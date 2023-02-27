لقاء ناري بين مايك تايسون وكريستيانو رونالدو عقب نزال الحقيقة بالدرعية (شاهد)

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وطن – خاض كلا من جيك بول وتومي فيوري، واحدة من أكثر المعارك المتوقعة في الوقت الحاضر عام 2023 في المملكة العربية السعودية.

لكن العرض لم يكن داخل الحلبة فحسب ، بل كان هناك أيضًا مشاهير في الخارج يستمتعون بمسابقة الملاكمة، سرق كريستيانو رونالدو العرض من خلال الدردشة لفترة مع مايك تايسون والتقاط عدة صور، وفق موقع “ماركا” الإسباني.

جرت المعركة في ملعب الدرعية في المملكة العربية السعودية ، وبما أن كريستيانو رونالدو الآن لاعب في فريق النصر السعودي ، فقد كان حاضرًا لمشاهدة القتال، في حين كان الرجل الأكثر تصويرًا والأكثر تعرضًا للحصار في الليل ، حتى أنه كان لديه بعض الحراس الشخصيين للاعتناء به.

Cristiano Ronaldo and Mike Tyson together at Jake Paul vs Tommy Fury tonight… [📽️ @DerekWarChisora] pic.twitter.com/WdqdhWqT7w — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2023

كريستيانو وابنه مع تايسون

وصل كريستيانو رونالدو إلى ملعب الدرعية أرينا برفقة نجله الأكبر الذي يحمل نفس الاسم ، وبينما هو جالس في صندوقه ، استقبل بطل العالم خمس مرات مايك تايسون للدردشة لبضع دقائق ثم التقاط بعض الصور مع الجماهير الذين جاء لرؤيته.

أول خسارة لـ جيك بول

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وتعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري في نزال بالدرعية في السعودية، تحت أنظار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون، مساء الأحد.

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأمريكي صانع المحتوي الشهير بوسائل التواصل الاجتماعي بآراء الحكام في “نزال الحقيقة”.

ووسط ضيوف لامعين، مثل رونالدو الذي انتقل للعب مؤخرا بفريق النصر السعودي، وتايسون فيوري الأخ غير الشقيق لتومي وبطل العالم الحالي بوزن الثقيل، استغل تومي هفوات بول خلال ثماني جولات.

وقال فيوري الذي خرج أخيرا من ظل عائلته الشهيرة في الملاكمة: “الليلة حققت إرثي الخاص”.

وأضاف: “خلال عامين ونصف كان لدي حلم ورؤية ولم يؤمن أحد بي، الآن يمكنهم الوقوف والمشاهدة”.

RAW EMOTION 🥲 Tommy Fury delivered a powerful post-fight speech and agrees to a rematch with Jake Paul 🥊#PaulFury pic.twitter.com/xviteOiEL2 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 26, 2023

وكان الملاكم الأسطوري مايك تايسون قد انضم إلى بطل الوزن الثقيل الحالي الذي يحمل الاسم نفسه تايسون فيوري لتناول وجبة مسائية في المملكة العربية السعودية قبل المباراة التي أقيمت مساء الاحد.

مايك تيسون يرقص بالسيف

واستمتع مايك تايسون وتايسون فيوري بعشاء ثقيل ليلة الجمعة قبل قيامهم بأداء رقصة بالسيف.