفرنسية باريس، نجم هوليوود الأمريكي دي كابريو (48 عامًا) وهو يتجول رفقة عارضة الأزياء البلجيكية “روز بيرترام” (28 عامًا) بعد خروجهما من الحفلة التي أقيمت في مطعم “Kuku” بباريس، أمس الخميس.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت أن لقاء الثنائي كان عن طريق الصدفة، حيث “تزامن” وصول دي كابريو و برترام إلى الحفلة، وهو ماحدث أيضا خلال مغادرتهما التي حصلت في غضون دقائق بينما كانا مع بعضهما.

إطلالة النجم الأمريكي كانت بسيطة، حيث ارتدى سترة سوداء مع قميص مطابق وبنطلون جينز رمادي غامق، وكعادته، حاول دي كابريو التخفي من عدسات المصورين والهواة أثناء خروجه من المطعم، وكان يرتدي قناعًا للوجه وقبعة منخفضة.

ليوناردو دي كابريو روز برترام
التقطت عدسات المصورين ليوناردو دي كابريو روز برترام في شوارع باريس

أما روز برترام، فقد ارتدت معطفًا أسودا مع فستان أخضر بأكمام طويلة وشعر مجعد فضفاض مع حقيبة سوداء وزوج من الأحذية المتوافقة، في إطلالة بسيطة هي الأخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، شائعات أشارت إلى الارتباط الرومانسي بين «دي كابريو» وعارصة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني «جيجي حديد» بعد انفصاله مباشرة عن صديقته السابقة كاميلا ماورني -25 عاما- التي ارتبط بها طوال الأعوام الأربعة الماضية.

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وكانت وسائل إعلوام أمريكية قد سلطت الضوء على علاقات دي كابريو الكثيرة، وخلصت في معظمها إلى أن النجم الشهير لا يواعد النساء فوق 25 عاما، إذ ارتبط «دي كابريو» على مدى السنوات الماضية بنساء أصغر منه سنا بشكل لافت، وهو ربما ماحاول نفيه عبر مواعدة جيجي حديد (27).

من هي روز برترام؟

روز برترام هي عارضة أزياء بلجيكية، بدأت مسيرتها المهنية في وقت مبكر من حياتها، تحديدا في سن الـ16 وقد كان لها ظهور لافت في العديد من الحملات الإعلانية لأشهر الماركات العالمية مثل “لوريال” و و”اتش أند ام” و” Agent Provacateur”.

المثير في ظهور برترام مع دي كابريو، أنه يأتي بعد 7 أشهر من انفصالها بشكل رسمي عن لاعب الكرة الهولندي “غريغوري فان دير فيل” في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، ولدى الثنائي ابنة تدعى “ناليا” تبلغ من العمر 5 سنوات.

 

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وقبل دي كابريو، انتشرت شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية بين روز برترام مع نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي (24 عامًا)، إلا أنها نفت تلك التقارير من خلال منشور مبهم على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إن “الأكاذيب قد انتشرت عنها”.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية، قد أكدت، في ديسمبر الماضي، إن النجم كيليان مبابي قد دخل في علاقة مع عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام”.

وظهرت “ستيفاني” في نهائيات كأس العالم قطر، ونشر إيلي مزراهي مصمم وصديق للعارضة البلجيكية صورة لها وبجانبها عبارة “هيا فرنسا”، وهو ما يعني تشجيعها للمنتخب الفرنسي.

المصدرديلي ميل + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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