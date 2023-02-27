الإثنين, فبراير 27, 2023
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حياتنا

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

كما تساعد رائحة الليمون على خفض ضغط الدم وإرخاء جميع أعضاء الجسم

كتب ايمان الباجي
لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم watanserb.com
الليمون
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وطنعلى الرغم من أنك تنام مبكرًا، هل ما زلت تستيقظ متعبًا وتشعر بالتعاسة والاكتئاب والتشاؤم؟

كشف موقع “remedhealth حلًا بسيطًا جدًا لهذه المشكلة، حيث ثبت وأن وضع شرائح الليمون بجانب سريرك ليلًا يمكن أن يساعد في تحسين جودة الهواء والنوم.

الليمون

فكل ما عليك فعله هو تقطيع الليمون إلى نصفين ووضعه على جانب السرير مباشرة أو في كوب مملوء بالماء.

وإذا جربت هذه الطريقة، فسوف تستيقظ وأنت تشعر بالراحة والانتعاش التام.

شرائح الليمون

تعمل نكهة الليمون على تهدئة الجهاز العصبي وتساعدك على التخلص من كل التوتر الذي تعاني منه بعد يوم شاق عن طريق تقليل مخاوفك.

تزيد نكهة الليمون كذلك من تركيزك طوال اليوم. ووفقًا للعلماء اليابانيين، فإن استنشاق رائحة الليمون كل يوم يسمح للشخص بالتركيز أكثر على العمل الذي يقوم به خلال اليوم.

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كما أن الليمون له فوائد في الأنشطة المعرفية وتقوية الذاكرة.

فوائد الليمون قبل النوم

إذا كنت قد جربت كل شيء ولكنك ما زلت لا تستطيع التخلص من الاكتئاب وتشعر بالحزن طوال الوقت، فحاول النوم مع وضع بعض من شرائح الليمون في غرفتك بجانب سريرك.

ثبت أن الليمون يستخدم في علاج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.

وفقًا لأحد الأبحاث، يمكن لرائحة الليمون تحسين الوظيفة الإدراكية والمزاج وتساعد في تخفيف التوتر. 

وقد أفاد المشاركون في الدراسة أن رائحة الليمون تحسن عملية التنفس.

وإلى جانب جميع الفوائد الجسدية والعقلية، ينظف الليمون أيضًا الهواء ويقتل البكتيريا.

يمكن أن يساعد استنشاق الليمون الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية ونزلات البرد وصعوبة التنفس. لذلك إذا كنت مريضًا أو إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس، اترك بعض من شرائح الليمون في غرفتك طوال الليل وقد يساعدك ذلك في تحسين تنفسك.

يمكن أن يساعد الليمون في تحسبن جودة النوم

كما تساعد رائحة الليمون على خفض ضغط الدم وإرخاء الجسم.

طرد الحشرات

يمكن أن يعمل الليمون على إبعاد البعوض والحشرات المزعجة. فهذه الحشرات الصغيرة تكره رائحة القرنفل وكل الأشياء الحمضية. كل ما عليك فعله هو تقطيع الليمون إلى نصفين مع وضعها على طبق في غرفتك.

المصدرموقع "remedhealth"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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