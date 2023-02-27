الإثنين, فبراير 27, 2023
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حياتنا

لقاء ناري بين مايك تايسون وكريستيانو رونالدو عقب نزال الحقيقة بالدرعية (شاهد)

كرستيانو رونالدو ومايك تايسون حضرا نزال الحقيقة الذي فاز فيه البريطاني تومي فيوري على نظيره الامريكي جيك بول

كتب سالم حنفي
نزال الحقيقة بالدرعية السعودية watanserb.com
مايك تايسون وكريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة بالدرعية بالسعودية
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وطن – خاض كلا من جيك بول وتومي فيوري، واحدة من أكثر المعارك المتوقعة في الوقت الحاضر عام 2023 في المملكة العربية السعودية.

لكن العرض لم يكن داخل الحلبة فحسب ، بل كان هناك أيضًا مشاهير في الخارج يستمتعون بمسابقة الملاكمة، سرق كريستيانو رونالدو العرض من خلال الدردشة لفترة مع مايك تايسون والتقاط عدة صور، وفق موقع “ماركا” الإسباني.

مايك تايسون وتايسون فوري في نزال الملاكمة بالدرعية

جرت المعركة في ملعب الدرعية في المملكة العربية السعودية ، وبما أن كريستيانو رونالدو الآن لاعب في فريق النصر السعودي ، فقد كان حاضرًا لمشاهدة القتال، في حين كان الرجل الأكثر تصويرًا والأكثر تعرضًا للحصار في الليل ، حتى أنه كان لديه بعض الحراس الشخصيين للاعتناء به.

لقاء مايك تايسون ورونالدو في السعودية

كريستيانو وابنه مع تايسون

وصل كريستيانو رونالدو إلى ملعب الدرعية أرينا برفقة نجله الأكبر الذي يحمل نفس الاسم ، وبينما هو جالس في صندوقه ، استقبل بطل العالم خمس مرات مايك تايسون للدردشة لبضع دقائق ثم التقاط بعض الصور مع الجماهير الذين جاء لرؤيته.

أول خسارة لـ جيك بول

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وتعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري في نزال بالدرعية في السعودية، تحت أنظار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون، مساء الأحد.

جيك بول يخسر لأول مرة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري في نزال بالدرعية

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأمريكي صانع المحتوي الشهير بوسائل التواصل الاجتماعي بآراء الحكام في “نزال الحقيقة”.

ووسط ضيوف لامعين، مثل رونالدو الذي انتقل للعب مؤخرا بفريق النصر السعودي، وتايسون فيوري الأخ غير الشقيق لتومي وبطل العالم الحالي بوزن الثقيل، استغل تومي هفوات بول خلال ثماني جولات.

وقال فيوري الذي خرج أخيرا من ظل عائلته الشهيرة في الملاكمة: “الليلة حققت إرثي الخاص”.

وأضاف: “خلال عامين ونصف كان لدي حلم ورؤية ولم يؤمن أحد بي، الآن يمكنهم الوقوف والمشاهدة”.

وكان الملاكم الأسطوري مايك تايسون قد انضم إلى بطل الوزن الثقيل الحالي الذي يحمل الاسم نفسه تايسون فيوري لتناول وجبة مسائية في المملكة العربية السعودية قبل المباراة التي أقيمت مساء الاحد.

مايك تيسون يرقص بالسيف

واستمتع مايك تايسون وتايسون فيوري بعشاء ثقيل ليلة الجمعة قبل قيامهم بأداء رقصة بالسيف.

مايك تيسون يرقص بالسيف
مايك تيسون يرقص بالسيف بعد عشاء ثقيل في نزال الحقيقة بالسعودية
المصدرماركا + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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