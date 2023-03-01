محمد صلاح يخضع لجلسات علاج بالحجامة في ظهره (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو متداوَل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خضوعَ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لجلسات علاج بالحجامة على مستوى منطقة الظهر، خلال إهدائه قميصاً لمشجعة مصرية في مدرجات الملعب.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره النشطاء بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام لاعب ليفربول محمد صلاح بخلع قميصه خلال خروجه من أرضية ملعب المباراة باتجاه غرفة تبديل الملابس، من أجل إهداء قميصه إلى مشجعة مصرية داخل المدرجات.

محمد صلاح يخضع لجلسات علاج بالحجامة

ويعدّ العلاج بالحجامة اليدوي، أحدَ أشكال الطب التقليدي الصيني والعربي (الشرق الأوسط)، الذي تشتهر فيه تلك الأماكن، كما أنّ هناك أياماً معيّنة وفق الشريعة الإسلامية، لإجراء جلسات العلاج بالحجامة.

🏆 الدوري الإنجليزي الممتاز

🎗 ليفربول 2-0 وولفرهامبتون 👑 الملك محمد صلاح يهدي قميصة لمشجعة مصرية 🇪🇬 pic.twitter.com/JE8fo0sG9g — ابو ايلينا (@abo_elena_LFC) March 2, 2023

كما ولا يقتصر على إجراء محمد صلاح جلسات علاج بالحجامة؛ بل إن العديد من النجوم المشهورين في عالم الكرة المستديرة يفعلون ذلك، لعل أبزرهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

ووصل فخر العرب محمد صلاح لاعب ليفربول (الريدز)، بعد هدفه الذي أحرزه داخل شباك وولفرهامبتون، لحساب الجولة الـ7 المؤجلة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الهدف رقم 20 المسجّل في الموسم السادس على التوالي مع الفريق.

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كما نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز النظيف على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

يــا كــــاتـــب الــتـــاريـــخ لا تــغــلـق الــصــفــحـــات 🤩🤩 محمد صلاح يسجل هدفه رقم 20 في جميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن ليصبح هذا هو الموسم السادس على التوالي الذي يسجل فيه 20 هدفاً أو أكثر 🌟👑 pic.twitter.com/yfUtHCgJ9g — Yallakora (@Yallakoranow) March 1, 2023

وسجّل هدفي ليفربول في مرمى منافسه وولفرهامبتون، اللاعب فيرجيل فان ديك في الدقيقة الـ73، ومحمد صلاح في الدقيقة الـ77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمّد رصيد منافسه وولفرهامبتون بتلك الخسارة، عند 24 نقطة في المركز الـ15 لهذا الموسم.