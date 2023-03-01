الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياتنا

منى زكي ونيللي كريم .. هل تعمدتا إعطاء صورة نمطية عن المحجبات!؟

تشارك منى زكي في مسلسل “تحت الوصاية”، بينما تشارك نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة"، حيث ترتديان الحجاب بالشخصية التي تقدمها كلتاهما.

كتب أنس السالم
منى زكي و نيللي كريم بالحجاب في مسلسل
منى زكي و نيللي كريم بالحجاب في مسلسل "تحت الوصاية" و مسلسل "عملة نادرة"
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وطن – أثار مظهر الفنانتين المصريتين منى زكي و نيللي كريم، بالحجاب، الذي ستظهرا به في مسلسلات شهر رمضان المقبلة، نقاشاً واسعاً، على مواقع التواصل الإجتماعي، حول ما اعتبر “تعمد” إعطاء صورة نمطية عن المحجبات.

وتشارك منى زكي في مسلسل “تحت الوصاية”، وتظهر  مرتدية الحجاب، حيث تجسد من خلال العمل شخصية سيدة يتوفى زوجها وتبدأ في التعامل مع الحياة.

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية تظهر  مرتدية الحجاب
منى زكي في مسلسل تحت الوصاية تظهر  مرتدية الحجاب

بينما تشارك نيللي كريم في مسلسل “عملة نادرة“، حيث ترتدي الحجاب بالشخصية التي تقدمها، إذ تجسد دور سيدة تدعى (نادرة) وهي امرأة صعيدية.

نيللي كريم تظهر بالحجاب في مسلسل عملة نادرة
نيللي كريم تظهر بالحجاب في مسلسل عملة نادرة

“تحت الوصاية” و “عملة نادرة” .. هل يتعمدان إعطاء صورة نمطية عن المحجبات!

ومع انتشار البوستر الدعائي الأول لمسلسل “تحت الوصاية” ومسلسل “عملة نادرة”، لاحظ متابعون تعمّد أعمال الدراما العربية إعطاء صورة نمطية عن المحجبات.

وفي هذا السياق، تساءل حساب “عديلة” الشهيرة في انستغرام، قائلاً: “منى زكي ونيلي كريم في مسلسلاتهم المقبلة في شهر رمضان. مع اني ضد الحكم مسبقاً والتهجم عالعمياني بس في وجهة نظر. انه ليش دايماً في الدراما العربية بيعطوا هالصورة النمطية عن المحجبات؟”.

كما أضاف الحساب: “وليش دايماً الجواب بكون هيك الدور بيتطلب؟ قليل كتير نشوف ادوار نساء محجبات مستقلات صاحبات شركات، دكاترة الخ الخ”.

 

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وقالت إحدى المعلّقات على منشور “عديلة”: “الحمدلله نحنا المحجبات مو بحاجة فنانات تعكس صورتنا. نحنا بزمن صار صوتنا قوي ودورنا اقوى ومنعكس صورة لحالنا عن حالنا. والسوشال ميديا كفيلة لنشر الصورة الحلوة الحقيقية عنا . حجابي ساتر وعالموضة كمان وبفتخر فيه”.

بينما رأت أخرى انّ “مسلسل الندم الوحيد الذي أبرز صورة المحجبة الحقيقية، مضيفةً: الي عادي تكون من طبقة راقية وحجابا متل حجاباتنا. ما بعرف ليه دوما بخلو المحجبة دوما مستواها دون وفقيرة وحجابا بشع “.

كما شاركتها الرأي متابعة وقالت: “صح … متل العادة رح تكون المحجبة المعنفة. و اذا لا رح تكون المحجبة الفقيرة و غير و غير … مستحيل تكون محجبة الها دور تكون فيه راقية و مرتبة”.

إحاطة حول مطالبات وقف تصوير “تحت الوصاية”

في هذا السياق، تقدمت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بشأن مطالبات البعض بوقف تصوير مسلسل “تحت الوصاية”.

موقع “ET بالعربي” قال إنهذ مع فريدة الشوباشي، لتوضيح موقفها تجاه الأزمة المثارة.

وقالت “الشوباشي” إن: “منى زكي فنانة موهوبة وقدمت أعمالاً فنية ستظل محفورة في تاريخ السينما المصرية، ولم يسبق لها من قبل تقديم شيء أغضب الجمهور”.

كما أضافت: “لا يصح الخروج بمطالبات لوقف تصوير عمل فني، لمجرد الجدل بشأن ملابس ومظهر الشخصيات داخل العمل، فهذا ليس حلاً للأزمة”.

في حين ترى فريدة الشوباشي، أن “الفن المصري من القوة الناعمة، لذلك نحن ضد أي شخص يعطي لنفسه الحق في المطالبة بوقف تصوير مسلسل”، متابعة “اعملوا مسلسل ينافسه ويتخطاه.. الفن يجابه بالفن”.

المصدروطن - انستغرام - مواقع الكترونيّة
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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