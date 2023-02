لقاء ناري بين مايك تايسون وكريستيانو رونالدو عقب نزال الحقيقة بالدرعية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – خاض كلا من جيك بول وتومي فيوري، واحدة من أكثر المعارك المتوقعة في الوقت الحاضر عام 2023 في المملكة العربية السعودية.

لكن العرض لم يكن داخل الحلبة فحسب ، بل كان هناك أيضًا مشاهير في الخارج يستمتعون بمسابقة الملاكمة، سرق كريستيانو رونالدو العرض من خلال الدردشة لفترة مع مايك تايسون والتقاط عدة صور، وفق موقع “ماركا” الإسباني.

جرت المعركة في ملعب الدرعية في المملكة العربية السعودية ، وبما أن كريستيانو رونالدو الآن لاعب في فريق النصر السعودي ، فقد كان حاضرًا لمشاهدة القتال، في حين كان الرجل الأكثر تصويرًا والأكثر تعرضًا للحصار في الليل ، حتى أنه كان لديه بعض الحراس الشخصيين للاعتناء به.

Cristiano Ronaldo and Mike Tyson together at Jake Paul vs Tommy Fury tonight…

[📽️ @DerekWarChisora] pic.twitter.com/WdqdhWqT7w

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2023