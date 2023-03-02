قبل دبي وهونغ كونغ.. سلطنة عمان تتصدر مؤشر جودة الحياة عربيا وآسيويا

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وطن– احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى على مستوى آسيا والعالم العربي، والثامنة عالمياً في مؤشر جودة الحياة 2023، بحسب شبكة “نامبيو Numbeo”، المتخصصة في رصد تطورات مستوى الحياة في المدن حول العالم، استناداً إلى البيانات المفتوحة المصدر عبر الإنترنت.

عمان الأولى عربياً وآسيوياً في جودة الحياة

تصدّرت سلطنة عمان -على المستوى العربي والآسيوي- مؤشرَ أفضل الدول من حيث جودة الحياة في العالم لعام 2023 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو Numbeo”.

على الصعيد العالمي، جاءت هولندا في المرتبة الأولى، تليها الدنمارك وسويسرا. أما بالنسبة للعالم العربي، فتحتلّ الإمارات المرتبة الثانية (المرتبة الـ15 عالمياً)، تليها قطر (المرتبة الـ20 عالمياً)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة الـ32 عالمياً)، والكويت (المرتبة الـ49 عالمياً).

#أثير| سلطنة عمان الأولى عربيًا والثامن عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة في العالم لعام 2023، الصادر عن قاعدة البيانات العالمية "نامبيو". pic.twitter.com/QDymPmYFCW — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) March 1, 2023

ونامبيو، هو قاعدة بيانات عالمية يعتمد على مصادر مفتوحة حول أسعار المواد الاستهلاكية، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية، على غرار مؤشرات أخرى.

يعتمد مؤشر جودة الحياة لعام 2023 الخاص بـ نامبيو Numbeo على عدة معايير، بما في ذلك تكلفة المعيشة والقوة الشرائية والقدرة على تحمل تكاليف السكن والتلوث ومعدلات الجريمة وجودة النظام الصحي وحركة المرور.

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حصلت سلطنة عمان في مؤشر جودة الحياة لعام 2023، على 184.7 نقطة، وتصدّرت الدول العربية في هذا المؤشر.

فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً والـ15 عالميًا، وقطر في المركز الثالث عربيًا، والعشرين عالميًا، والمملكة العربية السعودية الرابع عربيًا، والـ32 عالميًا.

سبحان مُقلّب القلوب..

قبل أيام بس كان مؤشر "نامبيو" غير حيادي وإتهمه البعض بالرشوة ونصحونا بعدم الأخذ بتصنيفاته😭 pic.twitter.com/bZZsIcwWhF — khalifa aljahwari (@aljahwari939) March 1, 2023

أما على المستوى العالمي، فتصدّرت هولندا المؤشر، تليها الدنمارك وسويسرا، فيما جاءت بنغلاديش ونيجيريا في نهاية الترتيب.

سلطنة عمان تتصدّر في مؤشر “الأمن” و”الرفاهية”

ومؤشر جودة الحياة، كما يعرّفه الموقع الرسمي لـ نامبيو Numbeo، هو تقدير لجودة الحياة الإجمالية باستخدام صيغة تجريبية تأخذ في الاعتبار مؤشر القوة الشرائية (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر التلوث (الأقل هو الأفضل)، ونسبة سعر المنزل إلى الدخل (الأقل هو أفضل)، ومؤشر تكلفة المعيشة (الأقل هو الأفضل)، ومؤشر الأمان (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر الرعاية الصحية (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر وقت تنقل حركة المرور (الأقل هو الأفضل)، ومؤشر المناخ (الأعلى هو الأفضل).

حصلت سلطنة #عُمان على المركز الأول عربيا والثامن عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة #الحياة في العالم لعام 2023م الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”. pic.twitter.com/cRum1asVgB — qabasmedia_om (@qabasmedia_om) March 1, 2023

جدير بالذكر، أنّ عام 2023، ليس الأول الذي تتصدر فيه سلطنة عمان المراتب الأولى على مستوى جودة الحياة بناء على مؤشرات كثيرة، حيث صُنّفت السلطنة كخامس أكثر الدول أمانًا وخلوًا من الجريمة في العالم طبقًا لتقرير قاعدة البيانات العالمية «نامبيو»، ومقرها صربيا، عام 2020.

وحصلت السلطنة في عام 2020 على 97.50 نقطة في مستوى الأمان، و20.62 في معدل انتشار الجريمة.

وأوضحت قاعدة بيانات نامبيو في ذلك الوقت، أنّ مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في دولة ما أو مدينة معينة.

وتعتبر أن مستويات الجريمة إذا كانت أقل من 20 فهي منخفضة جدًا، أما ما بين 20 و40 فهي منخفضة، وما بين 40 و60 فهي معتدلة.

فيما تعتبر أنّ مستويات الجريمة إذا كانت بين 60 و80 فهي مرتفعة، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية. واعتبر التقرير أن مستوى الأمان يسير عكس مؤشر الجريمة تمامًا، فكلما ارتفعت الدرجة دلّ ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

ويعتمد مؤشر الجريمة، الذي استحدثته المنصة في تقاريرها منذ سنوات قليلة، على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب، وهو يرتّب الدول بمقياس يتراوح بين صفر و100. بحيث إنه كلما اقتربت دولة ما من الصفر كانت معدلات الجريمة بها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييمها من 100.

كما يُلاحظ في السياق، أن قاعدة بيانات «نامبيو» تصدّر تقاريرها سنويًا منذ عام 2009 اعتمادًا على قياس معدل الجريمة، ويتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقًا لقوانينها الداخلية.

عربياً، تصدّرت دول الخليج العربي -باختلاف الترتيب بين سنة وأخرى حسب الدولة- المراكز الأولى، رغم ما تشهده المنطقة من توترات متواصلة وصراعات سياسية واقتصادية.