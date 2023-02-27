الإثنين, فبراير 27, 2023
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تنبؤات العالم الهولندي مستمرة بعد ملاطية.. توقعات جديدة مرعبة وحدد موعد زلزال هائل

توقع فرانك هوغربيتس حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري وحذر بشدة من الأيام الأولى في شهر مارس

كتب خالد الأحمد
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن- لا تنفك الأنظار تتوجه إلى العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” الذي يقول إنه يتنبأ بالزلازل وفق طريقة علمية ويربطها بحركة النجوم والكواكب، مثل توقعاته الأولى بخصوص الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6/2/2023، وخصوصاً بعد نشره سلسلة تغريدات تحدث فيها عن زلازل سيضرب مناطق معينة، ووقعت بالفعل.

توقع هوغربيتس حدوث زلازل في عدة دول من 25 إلى 26 فبراير

وكان العالم الهولندي “هوغربيتس” قد نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر، توقعات بحدوث زلازل في عدة دول بالفترة من 25 إلى 26 فبراير الجاري، زاعمًا أنها لن تكون كارثيًة، لكن قد تصبح كذلك في بداية مارس المقبل.

وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدت دولة مصر يوم، الجمعة الماضي، هزةً شديدة ليلاً، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من 3 هزات وقعت صباح نفس اليوم، وكان مركزها منطقة السويس.

وكانت توقعات العالم الهولندي الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية مؤخراً، قد صدقت مجدداً حول حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و«لكن ربما ليست كبيرة».

في حين حذّر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، سيكون حرجاً.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

توقع هوغربيتس حدوث زلازل في عدة دول من 25 إلى 26 فبراير
توقع هوغربيتس حدوث زلازل في عدة دول من 25 إلى 26 فبراير

العالم الهولندي يتوقع حدوث زلزال هائل خلال أسبوع

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واليوم ضرب زلزال جديد ولاية ملاطية التركية، وقالت وكالة إدارة الكوارث في البلاد إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز شرق تركيا يوم الاثنين – بعد ثلاثة أسابيع من وقوع زلزال كارثي دمر المنطقة – مما تسبب في انهيار بعض المباني المتضررة بالفعل ومقتل شخص واحد على الأقل.

ويأتي الزلزال الأقل ضرراً بعد ساعات قليلة من تغريدة نشرها “هوغربيتس” على حسابه اليوم، الاثنين، وقال فيها :”قد يؤدي تقارب هندسة الكواكب الحرجة حوالي 2 و 5 مارس إلى نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًا ، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3-4 مارس و / أو 6-7 مارس.

وصرح رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر للصحفيين بأن 69 شخصا آخرين أصيبوا نتيجة الزلزال الذي كان مركزه بلدة يسليورت بمقاطعة ملاطية، وانهار أكثر من عشرين مبنى.

وحث رئيس إدارة الكوارث والطوارئ ” أفاد”، الناس على عدم دخول المباني المتضررة قائلا إن توابع الزلزال القوية ما زالت تشكل خطرا.

وضرب ما يقرب من 10 الاف هزة ارتدادية المنطقة المتضررة من الزلزال منذ 6 فبراير.

اعتقال 184 شخصاً على خلفية انهيار المباني

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد أعلن اعتقال 184 شخصاً، وملاحقة نحو 600 بتهمة الإهمال في ملفات المباني التي انهارت بفعل الزلزال، والتي تجاوزت 160 ألف مبنى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن من بين الموقوفين رئيس بلدية نورداغي بولاية غازي عنتاب.

وكانت ملاطية من بين 11 مقاطعة تركية تعرضت لزلزال بقوة 7.8 درجة ودمر أجزاء من جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير.

وأدى الزلزال الكبير والهزات التي تبعته إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين ، فضلاً عن انهيار 173 ألف مبنى في تركيا أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الأناضول التركية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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