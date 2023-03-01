الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتكلفته 100 مليون دولار .. جدل "مسلسل معاوية" يدفع MBC لبيان الحقيقة
حياتنا

تكلفته 100 مليون دولار .. جدل “مسلسل معاوية” يدفع MBC لبيان الحقيقة

قررت شبكة MBC المنتجة لـ"مسلسل معاوية" الإمتناع عن عرضه على قناة MBC العراق، على أن يعرض على باقي قنوات الشبكة خلال شهر رمضان المقبل.

كتب أنس السالم
مسلسل معاوية watanserb.com
يمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل
- Advertisement -

وطن – حسمت مجموعة mbc الجدل حول مسلسل معاوية، الذي يتناول حياة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقررت شبكة MBC المنتجة لـ”مسلسل معاوية” الإمتناع عن عرضه على قناة MBC العراق، على أن يعرض على باقي قنوات الشبكة خلال شهر رمضان المقبل، حيث أثارَ جدلاً طائفياً وفنياً واسعاً، تلاه من إعلان قناة الشعائر العراقية عن إنتاج فيلم باسم ” شجاعة أبي لؤلؤة النهاوندي“.

مجموعة mbc الجدل حول مسلسل معاوية

وفي أول رد لمجموعة mbc على الخطابات المفبركة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها صادرة عن إحدى أو بعض قنوات أو منصات أو منابر “مجموعة MBC” بخصوص مسلسل “معاوية”.

أوضحت المجموعة أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً”.

مسلسل معاوية
مسلسل معاوية يتناول حياة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان

كما قالت مجموعة MBC أن مسلسل “معاوية” مازال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.بحسب etbilarabi

وشددت mbc في ختام بيانها على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي- (MBC Press Office)، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية.

تكلفة مسلسل معاوية

- Advertisement -

وقالت معلومات إن المسلسل من أغلى المسلسلات في العالم العربي، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 100 مليون دولار، وشاركَ فيه عددمن الفنانين العرب.

وكان تصوير المسلسل قد بدأ قبل أشهر في استديوهات “كارتاغو فيلم” في مدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها، في مدن مثل المهدية والمنستير والنفيضة.وفق “العربي الجديد

ويمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل.

يمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل
يمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل

وتجسد الفنانات أسماء جلال وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة شخصيات زوجات معاوية.

بينما يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية الإمام علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة، والدة معاوية.

يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية الإمام علي بن أبي طالب
يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية الإمام علي بن أبي طالب
المصدرetbilarabi - وطن - العربي الجديد
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل (فيديو)

زواج مسيار.. سورية تصدم أسرة ملياردير سعودي وترث ثروة كبيرة بالصدفة

ماذا توقع لـ لبنان؟.. عالم الزلازل الهولندي “هوغربيتس” يثير الجدل مجددا

منى زكي ونيللي كريم .. هل تعمدتا إعطاء صورة نمطية عن المحجبات!؟

إيران على بعد 12 يوما من القنبلة النووية.. والبنتاغون يدق ناقوس الخطر

لماذا لا يجب تنظيف حمامك بمواد التبييض؟

الصراع مُشتعل بين الدحيل والعربي على الصدارة .. ترتيب الدوري القطري 2023

حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC