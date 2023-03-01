الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناحلا شيحة ترقص والسيجارة في يدها بفيديو جديد (شاهد)
حياتنا

حلا شيحة ترقص والسيجارة في يدها بفيديو جديد (شاهد)

قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها عبر “انستجرام” من ضمنها تلك التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود

كتب رفيف عبدالله
حلا شيحة ترقص والسيجارة في يدها بفيديو جديد (شاهد) watanserb.com
حلا شيحة
- Advertisement -

وطن– تستمر الفنانة المصرية حلا شيحة، في إثارة الجدل، وهذه المرة بظهور صدم جمهورها الذي لا يستطيع تفسير ما تمرّ به.

الحب والامتنان

فقد نشرت رشا شيحة، شقيقة حلا شيحة، مقطع فيديو من احتفالهم بإحدى المناسبات الخاصة.

وظهرت حلا شيحة وهي ترقص على أغنية “إفريقيا” للفنان عمرو دياب، وتمسك السيجارة بيدها.

وعلقت رشا على الفيديو: “الاحتفال بكل ما له علاقة بمعنى الحب.. دائما بالامتنان”.

“كلام مفهوم”

بدورها، نشرت حلا شيحة المزيد من الرسائل الغامضة عبر حسابها على “انستجرام“، في خاصية القصص القصيرة.

واستعانت حلا بفيديو قديم للإعلامي مصطفى الآغا، وهو يقول: “أحيانا بنقول كلام واضح ومفهوم. بعد شوي بتلاقي مين فسره غلط أو على هواه، بترجع بتقراه بتلاقيه ما بيحتاج تفسير.. بتحتار شو تعمل؟ تسكت ..”.

- Advertisement -

كما نشرت حلا فيديو آخر لشاب في أثناء حفل تخرجه، وهو يقول: “الله لديه شيء لك، ليس مهماً من سيقف في وجهه. الله سيحرك شخصاً يحاول إبعادك عن الباب ويضع آخراً سيفتحه لك”.

كما نشرت الفنانة المصرية صورة لغزال، معبّرةً عن حبها لهذا الحيوان وأن أول رسمة قامت برسمها له.

عبرت حلا عن حبها للغزال

وبالأمس، نشرت حلا صورتها بلا حجاب، ووجّهت خلالها رسالة لجميع النساء.

وقالت حلا: “أنا كل امرأة لا تفضل أن تتكلم الآن.. وتقول كل ما يجول بخاطرها. لكن من المؤكد أنني سأقول كل ما بخاطري وسأجعل كل امرأة تدرك أنها ليست وحدها في كل ما تشعر به أو تمر به”.

وتابعت الفنانة المصرية: “كل الصراعات والنضالات التي نتشاركها نحن النساء، تشبه بعضها”.

فنانة سبب الخلافات!

هذا وقد قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها عبر “انستجرام”، من ضمنها تلك التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود.

بينما لا يزال معز مسعود يحتفظ بصورهما معاً، ولا يزال متابعاً لها عبر “انستجرام”.

ورجّح متابعو حلا أنها بصدد الانفصال عن معز مسعود، أو أنهما انفصلا بالفعل، رابطين ذلك بظهور الأخير مع فنانة جديدة.

وذكرت صحيفة صدى البلد، أن ظهور معز مسعود مع الفنانة بسبب وجود عمل فني يجمعهما، وأن هناك خلافات بالفعل مع حلا شيحة.

وحذفت حلا شيحة صورها مع معز مسعود، حيث تواجدت بمفردها في كندا والعديد من السفريات، وطلبت الانفصال والطلاق منه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

حلا شيحة.. رسالة غامضة جديدة تزيد الأمور تعقيداً وتثير الشكوك! (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة تعود لنشر صور جريئة.. هل انفصلت عن الداعية معز مسعود؟ (شاهد)

حياتنا

انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب في دبي! (صورة)

حياتنا

حلا شيحة تضع حداً لخلافها مع والدها بهذه الصور المُفاجئة! (فيديو وصور)

حياتنا

(شاهد) بالصور رحلة حلا شيحة مع الحجاب بعد عودتها إليه للمرة الثانية!

حياتنا

بصورة جديدة .. حلا شيحة تُحرج والدها بعدما قال إنها خلعت حجابها وفنانات يعلقن!

حياتنا

(شاهد) حلا شيحة تخلع الحجاب للمرة الـ3!

حياتنا

شاهدوا صورة حلا شيحة التي نشرها معز مسعود وبسببها تصدرت الترند

حياتنا

صورة حلا شيحة على السرير بدون حجاب تثير ضجة واسعة.. ما قصتها ؟!

حياتنا

حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب وتدعو الله أن يشفيها (شاهد)

حياتنا

أزمة حلا شيحة تتصاعد بشكل غير متوقع وتامر حسني يتخذ هذا القرار!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

أول ظهور لـ ميغان ماركل منذ نشر سلسلة هاري الوثائقية.. روجت لمشروب سحري (شاهد)

فيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة؟

الملك تشارلز يُكشر عن أنيابه بقرار صادم بحق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل!

نادين نجيم في لحظات حميمية بمكان خاص مع خطيبها (شاهد)

كريم بنزيما يرد على تتويج ميسي بجائزة “ذا بيست” لعام 2022 بالأرقام (صور)

غسالة، فرن، غسالة صحون.. في أي وقت يجب استخدام هذه الأجهزة لخفض الاستهلاك؟

منزل أشرف حكيمي وهبة عبوك بكل تفاصيله.. هنا وقعت جريمة الاغتصاب المزعومة (شاهد)

صُنع في عام 1300..كرسي تتويج الملك تشارلز يخضع للترميم قبيل استخدامه في الحفل التاريخي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC