الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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الهدهد

تحقيق: كيف تحايل العالِم الهولندي لجعل توقعاته “شبه صائبة” بشأن الزلازل!

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يختار في توقعاته مناطق هي نشطة بالزلازل أصلًا

كتب سالم حنفي
العالم الهولندي فرانك هونغربيتس watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هونغربيتس
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وطن- تزامنا مع الشهرة الكبيرة التي حظي بها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والذي تجاوز عدد ضحاياه الـ 50 ألفا، نشرت منصة “إيكاد” تحقيقا يكشف كيف تحايل الخبير الهولندي فرانك هونغربيتس على العالم ليجعل من توقعاته شبه صائبة.

وقالت المنصة في تحقيقها، إن حساب فرانك هوغربيتس على تويتر “لا يكاد يتوقف عن التغريد بتوقعات زلزالية لعشرات المناطق في العالم، ففي نوفمبر 2022 غرد أكثر من 100 مرة، منها 18 توقعًا لزلازل محتملة”، موضحة أنه خلال تصفح الحساب سيلاحظ أنه يُدلي باستمرار بمثل هذه التوقعات.

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يختار مناطق نشطة بالزلزال

وبحسب التحقيق “كان لافتًا أن المناطق التي يختارها فرانك في توقعاته هي نشطة بالزلازل أصلًا، وهذه الأماكن كل علماء الجيولوجيا يضعونها في قائمة الخطر الزلزالي، وليس العالم الهولندي وحده”.

تنبؤات سابقة لم تتحقق

وكشف تحقيق “إيكاد” أن ” تنبؤات فرانك السابقة لم تتحقق، على سبيل المثال توقع في 2015 أن تشهد كاليفورنيا زلزالًا بقوة 8.8 خلال شهر مايو، لكن لم يحدث شيء.”

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كما استذكر التحقيق أنه ” عام 2018 قال إن زلزالًا بقوة 8 درجات سيحدث في عيد الميلاد، من دون تحديد المكان، لكن لم ترصد أجهزة الزلازل شيئًا.”

يعتمد على لعبة الاحتمالات

ولاحظت المنصة في تحقيقها أن ” أن فرانك يعمل على إغراق مناطق العالم بالتوقعات، فيما يشبه لعبة الاحتمالات (إما زلزال أو لا)، في مناطق مرشحة أصلًا للزلازل.”

ولفت تحقيق “إيكاد” إلى أن توقعات العالم الهولندي ” تتمحور حول قانون رياضي يسمى قانون الأعداد الكبيرة (Law Of Truly Large Numbers)، الذي ينص على أنه في عينة ضخمة يمكن لأي حدث مهما كان صغيرًا أن يحدث، ونسميها في حياتنا العامة (مرة في المليون)”.

وأوضح التحقيق أن اللعبة تكمن في ” توقعات وأحاديث عن زلازل في كثير من المناطق في العالم، وإذا وقع أحدها تكون مجرد مصادفة، وذلك اعتمادًا على لعبة الأعداد الكبيرة، وإذا لم يقع لا ينتبه أحد للعبة.”

وأكد تحقيق منصة “إيكاد” على أن ” أصدق دليل على ذلك أنه قبل زلزال تركيا لم يكن يتمتع بهذه الشهرة، حتى إنه لم يمتلك إلا 4 آلاف متابع على تويتر في نوفمبر 2022، بينما بعد زلزال تركيا بـ4 أيام أصبح لديه مليون و100 ألف متابع.”.

خلل توقعه بزلزال تركيا

ووفق للمنصة، فإنه بالنسبة لزلزال تركيا، حينما تم تحليل تغريدته الشهيرة التي سبقت الحدث، لوحظ أنه توقع المكان والشدة، لكنه أخل بأحد أهم عناصر التوقع للزلازل التي حددها العلماء وهي “التوقيت”.

وقال التحقق أن ” هونغربيتس استخدم بدلًا من ذلك عبارة “عاجلًا أو آجلًا”، وهذه العبارة تصلح لكل زمان، ولو وقع الزلزال بعد عام أو عامين لكانت توقعاته صالحة كذلك.”

المصدرتويتر، منصة إيكاد، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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