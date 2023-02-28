دراسة تكشف..الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة يهذا المرض

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وطن– أشارت دراسة حديثة تحدثت عنها صحيفة indiatoday، إلى أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

مرض الخرف

الخرف هو مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية للإنسان، لدرجة أنه يصبح من الصعب عليه التعامل مع أنشطة الحياة اليومية.

تقول منظمة الصحة العالمية إن “الخرف هو متلازمة يحدث فيها تدهور في الوظيفة الإدراكية بما يتجاوز ما يمكن توقعه من العواقب المعتادة للشيخوخة البيولوجية”.

في دراستهم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم عادات مثل التدخين والإفراط في شرب المشروبات الكحولية وقلة النوم وقلة ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر لديهم عامل خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به، مما يزيد من تعرضهم لخطر الشعور بالوحدة.

ونُشرت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وكلية بلومبرج للصحة العامة في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

نتائج الدراسة

ووجدت الدراسة أن كبار السن المعزولين اجتماعياً لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 % للإصابة بالخرف، مقارنةً بأقرانهم الاجتماعيين.

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كان جميع المشاركين في الدراسة، البالغ عددهم 5022، يبلغون من العمر 65 عامًا، وكشفت الدراسة أن حوالي 23 % من المشاركين كانوا معزولين اجتماعياً.



من جهتها، قالت أليسون هوانغ، كبيرة الباحثين في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة: “كبار السن المعزولون اجتماعيًا يميلون إلى امتلاك شبكات اجتماعية أصغر، ويعيشون بمفردهم ولديهم مشاركة محدودة في الأنشطة الاجتماعية.”

وقال مفون أوموه، الدكتور في طب الشيخوخة بجامعة “جونز هوبكنز”، في بيان صحفي:“تُظهر هذه الدراسة أن الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها تعد من العوامل المهمة التي تحمي كبار السن من العزلة الاجتماعية، والتي ترتبط بمخاطر صحية كبيرة وهذا أمر مشجع لأنه يعني أن التدخلات البسيطة قد تكون ذات مغزى.”

