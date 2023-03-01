الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد
الهدهد

هكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد

انتهت مسرحية التدريب الهزلي بمقتل 5 من جنود الكوماندوز المكلفين بتنفيذها وإصابة 5 آخرين

كتب خالد الأحمد
اغتيال صدام حسين watanserb.com
اغتيال صدام حسين
- Advertisement -

وطن- كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي، أن المخابرات الإسرائيلية خطّطت ودرّبت على عملية اغتيال الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، خلال عام 1992 عبر استخدام صواريخ موجهة من طراز تموز.

وأُوكلت مهمة الاغتيال بحسب التقرير المشار إليه، إلى الوحدة الخاصة لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي المعروفة باسم “سييرت متكال”، لكن العملية ألغيت بعد مقتل 5 جنود إسرائيليين في أحد التدريبات النهائية عليها.

أمر رئيس الأركان آنذاك “إيهود باراك” بعد حرب الخليج بتجهيز خلية إعدام من هيئة الأركان العامة لاغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، وكانت المفاجأة الصادمة .

وبثت “القناة 13” الإسرائيلية وثائقيا كشفت فيه عن تفاصيل فشل خطة لاغتيال صدام، ومقتل 5 من جنود الكوماندوز المكلفين بتنفيذها وإصابة 5 آخرين.

وجاءت العملية التي لم تنجح، انتقاما لإطلاق صدام 43 صاروخا أصابت تل أبيب وحيفا والنقب وأدت إلى مقتل 14 إسرائيليا، وأصابت 222 آخرين، ولجوء مئات الآلاف إلى الخنادق خوفا من تحميل هذه الصواريخ بأسلحة كيماوية.

هكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد
هكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد

خلية إعدام

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إن رئيس الأركان آنذاك إيهود باراك، أمر بعد حرب الخليج بتجهيز خلية إعدام من هيئة الأركان العامة لاغتيال الرئيس العراقي صدام حسين. ولكن العملية التي كان من المفترض أن تغير وجه الشرق الأوسط انتهت بكارثة مروعة-حسب وصفها- وبعد أن كان صدام حسين قاب قوسين أو أدنى من التصفية.

- Advertisement -

وأضاف المصدر أن العملية التي فشلت أطلق عليها اسم “عنتيبي” وقد عارض العملية رئيس المخابرات العسكرية ، اللواء أوري ساغي ، الذي كانت وحدة النخبة تحت قيادته ، وكذلك قائد الوحدة المقدم دورون أفيتال ، الذي عارض العملية بشدة ورأى أن فرص النجاح كانت ضئيلة وأن هناك مخاطر كبيرة على حياة عناصر الخلية وهو مما وقع بالفعل.

إطلاق الصاروخ الموجه باتجاه صدام حسين لقتله

وتابع المصدر أن رئيس الأركان اللواء “أميرام ليفين” عين رئيس الأركان السابق لقائد الدوريات مسؤولاً عن العملية. وكان تحت قيادته الرائد “دورون كمبل” قائدا للبعثة في الميدان والنقيب كمبل النقيب أ ، قائد فريق الرماية.

وقال الرائد دورون كامبل، الذي كان مسؤولاً عن توجيه الصاروخ، للبرنامج أن “الخطة كانت تقضي بالوصول لبغداد وانتظار قيام الرئيس صدام حسين بافتتاح أحد الجسور وإطلاق الصاروخ الموجه باتجاهه لقتله.

ووفقا لخطة العملية ، كان من المفترض أن تطير قوة الدورية إلى العراق باستخدام مروحيتين من القوات الجوية ، ثم تتحرك على رأس سيارات الجيب باتجاه منطقة العمليات ، وهناك تنقسم الخلية إلى فريقين: فريق تمويه على بعد مئات الأمتار من هدف الإقصاء ، وفريق آخر على بعد حوالي 12 كم منه مسؤول عن إطلاق النار.

وفي 5 تشرين الثاني نوفمبر1992 ، تم إجراء تمرين لمحاكاة العملية في العراق. وشاهد التدريبات التي قادها اللواء ليفين رئيس الأركان ونائبه أمنون ليبكين شاحاك، واللواء أوري ساغي ومسؤولون كبار آخرون في جيش الدفاع الإسرائيلي.

إسرائيل تروي تفاصيل خطة مثيرة لاغتيال صدام حسين
إسرائيل تروي تفاصيل خطة مثيرة لاغتيال صدام حسين

محاكاة حاشية صدام حسين

وأثناء التدريبات حوالي الساعة 6:10 صباحا كان من المفترض أن تكون الأسلحة خالية من الرصاص الحي ، أطلق الفريق عن غير قصد صاروخين من نوع تاموز على مجموعة من الجنود قاموا بمحاكاة حاشية صدام حسين. وكان من المفترض أن يتم إطلاق الصواريخ فقط في الجزء الثاني غير المأهول من التمرين ، حيث تم تصميم المنطقة لتكون فارغة.

