أول تعليق لوالدة أشرف حكيمي على اتهامه بالاغتصاب وتكشف ما قاله لها

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وطن– علقت السيدة سعيدة موح والدة النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، على اتهام ابنها المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان بتورطه في قضية اغتصاب.

وقالت سعيدة في حديث لموقع “العربي الجديد“: “قلبي يخبرني أن ابني بريء، وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية والمتزنة، ولا يستحق ما حصل له”.

وأضافت أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، حفاظا على سرية التحقيقات.

تزامنا مع مواجهته تحقيقا في قضية اغتصاب شابة فرنسية.. زوجة النجم المغربي #أشرف_حكيمي تبدأ بإجراءات الطلاق 👇#فرنسا #المغرب pic.twitter.com/lgNjFOv8nZ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023

وأجابت السيدة سعيدة عما إذا كانت تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، قالت: “نعم حدثته في الموضوع، وأقسم لي أنه بريء”.

وتساءلت: “كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات مراقبة في كل الاتجاهات؟”.

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تفاصيل عملية الاغتصاب

ويخضع أشرف للتحقيق على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، وكان قد تعرف عليها، كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير، فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير في منزل اللاعب حين كانت عائلته، زوجته وطفليه، في رحلة خارجية.

وتوجهت شابة فرنسية، لمركز شرطة محلي بمنطقة “فال دي مارن” المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس، “للإدلاء بدعوى اغتصاب” استهدفت خلالها النجم المغربي أشرف حكيمي.

الشابة الفرنسية، ادعت أنها التقت مع لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، لأول مرة على إنستغرام في 16 يناير الماضي، عندما بدأت بينهما دردشة صغيرة.

وزعمت أنها كانت ستلتقي بأشرف حكيمي ليلاً في منزله بمنطقة “بولوني”، يوم 25 فبراير الماضي، على متن سيارة “أوبر”، كان لاعب باريس سان جيرمان قد طلبها بالفعل.

أشرف حكيمي ينفي تهمة الاغتصاب: إنها خاطئة تماماً وفي انتظار نتائج التحقيقات. pic.twitter.com/WptzHpJrLb — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 1, 2023

وفي منزل أشرف حكيمي، ادعت الشابة الفرنسية أن الأمور “خرجت عن السيطرة”، على حد تعبيرها، حيث زعمت أن النجم المغربي قبّلها من شفتيها وخلع ملابسها وقبَّل ثدييها رغم رفضها لذلك.

وادعت الشابة الفرنسية كذلك، أن نجم باريس سان جيرمان قد حاول البدء في عملية الإيلاج عبر إصبعه رغم أنها رفضت ذلك.

وانتهت هذه الحادثة المزعومة، عندما دفعت الشابة الفرنسية النجم المغربي بساقها حيث حررت نفسها منه، وتمكنت من الاتصال بصديق لها عن طريق الرسائل القصيرة الذي جاء لاصطحابها لاحقاً.

وكانت فاني كولين، محامية حكيمي، قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إلى موكلها، واعتبرتها “باطلة ولا وجود لها”، كما دعّمه ناديه الفرنسي في وجه هذه المزاعم.