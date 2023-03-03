الجمعة, مارس 3, 2023
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إمام مسجد كبير نصح الملك سلمان بأن يتقي الله وهذا ما حدث له بعد ساعات! (شاهد)

الشيخ عماد المبيض طالب الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بإصلاح ما وقع من طمس لعقيدة المملكة!

كتب سالم حنفي
عماد المبيض محمد بن سلمان watanserb.com
إمام وخطيب مسجد الملك عبد العزيز بالدمام سابقا عماد المبيض
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وطن – في مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجه إمام وخطيب مسجد الملك عبد العزيز بالدمام سابقا، عماد المبيض، رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكرا التحولات الجديدة في المملكة وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

وخلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته الشخصية على “تويتر” ورصدته “وطن“، قال “المبيض” أن رسالته هذه يوجهها للملك وولي العهد من باب شهادة حق أوجبها لله على أهل العلم، مطالبا إيهم بأن يتقوا الله في أمن هذه البلاد.

تبديل هوية الإسلام

كما طالب إمام مسجد الملك عبد العزيز الملك وولي العهد محمد بن سلمان بإصلاح ما وقع على المملكة من “طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأكد “المبيض” في رسالته على أن “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وأن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت عليه هذه البلاد”.

رسالة عماد المبيض لتركي آل الشيخ

وختم “المبيض” الفيديو بتوجيه رسالة خاصة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قائلا:” اتق الله عز وجل فيما ولاك الله عز وجل أمره..اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا، اتق الله عز وجل في في هذا الجيل”.

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هجوم “الوطنجية” على عماد المبيض

كلمات “المبيض” أشعلت النار في قلوب “الوطنجية” من مشاهير المملكة الذين يخصصون جل وقتهم هم وأتباعهم من الذباب الإلكتروني الذي يوجهونه، لينهالو عليه مستنكرين نصيحته للملك وولي العهد على الملأ، في حين اعتبر آخرين أن ما تشهده لمملكة من حفلات غنائية وانحلال لا يتعرض مع كونها قبلة المسلمين.

وفي ذا السياق، قال المعارض السعودي السابق كساب العتيبي: “يقول عماد المبيّض : إننا طمسنا عقيدة الإسلام، واستبدلناها بعقيدة مُغايرة. يا ساتر كيف ينطق بهذا الإفك العظيم. عقيدتنا مصونة، وهويتنا الإسلامية تفرض نفسها. متى كانت مظاهر الفرح، والاحتفاء بالوطن، والاعتزاز بالوطنية، طمساً للعقيدة؟!. من أين يأتون بهذه الأباطيل والأكاذيب والأضاليل!!”.

وقال الكاتب الصحفي سعيد الناجي: “نصيحة ولي الأمر لا تكون عبر وسائل التواصل، ولا تكون بهذا الأسلوب، بلادنا بخير و ولاة أمرنا لهم منّا الدعاء ولهم السمع والطاعة. وليتك انصفتهم في حديثك وذكرت خدماتهم الجليلة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وسبّاقون دوماً في مد يد العون لكل الشعوب الإسلامية في كل نائبة تحل بهم.”

أما الكاتب لصحفي سامي العدنان، فقال: “النصيحة في العلن اشهار وفتنة وتحقق مصالح الاعداء!!”.

من جانبه، قال الصحفي أحمد الرباعي منتقدا “المبيض”: “لا نعلم أين هو الطمس الذي يتحدث عنه عماد ويحذر منه؟ المساجد والجوامع وميادين الخير والإحسان ظاهرك أمام الملأ.مشاريع وطنية عملاقة وبرامج ترفيهية ترويحية لم نشاهد بها ماذكره عماد! يبدو أن الهوية التي يبحث عنها عماد هي الهوية التكفيرية القائمة على التطرف والتحريض والتأليب.”

ولم يمر وقت طويل على هجوم “الوطنجية” على الشيخ عماد المبيض، حتى نشر عبر صفحته مقطعا آخرا يوضح فيه ما قصده في الفيديو السابق.

وظهر “المبيض” فيما يبدو وأنه في أحد المراكز الأمنية موجها كلمة مكتوبة أمامه قائلا: “ربما فهم البعض فهما خاطئا لما ذكرته في الفيديو السابق”.

وأضاف قائلا: “أحب أن أوضح أن وأؤكد أن بلادنا وقيادتنا وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”، داعيا أن يديم الله على السعودية الخير ويحفظها من كل مكروه ويبعد عنها الفتن.

توضيح جديد من الشيخ عماد المبيض

وفي الفيديو الثاني، يبدو أن االشيخ عماد المبيض قد تعرض لضغوطات حتى يظهر في الفيديو الجديد، وبدا لافتا توجسه خلال حديثه ومناظرته لأشخاص يقفون أمامه.

صراخ في خلفية الفيديو!

من جانبهم، أشار مغردون إلى أن الشيخ ربما قد تم الاعتداء على عرضه خلال تسجيل الفيديو الثاني.

وقال المعارض السعودي ‘سحاق الجيزاوي:” يبدو أن السفلة كانوا يعتدون على عرضه أثناء التسجيل؛ ففي الثانية ٢٥ يُسمع صوتا قصيرا في الخلفية يعقبه صرخة فتاة. عهد تُنتهك فيه الأعراض وتستباح فيه الدماء عهد سفالة وانحطاط”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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