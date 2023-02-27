الإثنين, فبراير 27, 2023
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الهدهد

لحظة التحرش بفتاة سعودية في مكان مزدحم ورد فعلها لافت

واقعة التحرش جرت في احتفالات يوم التأسيس الذي سجل محطة جديدة من ممارسات الانحلال

كتب خالد السعدي
التحرش بفتاة سعودية يوم التأسيس watanserb.com
الفتاة السعودية التي تعرضت للتحرش تطارد المتحرش في احتفالات يوم التأسيس
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة التحرش بفتاة سعودية، في مكان عام، فيما كان لافتاً ردّ فعلها، حيث لم تصمت عما جرى.

وفي الفيديو الذي حاز على رواج واسع، ظهر شخص وهو يتحرش فتاة عبر الاقتراب منها وقذفها بـ”رشاش الصابون”، المعروف في بلدان عربية بأنها تستخدم في حفلات الزفاف.

ولم يمنع الزحام الشديد، الفتاة السعودية من أن تطارد هذا المتحرش، حيث شوهدت في مقطع الفيديو وهي تجري مسرعة للحاق به بعدما فرّ من أمامها مهرولاً.

أثار هذا المقطع، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين الذي حثّوا سلطات بلادهم على ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه مثل هذه المظاهر.

فقال إبراهيم: “نتمنى أن نرى قريب جدا. تم القبض.. وكل واحد من هؤلاء التوافه اللي يحلل لنفسه إيذاء بناتنا أو إخواتنا لازم يتربى ويتعلم درسه.. عديم الرجولة والشرف”.

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وكتب ناشط: “ما يحدث تدمير لعاداتنا وقيمنا هذا لهو وإشغال الناس ولذا يجب إيقافها كيف الاحتفال بتاريخ يكون برشاشات الماء والصابون والمشاكل ومضارب.. يجب على المرور حبس كل من يحمل هذه الرشاشات هذه مسخره خربوا حتى طعم الإحساس بمعنى ذلك اليوم كأننا بملاهي”.

فضائح سعودية في احتفالات يوم التأسيس

واقعة التحرش بالفتاة جرت في احتفالات يوم التأسيس بالمملكة، الذي كان شاهداً على محطة جديدة من الانحلال الذي ضرب المملكة في الفترات الأخيرة.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة بالمملكة عبر نطاق واسع، رقصاً مختلطاً بين النساء والرجال في السعودية، احتفالاً بيوم التأسيس.

وفي مشهدٍ آخر، ظهر في جامعة الرياض شخص يرتدي عباءة بيضاء والعقال العربي، يرقص أمام عدد من الأطباء والكوادر الطبية الذين كانوا بدورهم يقومون بأداء العرضة السعودية.

فيما بدت على بعد خطوات منهم فتاة ترتدي ثياب العمليات، وهي تحمل علم المملكة وتؤدي رقصات، وتتمايل بشكل مثير أمام أخريات بدين وهن يصفقن لها ويتمايلن معها.

الانحلال يغزو السعودية منذ بروز ابن سلمان

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية، كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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