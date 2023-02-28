الثلاثاء, فبراير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنادراسة تكشف..الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة يهذا المرض
حياتنا

دراسة تكشف..الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة يهذا المرض

وجدت الدراسة أن كبار السن المعزولين اجتماعياً لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 % للإصابة بالخرف، مقارنةً بأقرانهم الاجتماعيين

كتب ايمان الباجي
دراسة تكشف..الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة يهذا المرض watanserb.com
مرض الخرف
- Advertisement -

وطن أشارت دراسة حديثة تحدثت عنها صحيفة indiatoday، إلى أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

مرض الخرف

الخرف هو مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية للإنسان، لدرجة أنه يصبح من الصعب عليه التعامل مع أنشطة الحياة اليومية.

تقول منظمة الصحة العالمية إن “الخرف هو متلازمة يحدث فيها تدهور في الوظيفة الإدراكية بما يتجاوز ما يمكن توقعه من العواقب المعتادة للشيخوخة البيولوجية”.

الخرف هو مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير

في دراستهم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم عادات مثل التدخين والإفراط في شرب المشروبات الكحولية وقلة النوم وقلة ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر لديهم عامل خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به، مما يزيد من تعرضهم لخطر الشعور بالوحدة.

ونُشرت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وكلية بلومبرج للصحة العامة في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

نتائج الدراسة

ووجدت الدراسة أن كبار السن المعزولين اجتماعياً لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 % للإصابة بالخرف، مقارنةً بأقرانهم الاجتماعيين.

- Advertisement -

كان جميع المشاركين في الدراسة، البالغ عددهم 5022، يبلغون من العمر 65 عامًا، وكشفت الدراسة أن حوالي 23 % من المشاركين كانوا معزولين اجتماعياً.

من جهتها، قالت أليسون هوانغ، كبيرة الباحثين في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة: “كبار السن المعزولون اجتماعيًا يميلون إلى امتلاك شبكات اجتماعية أصغر، ويعيشون بمفردهم ولديهم مشاركة محدودة في الأنشطة الاجتماعية.”

مرض الخرف

وقال مفون أوموه، الدكتور في طب الشيخوخة بجامعة “جونز هوبكنز”، في بيان صحفي:“تُظهر هذه الدراسة أن الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها تعد من العوامل المهمة التي تحمي كبار السن من العزلة الاجتماعية، والتي ترتبط بمخاطر صحية كبيرة وهذا أمر مشجع لأنه يعني أن التدخلات البسيطة قد تكون ذات مغزى.”

في العقد الماضي، اكتسبت العزلة الاجتماعية مكانة بارزة، خاصة بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

أحدث دراسة: النوم الجيد والمنتظم يضيف لحياة الرجل 5 سنوات والنساء عامين

حياتنا

أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم.. كم كوباً يجب أن تشرب في اليوم؟

حياتنا

تناول هذا النوع من الأدوية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 80٪

حياتنا

لتقليل خطير الإصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي

حياتنا

دراسة جديدة تكشف..المشي لمدّة 30 دقيقة إضافية يوميًا يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

حياتنا

عادة يومية يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالخرف..تعرف إليها

حياتنا

دراسة بريطانية تكشف أسرارا ستعرفها لأول مرة عن محاولات إنقاص الوزن

حياتنا

بعد كم سنة من الزواج يمكن أن يتعرّض الزوجان للخيانة الزوجية!

حياتنا

دراسة تُحذر الرجال..إنخفاض الرغبة الجنسية قد يعرض للموت المبكر

حياتنا

لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!

حياتنا

الكولا دايت .. هل تزيد من خطر الإصابة بالقلق؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف يواجه بيكيه أغاني شاكيرا؟ صديقه المقرب يكشف مفاجأة!

شاكيرا تتحدث لأول مرة عن انفصالها في لقاء تلفزيوني.. هذا ما كشفته حول تحولها للبؤة قوية!

تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قبيل قمة كأس الملك

صافيناز ترفض رفع أجرها بسبب ظروف مصر.. لن تتخيل كم تتقاضى مقابل ساعة رقص!

6 أشياء داخل المطيخ يمكنك تنظيفها بالليمون

أسطورة الأفلام الإباحية إيلي بروك تكشف المكان الوحيد الذي لن تمارس به الجنس!

تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

داء السكري: إنجاب طفل بوزن كبير يزيد من مخاطر الإصابة به

المغرب: حكم قضائي جرد أبا من الولاية على طفلتيه يعيد جدل “المعركة الأسرية”

أشرف حكيمي.. أول رد من لاعب باريس سان جيرمان على تهمة الاغتصاب الموجهة له!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC