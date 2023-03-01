حلا شيحة ترقص والسيجارة في يدها بفيديو جديد (شاهد)

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وطن– تستمر الفنانة المصرية حلا شيحة، في إثارة الجدل، وهذه المرة بظهور صدم جمهورها الذي لا يستطيع تفسير ما تمرّ به.

الحب والامتنان

فقد نشرت رشا شيحة، شقيقة حلا شيحة، مقطع فيديو من احتفالهم بإحدى المناسبات الخاصة.

وظهرت حلا شيحة وهي ترقص على أغنية “إفريقيا” للفنان عمرو دياب، وتمسك السيجارة بيدها.

وعلقت رشا على الفيديو: “الاحتفال بكل ما له علاقة بمعنى الحب.. دائما بالامتنان”.

“كلام مفهوم”

بدورها، نشرت حلا شيحة المزيد من الرسائل الغامضة عبر حسابها على “انستجرام“، في خاصية القصص القصيرة.

واستعانت حلا بفيديو قديم للإعلامي مصطفى الآغا، وهو يقول: “أحيانا بنقول كلام واضح ومفهوم. بعد شوي بتلاقي مين فسره غلط أو على هواه، بترجع بتقراه بتلاقيه ما بيحتاج تفسير.. بتحتار شو تعمل؟ تسكت ..”.

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كما نشرت حلا فيديو آخر لشاب في أثناء حفل تخرجه، وهو يقول: “الله لديه شيء لك، ليس مهماً من سيقف في وجهه. الله سيحرك شخصاً يحاول إبعادك عن الباب ويضع آخراً سيفتحه لك”.

كما نشرت الفنانة المصرية صورة لغزال، معبّرةً عن حبها لهذا الحيوان وأن أول رسمة قامت برسمها له.

وبالأمس، نشرت حلا صورتها بلا حجاب، ووجّهت خلالها رسالة لجميع النساء.

وقالت حلا: “أنا كل امرأة لا تفضل أن تتكلم الآن.. وتقول كل ما يجول بخاطرها. لكن من المؤكد أنني سأقول كل ما بخاطري وسأجعل كل امرأة تدرك أنها ليست وحدها في كل ما تشعر به أو تمر به”.

وتابعت الفنانة المصرية: “كل الصراعات والنضالات التي نتشاركها نحن النساء، تشبه بعضها”.

فنانة سبب الخلافات!

هذا وقد قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها عبر “انستجرام”، من ضمنها تلك التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود.

بينما لا يزال معز مسعود يحتفظ بصورهما معاً، ولا يزال متابعاً لها عبر “انستجرام”.

ورجّح متابعو حلا أنها بصدد الانفصال عن معز مسعود، أو أنهما انفصلا بالفعل، رابطين ذلك بظهور الأخير مع فنانة جديدة.

وذكرت صحيفة صدى البلد، أن ظهور معز مسعود مع الفنانة بسبب وجود عمل فني يجمعهما، وأن هناك خلافات بالفعل مع حلا شيحة.

وحذفت حلا شيحة صورها مع معز مسعود، حيث تواجدت بمفردها في كندا والعديد من السفريات، وطلبت الانفصال والطلاق منه.