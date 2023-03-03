إمام مسجد كبير نصح الملك سلمان بأن يتقي الله وهذا ما حدث له بعد ساعات! (شاهد)

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وطن – في مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجه إمام وخطيب مسجد الملك عبد العزيز بالدمام سابقا، عماد المبيض، رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكرا التحولات الجديدة في المملكة وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

وخلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته الشخصية على “تويتر” ورصدته “وطن“، قال “المبيض” أن رسالته هذه يوجهها للملك وولي العهد من باب شهادة حق أوجبها لله على أهل العلم، مطالبا إيهم بأن يتقوا الله في أمن هذه البلاد.

تبديل هوية الإسلام

كما طالب إمام مسجد الملك عبد العزيز الملك وولي العهد محمد بن سلمان بإصلاح ما وقع على المملكة من “طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأكد “المبيض” في رسالته على أن “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وأن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت عليه هذه البلاد”.

رسالة عماد المبيض لتركي آل الشيخ

وختم “المبيض” الفيديو بتوجيه رسالة خاصة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قائلا:” اتق الله عز وجل فيما ولاك الله عز وجل أمره..اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا، اتق الله عز وجل في في هذا الجيل”.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

لَقَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً

وَلَكِن لا حَياةَ لِمَن تُنادي هؤلاء الفاسقون لا ينفع معهم غير الإنكار لافعالهم الفاسدة المُفسدة، والتحريض على الخروج عليهم؛

فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، #يسقط_يسقط_ال_سعود شعار كل المسلمين.pic.twitter.com/1xHsckoBLP — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) March 2, 2023

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هجوم “الوطنجية” على عماد المبيض

كلمات “المبيض” أشعلت النار في قلوب “الوطنجية” من مشاهير المملكة الذين يخصصون جل وقتهم هم وأتباعهم من الذباب الإلكتروني الذي يوجهونه، لينهالو عليه مستنكرين نصيحته للملك وولي العهد على الملأ، في حين اعتبر آخرين أن ما تشهده لمملكة من حفلات غنائية وانحلال لا يتعرض مع كونها قبلة المسلمين.

وفي ذا السياق، قال المعارض السعودي السابق كساب العتيبي: “يقول عماد المبيّض : إننا طمسنا عقيدة الإسلام، واستبدلناها بعقيدة مُغايرة. يا ساتر كيف ينطق بهذا الإفك العظيم. عقيدتنا مصونة، وهويتنا الإسلامية تفرض نفسها. متى كانت مظاهر الفرح، والاحتفاء بالوطن، والاعتزاز بالوطنية، طمساً للعقيدة؟!. من أين يأتون بهذه الأباطيل والأكاذيب والأضاليل!!”.

يقول عماد المبيّض : إننا طمسنا عقيدة الإسلام، واستبدلناها بعقيدة مُغايرة. يا ساتر كيف ينطق بهذا الإفك العظيم. عقيدتنا مصونة، وهويتنا الإسلامية تفرض نفسها. متى كانت مظاهر الفرح، والاحتفاء بالوطن، والاعتزاز بالوطنية، طمساً للعقيدة؟!. من أين يأتون بهذه الأباطيل والأكاذيب والأضاليل!! — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) March 2, 2023

وقال الكاتب الصحفي سعيد الناجي: “نصيحة ولي الأمر لا تكون عبر وسائل التواصل، ولا تكون بهذا الأسلوب، بلادنا بخير و ولاة أمرنا لهم منّا الدعاء ولهم السمع والطاعة. وليتك انصفتهم في حديثك وذكرت خدماتهم الجليلة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وسبّاقون دوماً في مد يد العون لكل الشعوب الإسلامية في كل نائبة تحل بهم.”

نصيحة ولي الأمر لا تكون عبر وسائل التواصل، ولا تكون بهذا الأسلوب، بلادنا بخير و ولاة أمرنا لهم منّا الدعاء ولهم السمع والطاعة. وليتك انصفتهم في حديثك وذكرت خدماتهم الجليلة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وسبّاقون دوماً في مد يد العون لكل الشعوب الإسلامية في كل نائبة تحل بهم. — سعيد الناجي (@SaeedAlNaji) March 2, 2023

أما الكاتب لصحفي سامي العدنان، فقال: “النصيحة في العلن اشهار وفتنة وتحقق مصالح الاعداء!!”.

النصيحة في العلن اشهار وفتنة وتحقق مصالح الاعداء!! — سامي العثمان (@samialothman_) March 2, 2023

من جانبه، قال الصحفي أحمد الرباعي منتقدا “المبيض”: “لا نعلم أين هو الطمس الذي يتحدث عنه عماد ويحذر منه؟ المساجد والجوامع وميادين الخير والإحسان ظاهرك أمام الملأ.مشاريع وطنية عملاقة وبرامج ترفيهية ترويحية لم نشاهد بها ماذكره عماد! يبدو أن الهوية التي يبحث عنها عماد هي الهوية التكفيرية القائمة على التطرف والتحريض والتأليب.”

لا نعلم أين هو الطمس الذي يتحدث عنه عماد ويحذر منه؟ المساجد والجوامع وميادين الخير والإحسان ظاهرك أمام الملأ.مشاريع وطنية عملاقة وبرامج ترفيهية ترويحية لم نشاهد بها ماذكره عماد! يبدو أن الهوية التي يبحث عنها عماد هي الهوية التكفيرية القائمة على التطرف والتحريض والتأليب. — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) March 2, 2023

ولم يمر وقت طويل على هجوم “الوطنجية” على الشيخ عماد المبيض، حتى نشر عبر صفحته مقطعا آخرا يوضح فيه ما قصده في الفيديو السابق.

وظهر “المبيض” فيما يبدو وأنه في أحد المراكز الأمنية موجها كلمة مكتوبة أمامه قائلا: “ربما فهم البعض فهما خاطئا لما ذكرته في الفيديو السابق”.

وأضاف قائلا: “أحب أن أوضح أن وأؤكد أن بلادنا وقيادتنا وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”، داعيا أن يديم الله على السعودية الخير ويحفظها من كل مكروه ويبعد عنها الفتن.

توضيح لما فُهم من الفيديو السابق، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه. pic.twitter.com/D0621NeUK2 — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 2, 2023

توضيح جديد من الشيخ عماد المبيض

وفي الفيديو الثاني، يبدو أن االشيخ عماد المبيض قد تعرض لضغوطات حتى يظهر في الفيديو الجديد، وبدا لافتا توجسه خلال حديثه ومناظرته لأشخاص يقفون أمامه.

صراخ في خلفية الفيديو!

من جانبهم، أشار مغردون إلى أن الشيخ ربما قد تم الاعتداء على عرضه خلال تسجيل الفيديو الثاني.

وقال المعارض السعودي ‘سحاق الجيزاوي:” يبدو أن السفلة كانوا يعتدون على عرضه أثناء التسجيل؛ ففي الثانية ٢٥ يُسمع صوتا قصيرا في الخلفية يعقبه صرخة فتاة. عهد تُنتهك فيه الأعراض وتستباح فيه الدماء عهد سفالة وانحطاط”.