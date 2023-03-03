بروس ويليس في أحدث ظهور علني ولحظات مؤثرة مع أصدقاءه وثقها أحد الهواة (فيديو)

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وطن – شُوهد الممثل الأمريكي الشهير “بروس ويليس”(67 عامًا) لأول مرة منذ الكشف عن تشخيص إصابته بالخرف، في نزهة بسانتا مونيكا مع اثنين من أصدقائه، حيث احتسوا القهوة معا، في حين ظهر الممثل مبتسما و بصحة بدنية جيدة.

بروس ويليس يتجول رفقة أصدقائه

وكان بروس ويليس، أيقونة هوليوود، قد انسحب من التمثيل العام الماضي حيث بدأ معركته مع فقدان القدرة على الكلام، مما أدى إلى تدهور قدراته اللغوية – حيث أكد بيان مشترك من عائلته في 16 فبراير/شباط الماضي أن حالته قد تطورت إلى الخرف.

ظهر ويليس رفقة أصدقائه، وقد كان يرتدي سترة زرقاء وبنطلون رياضي أسود وقبعة صوفية أثناء تناول القهوة مع صديقين خلال نزهة بسانتا مونيكا في كاليفورنيا.

وشوهد النجم الأمريكي بروس ويليس، آخر مرة علنًا في أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم، عندما خرج لتناول الغداء مع أصدقائه في لوس أنجلوس – وقبل أسابيع فقط من إعلان تشخيص إصابته بالخرف.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو يظهر فيه الممثل الأمريكي بروس ويليس (67 عاما) لأول مرة بعد تشخيصه بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"

في فبراير الماضي، وهو يتجول مع أصدقاء له في مدينة سانتا مونيكا بولاية #كاليفورنيا الأمريكية.#شو_صار_بلاس #بروس_ويليس #الخرف pic.twitter.com/gMPDPb9N89 — شو صار بلاس (@shusarplus) March 3, 2023

وكان الأطباء قد شخصوا مرض ويليس بأنه مصاب بالخرف الجبهي الصدغي وهو مصطلح شامل لمجموعة من الاضطرابات الدماغية التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي. وترتبط هذه المناطق من الدماغ عامةً بالشخصية والسلوك واللغة. تَضمر أجزاء من هذه الفصوص في اضطرابات الخَرَف الجبهي الصدغي.

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وقد جاء في البيان، الذي نشرته زوجته “إيما هيمنج”، وزوجته السابقة “ديمي مور” وبناته الخمس والذي نُشر على موقع The Association for Frontotemporal Degeneration الشهر الماضي، واطلعت عليه “ديلي ميل Daily mail” مايلي “أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن أعمق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم و قصص رائعة تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس الأصلي.

ماهو مرض بروس ويليس؟

شرحت عائلة بروس ويليس في بيانها طبيعة مرض ويليس، وشكرت جمهوره على حملات التضامن معه وقالت “انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به”.

وتابع البيان “منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).لسوء الحظ ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية”.

وأوضحت العائلة “يعتبر مرض الخرف الجبهي الصدغي مرضًا قاسيًا لم يسمع به الكثير منا من قبل ويمكن أن يصيب أي شخص. بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، ولأن الحصول على التشخيص قد يستغرق سنوات، فمن المحتمل أن يكون الخرف الجبهي الصدغي أكثر انتشارًا مما نعرفه.

وأضافت العائلة “اليوم لا توجد علاجات لهذا المرض، حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة. مع تقدم حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث”.

وختم البيان بكلمات مؤثرة عن حياة بروس قبل المرض “كان بروس يؤمن دائمًا باستخدام صوته في العالم لمساعدة الآخرين، ولزيادة الوعي حول القضايا المهمة على المستويين العام والخاص. نحن نعلم في قلوبنا أنه- إذا استطاع اليوم – سيرغب في الاستجابة من خلال لفت الانتباه العالمي والترابط مع أولئك الذين يتعاملون أيضًا مع هذا المرض المنهك وكيف يؤثر على العديد من الأفراد وعائلاتهم”.