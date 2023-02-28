“الكاف” يضع ملك المغرب محمد السادس في موقف محرج

- Advertisement -

وطن – وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، دعوة رسمية للعاهل المغربي محمد السادس، لتسليمه جائزة التميز الرياضي لسنة 2022، التي ستُقام منتصف الشهر القادم في العاصمة الرواندية كيغالي.

محمد السادس يتسلم جائزة التميز الرياضي لعام 2022 من كاف

وحسب صحيفة “اليوم 24” المغربية، فقد وجهت “كاف” دعوة رسمية، للملك المغربي محمد السادس، من أجل حضور حفل جائزة “التميز الرياضي لعام 2022 ، المزمع إقامته بالعاصمة الرواندية كيغالي، في 14 مارس المقبل.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ببعث دعوة رسمية كذلك إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي، لحضور الحفل، الذي سيعرف تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي.

وجاء في مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن هذه المؤسسة قررت تكريم الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي بول كاغامي، بجائزة “التميز الرياضي لسنة 2022″، داعيا إياهم إلى الحضور إلى مراسيم الحفل لتسلم جوائزهم.

اللافت في الدعوة الرسمية المُوجهة للعاهل المغربي محمد السادس للحضور في رواندا من أجل تسلم الجائزة، أنها تأتي بعد أيام قليلة من تعذر حضوره في زيارة رسمية أعلنت عنها المملكة إلى السنغال، بسبب “نزلة برد”.

وعلى غرار التساؤلات المطروحة حول حضور الملك أو تغيبه، أكدت وسائل إعلامية أن الجائزة التي تسلمها العاهل المغربي، يقف وراءها دور “مشبوه” لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع.

- Advertisement -

حيث أكدت “صحيفة أوراس” الجزائرية أن لقجع تدخل بصفة شخصية لدى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “باتريس موتسيبي” حتى يتحصل الملك محمد السادس على هذه الجائزة، حسب مصادرها.

وتحتضن العاصمة الرواندية “كيغالي”، انعقاد أشغال الجمعية العامة الـ 73 للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المقررة في 16 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تزكية رئيس “الفيفا”، لمواصلة مهامه على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظراً لعدم وجود مرشح منافس له.

فيما ينتظر خلال مؤتمر “الفيفا” الإعلان عن هوية البلد الذي سيحتضن نهائيات “كأس أمم إفريقيا كان 2025″، الذي تتنافس من أجله 6 دول من بينها الجزائر.

الكاف سيعلن عن مُستضيف نهائيات “كان 2025”

ويتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى الإعلان عن مستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، منتصف شهر مارس المقبل، بعدما تم سحب التنظيم من غينيا، لعدم جاهزية بنياتها التحتية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاتحاد الإفريقي سيعلن عن منظم نسخة 2025 من كأس الأمم الإفريقية في رواندا، خلال الفترة التي سيتم فيها عقد كونغريس الـ FIFA، في العاصمة الرواندية كيغالي، وهي الفترة نفسها التي

سيعقد فيها “كاف” اجتماع مكتبه التنفيذي، للحسم في هوية مستضيف دورتي 2025 و2027.

جدير بالذكر أن 6 دول وخمسة مرشحين، يتنافسون لتنظيم كأس الأمم الأفريقية سنة 2025، هي جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وزامبيا والترشح المشترك لنيجيريا وبنين.

ونجحت الجزائر في تقديم طبعة مميزة لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحلين “شان”، التي توج بها منتخب السينغال على حساب المنتخب الوطني المحلي.

زامبيا.. ملف قوي قد يحرم المغرب والجزائر من استضافة كان 2025

وبينما يراهن المغرب والجزائر على حظوظ كبيرة للفوز بالبطولة القارية، دخلت زامبيا مؤخرا، بقوة سباق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025. حيث أنه ورغم وجود مؤشرات تُرجح إمكانية أن ينحصر التنافس بين البلدين العربيين، على احتضان الكان، إلا أن زامبيا أعلنت رسميا عدم استعدادها للتنازل عن حلمها في تنظيم النسخة المقبلة، بغض النظر عن قوة الملفات المنافسة لبلدان المغرب والجزائر ونيجيريا وبنين.

وقد كشف أندرو كامانغا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، في وقت سابق أن بلاده تتوفر على كل المقومات لتنظيم “كان 2025”.

ويُراهن كامانغا، حسب ماذكر مصدر مقرب من “الكاف”، في حديث لموقع “العربي الجديد” على وجهة زامبيا بلداً سياحياً قادراً على سحب البساط من منافسيه، خاصة المغرب والجزائر.

لكن “ذات” نفى “نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ترجيح كفة بلد على آخر”، مشيرا إلى “أن أعضاء المكتب التنفيذي المعنيين بالتصويت سيختارون الملف الأفضل، بناء على تقارير لجنة التفتيش المكلفة بتقييم البنيات التحتية الرياضية للبلدان المترشحة” على حد قوله.

ويـأتي هذا التنافس المغربي-الجزائري-الزامبي، في الوقت الذي سحبت فيه “الكاف” من غينيا شرف تنظيم نسخة 2025 لكأس أفريقيا، بسبب عدم استجابتها للمعايير المحددة وتأخر تنفيذ مختلف المشاريع، ما يُهدد نجاح البطولة، خاصة بعد الأزمات التي أثيرت خلال النسخة الأخيرة في الكاميرون وتشكيلات المنتخبات.