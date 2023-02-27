هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

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وطن- تقضي الفنانة الإسبانية، هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، وقتها مع أطفالها في دبي، قبل أن تستأنف مسيرتها الفنية قريباً.

“العائلة أولاً”

ونشرت هبة عبوك، تونسية الأصل، مجموعة صور لها عبر “انستجرام“، وهي تتنزّه على الشاطئ في دبي، مرتديةً بكيني ورديّاً مثيراً من قطعتين.

وكانت هبة عبوك، تحمل ابنها الأصغر نعيم، بينما تمسك بيد الأكبر أمين.

كما ارتدت زوجة أشرف حكيمي، في تلك الرحلة أيضاً، بكيني أسود من قطعتين، كشف جسدها بشكل واضح.

وعلقت هبة على الصور: “لحظات جميلة.. العائلة أولا، جودة الوقت”.

الشيء الجيد في الحياة

وكان من اللافت أنّ أشرف حكيمي، أول من علّق على صور زوجته الجريئة وكتب: “الشيء الجيد في الحياة”، مع إيموجي قلب.

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وبدأت التعليقات المهاجمة لحكيمي وهبة بسبب جرأتها، كان أبرزها: “حكيمي مخلي مغرب فيه سبعين مليون بنت محترمة و جاي عند هادي”.

وقالت أخرى: “انتي كأم وزوجة لاعب مشهور ومسلم. وانتي كذلك من اصول عربية خاصك تكوني قدوة. الشهرة مكتعنيش بانكي تباني عريانة في جميع صورك”.

“جورجينا أكثر احتشاماً”

وعقّب متابع: “احترمي ولدنا شوي”.

وكتب آخر: “حكيمي احسن ظهيرة و ماحكم حتى ظهرو”.

وقارنتها أخرى بجورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو.

وكتبت: “زوجة كريستيانو محترمة عليك انتي”.

مدينة الحب

ومنذ صيف عام 2021، تعيش هبة عبوك في باريس، لأن زوجها لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، وقّع مع باريس سان جيرمان.

منذ ذلك الحين، أنشأت هبة في مدينة الحب، كلّ ما يجعلها تشعر بالسعادة؛ عائلتها.

على الرغم من ذلك، فإن بطلة رواية The Prince معتادةٌ على السفر حول العالم، وعاشت في أماكن مختلفة مثل: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا.

تحبّ هبة عبوك التعرف على البلدان المختلفة، وتعلم ثقافة كلّ منها، وهذا هو السبب في أنها كلما استطاعت، فإنها تحزم حقائبها وتهرب لاكتشاف مدينة جديدة.

هذه المرة فعلت ذلك مع أطفالها الصغار؛ أمين البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونعيم البالغ من العمر سنة واحدة.

تريد هبة استغلال كلّ لحظة قبل العودة لاستئناف مسيرتها الفنية، في مايو المقبل.

لقد سافروا إلى دبي لقضاء بعض الأيام الرائعة في الاستمتاع بالشمس والشاطئ.