لحظة التحرش بفتاة سعودية في مكان مزدحم ورد فعلها لافت

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة التحرش بفتاة سعودية، في مكان عام، فيما كان لافتاً ردّ فعلها، حيث لم تصمت عما جرى.

وفي الفيديو الذي حاز على رواج واسع، ظهر شخص وهو يتحرش فتاة عبر الاقتراب منها وقذفها بـ”رشاش الصابون”، المعروف في بلدان عربية بأنها تستخدم في حفلات الزفاف.

ولم يمنع الزحام الشديد، الفتاة السعودية من أن تطارد هذا المتحرش، حيث شوهدت في مقطع الفيديو وهي تجري مسرعة للحاق به بعدما فرّ من أمامها مهرولاً.

التحرش والتطاول على متستره بهذا الاسلوب الهمجي وعلى مرأى العام!! لابد وضع حد للامور هذه عيب كل مرة او مناسبة وطنية نرى مثل هذه الأشكال.#يوم_التاسيس #ثلاث_ايام_إجازة pic.twitter.com/VMfb83DDDO — ماذا يجري؟ (@KSA_happening) February 25, 2023

أثار هذا المقطع، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين الذي حثّوا سلطات بلادهم على ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه مثل هذه المظاهر.

فقال إبراهيم: “نتمنى أن نرى قريب جدا. تم القبض.. وكل واحد من هؤلاء التوافه اللي يحلل لنفسه إيذاء بناتنا أو إخواتنا لازم يتربى ويتعلم درسه.. عديم الرجولة والشرف”.

نتمني ان نري قريب جدا. تم القبض. وكل واحد من هذول التوافه الي يحلل لنفسه ايذاء بناتنا او اخواتنا لازم يتربي و يتعلم درسه عديم الرجولة و الشرف — ابراهيم شعيب سلامه (@ibrahimsalamah) February 25, 2023

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وكتب ناشط: “ما يحدث تدمير لعاداتنا وقيمنا هذا لهو وإشغال الناس ولذا يجب إيقافها كيف الاحتفال بتاريخ يكون برشاشات الماء والصابون والمشاكل ومضارب.. يجب على المرور حبس كل من يحمل هذه الرشاشات هذه مسخره خربوا حتى طعم الإحساس بمعنى ذلك اليوم كأننا بملاهي”.

مايحدث تدمير لعاداتنا وقيمنا هذا لهو واشغال الناس ولذا يجب ايقافها كيف الاحتفال بتاريخ يكون برشاشات الماء والصابون والمشاكل ومضارب يجب على المرور حبس كل من يحمل هذه الرشاشات هذي مصخره خربوا حتى طعم الاحساس بمعنى ذلك اليوم كاننا بملاهي وحراج — A lock on neglect. (@tN0Z7ZJiV2PZ3I1) February 25, 2023

فضائح سعودية في احتفالات يوم التأسيس

واقعة التحرش بالفتاة جرت في احتفالات يوم التأسيس بالمملكة، الذي كان شاهداً على محطة جديدة من الانحلال الذي ضرب المملكة في الفترات الأخيرة.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة بالمملكة عبر نطاق واسع، رقصاً مختلطاً بين النساء والرجال في السعودية، احتفالاً بيوم التأسيس.

جانب من احتفالات #يوم_التاسيس رقص واختلاط وقلة أدب في عهد ابن سلمان .. هذه ليست ثقافة شعب بلاد الحرمين الشريفين بل هذه ثقافة آل سعود. pic.twitter.com/WzWRtGpaIR — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) February 21, 2023

وفي مشهدٍ آخر، ظهر في جامعة الرياض شخص يرتدي عباءة بيضاء والعقال العربي، يرقص أمام عدد من الأطباء والكوادر الطبية الذين كانوا بدورهم يقومون بأداء العرضة السعودية.

فيما بدت على بعد خطوات منهم فتاة ترتدي ثياب العمليات، وهي تحمل علم المملكة وتؤدي رقصات، وتتمايل بشكل مثير أمام أخريات بدين وهن يصفقن لها ويتمايلن معها.

أول مظاهر الإنحلال بمناسبة #يوم_التاسيس رقص مختلط في جامعة الرياض ‼️ #يوم_التأسيس_السعودي_2023 💃💃 pic.twitter.com/zPAlfRzOee — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) February 21, 2023

الانحلال يغزو السعودية منذ بروز ابن سلمان

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية، كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.