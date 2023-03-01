تكلفته 100 مليون دولار .. جدل “مسلسل معاوية” يدفع MBC لبيان الحقيقة

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وطن – حسمت مجموعة mbc الجدل حول مسلسل معاوية، الذي يتناول حياة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقررت شبكة MBC المنتجة لـ”مسلسل معاوية” الإمتناع عن عرضه على قناة MBC العراق، على أن يعرض على باقي قنوات الشبكة خلال شهر رمضان المقبل، حيث أثارَ جدلاً طائفياً وفنياً واسعاً، تلاه من إعلان قناة الشعائر العراقية عن إنتاج فيلم باسم ” شجاعة أبي لؤلؤة النهاوندي“.

مجموعة mbc الجدل حول مسلسل معاوية

وفي أول رد لمجموعة mbc على الخطابات المفبركة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها صادرة عن إحدى أو بعض قنوات أو منصات أو منابر “مجموعة MBC” بخصوص مسلسل “معاوية”.

أوضحت المجموعة أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً”.

كما قالت مجموعة MBC أن مسلسل “معاوية” مازال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.بحسب etbilarabi

وشددت mbc في ختام بيانها على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي- (MBC Press Office)، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية.

تكلفة مسلسل معاوية

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وقالت معلومات إن المسلسل من أغلى المسلسلات في العالم العربي، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 100 مليون دولار، وشاركَ فيه عددمن الفنانين العرب.

وكان تصوير المسلسل قد بدأ قبل أشهر في استديوهات “كارتاغو فيلم” في مدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها، في مدن مثل المهدية والمنستير والنفيضة.وفق “العربي الجديد”

ويمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل.

وتجسد الفنانات أسماء جلال وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة شخصيات زوجات معاوية.

بينما يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية الإمام علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة، والدة معاوية.