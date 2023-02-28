 ترتيب الدوري المصري 2023 بعد تعثر الأهلي أمام الداخلية

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وطن- فشل فريق الأهلي المصري في تعزيز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد وقوعه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الـ20.

وسجّل محمود عبد المنعم (كهربا)، أول أهداف المباراة لصالح الأهلي المصري، عند الدقيقة الـ70.

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

كما أدرك الداخلية هدف التعادل في الدقيقة الـ90 على نهاية أحداث المباراة، عن طريق أبدول رشيد أحمد.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق الداخلية بالبطاقة الحمراء، أحمد عادل رسول عند الدقيقة الـ80. ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

أهداف مباراة الأهلي 1-1 الداخلية | الجولة 20 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Y The Brokers | The Brooks pic.twitter.com/YhJl4V2lrc — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 1, 2023

كما تفوّق فريق الأهلي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 69%.

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فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الداخلية إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 31%.

ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد تعادل المتصدر الأهلي أمام الداخلية في منافسات الجولة الـ20، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 41 نقطة.

(2) بيراميدز 38 نقطة.

(3) فيوتشر 38 نقطة.

(4) الاتحاد السكندري 36 نقطة.

(5) الزمالك 32 نقطة.

(6) المقاولون العرب 32 نقطة.

(7) غزل المحلة 27 نقطة.

(8) نادي أسوان 25 نقطة.

(9) المصري البورسعيدي 25 نقطة.

(10) سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

هدافو الدوري المصري 2023

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز هدافي الدوري المصري2022-2023، مع قرب ختام الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على النحو الآتي:

(1) باسينيسيا مابولول (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

(2) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

(3) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

(4) محمد حمدي زكري (نادي أسوان) 7 أهداف.

(5) رمضان صبحي (بيراميدز) 6 أهداف.