الأربعاء, مارس 1, 2023
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جينيفر لوبيز في موقف مُحرج بعدما فضح “تيك توك” شكلها الحقيقي بدون “فلاتر”(فيديو)

تتجاهل جينيفر لوبيز ما شاهده المتابعون وتحافظ على رباطة جأشها مما يعني أنها لا تمانع في رؤية الناس لشكل بشرتها بدون فلاتر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز في موقف مُحرج بعدما فضح
جينيفر لوبيز
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وطن– تتمتع جينيفر لوبيز البالغة من العمر 53 عامًا بلحظات جيدة الآن في حياتها المهنية كمغنية وممثلة.

الفنانة الأمريكية ، من أصل بورتوريكي ، متزوجة بسعادة من بن أفليك وهي نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال عرض ترويجي على “تيك توك” ، عانت نجمة فيلم “تزوجني”، من فشل في أحد الفلاتر وتم الكشف عن بشرتها الحقيقية.

لسنوات ، مع ظهور تطبيقات مثل انستجرام أو تيك توك ، هناك العشرات من الفلاتر القادرة على تغيير مظهر المستخدم لجعله يبدو وكأنه رسوم متحركة. أو حتى تغيير حالة الجلد وبالتالي جعل الشخص يبدو أصغر سنًا .

تم استخدام هذا الأخير من قبل جينيفر لوبيز عندما كانت تحاول الترويج لمشروب رياضي.

خلل تيك توك يفضح بشرة جينيفر لوبيز

من الشائع أن ترى مشاهير يتعاونون في حساباتهم التي يكسبون بها المال.

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يبدأ الفيديو المعني كالمعتاد ، حيث تأخذ الفنانة الكلمة وتعرض على الكاميرا المنتج الذي تريد الإعلان عنه.

كانت النجمة العالمية تحاول الترويج لمشروب رياضي عندما تحرك الفلتر

ومع ذلك ، في مرحلة ما ، تتحرك لوبيز ، وبذلك تتسبب في اختفاء فلتر تيك توك الذي جعل بشرتها تبدو شابة وناعمة. مما يكشف التجاعيد الموجودة على وجهها والتي تعتبر منطقية مقارنة في عمرها. والتي تحاول عدم إظهارها في الأماكن العامة. أو في الأفلام التي قامت ببطولتها مؤخرًا.

 

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وفي نهاية الفيديو ، تتجاهل جينيفر لوبيز ما شاهده المتابعون، وتحافظ على رباطة جأشها ، دون أن تتأثر . مما يعني أنها لا تمانع في رؤية الناس لشكل بشرتها بدون فلاتر مواقع التواصل الاجتماعي.

شبه عارية

جينيفر لوبيز هي سيدة أعمال حريصة للغاية، وهي تفعل ما يلزم لتحقيق ذلك في مساعيها الجديدة، مثل: التظاهر بأنها عارية للترويج لمنتجات JLo Body الخاصة بها.

استخدمت جينيفر لوبيز “إنستجرام”، للإعلان عن الإضافات الجديدة إلى علامتها التجارية JLo Body.

ولم تروّج لها فحسب؛ بل أعطت أيضًا لمحة عن كيفية عملها؛ حيث بدت بشَرتها متألقة وصحية.

 

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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

وكشفت جينيفر لوبيز في الصورة، المكان الذي كانت تقف فيه عارية، وظهرت وذراعاها يلتفّان حول جسدها، مع التأكّد من أنّ صدرها مغطًى في معظم الوقت بينما تبتسم للكاميرا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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