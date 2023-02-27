الإثنين, فبراير 27, 2023
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حياتنا

هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

تحب هبة عبوك التعرف على البلدان المختلفة وتعلم ثقافة كل منها

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك ببكيني وردي مثير في دبي..
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- تقضي الفنانة الإسبانية، هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، وقتها مع أطفالها في دبي، قبل أن تستأنف مسيرتها الفنية قريباً.

“العائلة أولاً”

ونشرت هبة عبوك، تونسية الأصل، مجموعة صور لها عبر “انستجرام“، وهي تتنزّه على الشاطئ في دبي، مرتديةً بكيني ورديّاً مثيراً من قطعتين.

هبة عبوك في دبي مع أطفالها

وكانت هبة عبوك، تحمل ابنها الأصغر نعيم، بينما تمسك بيد الأكبر أمين.

تكثف زوجة حكيمي من تواجدها مع أطفالها
هبة تحتضن ابنها نعيم

كما ارتدت زوجة أشرف حكيمي، في تلك الرحلة أيضاً، بكيني أسود من قطعتين، كشف جسدها بشكل واضح.

وعلقت هبة على الصور: “لحظات جميلة.. العائلة أولا، جودة الوقت”.

الشيء الجيد في الحياة

وكان من اللافت أنّ أشرف حكيمي، أول من علّق على صور زوجته الجريئة وكتب: “الشيء الجيد في الحياة”، مع إيموجي قلب.

قبلة خاطفة بين الأم وابنها
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وبدأت التعليقات المهاجمة لحكيمي وهبة بسبب جرأتها، كان أبرزها: “حكيمي مخلي مغرب فيه سبعين مليون بنت محترمة و جاي عند هادي”.

وقالت أخرى: “انتي كأم وزوجة لاعب مشهور ومسلم. وانتي كذلك من اصول عربية خاصك تكوني قدوة. الشهرة مكتعنيش بانكي تباني عريانة في جميع صورك”.

“جورجينا أكثر احتشاماً”

وعقّب متابع: “احترمي ولدنا شوي”.

وكتب آخر: “حكيمي احسن ظهيرة و ماحكم حتى ظهرو”.

قارن البعض بين هبة وجورجينا
العائلة أولاً شعار هبة عبوك

وقارنتها أخرى بجورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو.

وكتبت: “زوجة كريستيانو محترمة عليك انتي”.

مدينة الحب

ومنذ صيف عام 2021، تعيش هبة عبوك في باريس، لأن زوجها لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، وقّع مع باريس سان جيرمان.

منذ ذلك الحين، أنشأت هبة في مدينة الحب، كلّ ما يجعلها تشعر بالسعادة؛ عائلتها.

على الرغم من ذلك، فإن بطلة رواية The Prince معتادةٌ على السفر حول العالم، وعاشت في أماكن مختلفة مثل: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا.

تحبّ هبة عبوك التعرف على البلدان المختلفة، وتعلم ثقافة كلّ منها، وهذا هو السبب في أنها كلما استطاعت، فإنها تحزم حقائبها وتهرب لاكتشاف مدينة جديدة.

هذه المرة فعلت ذلك مع أطفالها الصغار؛ أمين البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونعيم البالغ من العمر سنة واحدة.

تريد هبة استغلال كلّ لحظة قبل العودة لاستئناف مسيرتها الفنية، في مايو المقبل.

لقد سافروا إلى دبي لقضاء بعض الأيام الرائعة في الاستمتاع بالشمس والشاطئ.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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