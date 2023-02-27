الإثنين, فبراير 27, 2023
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لا تستغرق سوى ثواني..طرق فعالة لإصلاح إنسداد الحوض

منها استخدام مسحوق الغسيل

كتب ايمان الباجي
لا تستغرق سوى ثواني..طرق فعالة لإصلاح إنسداد الحوض watanserb.com
طرق فعالة لإصلاح إنسداد الحوض
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وطن– انسداد حوض المطبخ والحمام مشكلة شائعة وكبيرة تزعج العديد من الأشخاص.

تتراكم بداخل الحوض بقايا الطعام أو بقايا الشعر والصابون، لذلك من الضروري معرفة كيفية التعامل مع هذه المشكلة الشائعة.

لحسن الحظ، شارك أحد الخبراء مع صحيفة إكسبرس البريطانية بعض النصائح المنزلية لتسليك الحوض دون الحاجة إلى طلب السباك.

صودا الخبز

استخدام بيكربونات الصودا من الطرق السهلة والبسيطة لإزالة الانسداد، وهي طريقة مثالية تساعد في منع حدوث انسداد خطير.

قم بوضع مقدار مناسب من الماء في قدر أو في الغلاية الكهربائية، ثم انتظر حتى يغلي تماماً.

ثم بعدها قم بسكب المياه في البالوعة أو في الحوض حتى تعمل على إذابة أي مادة عضوية.

استخدام بيكربونات الصودا من الطرق السهلة والبسيطة لإزالة الانسداد
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ضع كوبًا واحدًا من صودا الخبز داخل الأنبوب المسدود. يمكن استخدام قمع صغير لضمان وصوله إلى الأسفل هناك. ثم اترك الخليط هناك لبضع دقائق.

بعد ذلك، اسكب كوبًا واحدًا من الخل الأبيض. وهذا هو في الواقع التفاعل الكيميائي اللازم لإزالة الأوساخ التي تسبب الانسداد، حسب الخبير.

تساهم كل من صودا الخبز والخل في حل مشكلة انسداد الحوض في حوالي خمس دقائق.

وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو غلي الماء مرة أخرى ثم اسكبه في البالوعة.

بلورات الصودا

بلورات الصودا لها استخدامات عديدة وهي مثالية لتسليك الحوض المسدود.

لاستخدامها، ابدأ بسكب بعض الماء المغلي في البالوعة. ثم ضع كوبًا واحدًا من بلورات الصودا في الفتحة مع كوب من الماء الساخن وانتظر خمس دقائق.

ثم صب ماء المغلي في البالوعة لشطف وتنظيف المصرف جيدًا.

مسحوق غسيل

يمكن أن يكون مسحوق الغسيل أيضًا أداة فعالة لحل مشكلة انسداد الحوض، وفقًا للخبير.

قم بوضع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الغسيل البيولوجي في البالوعة ثم قم بوضع الماء المغلي. قد تحتاج إلى تكرار العملية عدة مرات اعتمادًا على مدى سوء الانسداد.

استخدام مسحوق الغسيل من الطرق الفعالة الأخرى لازالة الإنسداد

سلك معدني

اقترح الخبير استخدام سلك معدني لتسليك الحوض.

كل ما عليك فعله هو إدخال السلك المعدني في بالوعة الحوض وحركه برفق ختى تتخلص من الإنسداد.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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