وكشف التحقيق في الحادث أن الكود الذي أمر بإطلاق الصاروخين في التمرين الجاف والتمرين الرطب هو نفسه. وقتلت الصواريخ خمسة جنود هم: العريف عيران ويتشيلباوم ، والرقيب الأول إريك كوهين ، والملازم إلعاد شيلو ، والرقيب شمري شفران ، والرقيب شارون تامير. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب خمسة جنود آخرين.

اعتراف اسرائيلي بفشل العملية

وبعد الحادث أعترفت دولة الاحتلال رسمياً بوجود خلية اغتيال لصدام حسين من هيئة الأركان المشتركة ، وعقب الحادث شكل رئيس الأركان لجنة خاصة للتحقيق في الحادث برئاسة الرائد احتياط مناحم عينان – لجنة عينان.

وبعد استنتاجات اللجنة فُتح تحقيق في المخابرات العسكرية وأدى إلى مقاضاة وإدانة ضابطين في الوحدة ، وهما كيمبل والنقيب أ ، وكذلك الجنرال “أوري ساغي ” الذي كانت الدورية العسكرية تحت إمرته، وتم توبيخ أميرام ليفين ، المسؤول عن المشروع الذي تم فيه التدريب. ولم يتخذ أي إجراء بحق قائد الوحدة دورون أفيتال.فيما تم تنزيل رتب ضباط آخرين درجات أو تسجيل ملاحظة في ملفاتهم.

وذكر الوثائقي المكون من 8 حلقات، أن التحقيقات التي بقيت سرية طوال 30 سنة، كشفت أن فشل الخطة يعود إلى “خطأ بشري”، إذ إن الأزرار المسؤولة عن إطلاق الصاروخين في التدريب “الجاف” والتدريب “الرطب” كانت متشابهة، فخلط الضابط بينها، وأطلق الصاروخ الحي بدلا من صاروخ الكرتون التدريبي.

كما كُشف أن الصاروخ الذي أطلق خلال التدريب لغرض قتل الرئيس العراقي، لم يقتل الجندي الذي مثّل دور صدام حسين.

فعندما دخل إلى المكان المخصص له، وراح يلوح بيديه “للجمهور” على طريقة صدام، سقط الصاروخ بالقرب منه وأصابه في ساقه لكنه لم يقتله، لذلك يقال إن الخطة فشلت مرتين. ولو أنها نفذت بالطريقة التي خططوا لها لكانت فشلت في الاغتيال أيضاً.

المصدرالقناة 13 الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

نتنياهو قيد الحصار.. ضباط وجنود يهددون برفض الخدمة العسكرية إذا فعل هذا الأمر

الهدهد

فيل يسحق إسرائيليا حتى الموت بينما كان يحاول أخذ سيلفي معه (شاهد)

تقارير

تحليل: سلطنة عمان تبدأ عملية تطبيع تدريجي مع إسرائيل بإغراءات اقتصادية أمريكية!

الهدهد

بيت العائلة الإبراهيمية.. فتوى سعودية تضع الإمارات في موضع اتهام بالردة وهدم الإسلام

الهدهد

أول تعليق من أحمد الصفدي بعد إحراج مسؤول سعودي له على الهواء في بغداد (فيديو)

الهدهد

كاتب عماني مُرحباً بالسماح للطيران الإسرائيلي عبور أجواء السلطنة: “اقترب أبناء العم”!

تقارير

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي بالعبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس

الهدهد

حاخامات يهود يتظاهرون ضد الاستيطان الإسرائيلي ويرفعون أعلام فلسطين “فيديو”

الهدهد

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

الهدهد

هل قتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على دمشق؟

الهدهد

شاهد اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي طال حيا سكنيا في سوريا.. ما علاقة روسيا؟

الهدهد

لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل إلى قمة الاتحاد الإفريقي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كواليس لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل (شاهد)

قبل الشهرة وعمليات التجميل.. رهف القحطاني كما لم ترها من قبل (شاهد)

إحالة طاقم مسلسل “السجين النصاب” للنيابة.. وزير إعلام الكويت وصف أحداثه بـ”قلة أدب”

البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران.. هل أصبح الصراع وشيكا؟

حياة من الجنس والبذخ.. هكذا يعيش بوتين مع عشيقته بعيدا عن موسكو

حمد بن جاسم يكشف أسرارا عن حياته الخاصة وضد فكرة شراء مانشستر يونايتد

توافق ذهني وعضلي رهيب.. رونالدو يحلق كالطيور بتدريبات النصر (شاهد)

تكلفته 100 مليون دولار .. جدل “مسلسل معاوية” يدفع MBC لبيان الحقيقة

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC