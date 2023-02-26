هيا بنت حمزة.. إطلالة جديدة بجمال لافت برفقة صديقة مجهولة وسط الثلوج (شاهد)

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وطن – نشر حساب هيا بنت حمزة على موقع الصور العالمي “انستغرام” الذي تخصص في نشر صور الأميرة وعائلتها، صورة جديدة للأميرة برفقة إحدى صديقاتها.

ووفقا للصورة المنشورة التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي تحتضن صديقتها أثناء التقاط الصورة “السيلفي”، لكنها أخفت صورة صديقتها.

وفي الصورة التي يبدو أنها التقطت في إحدى الدول الأوروبية قبل يومين، ظهرت الأميرة هيا بإطلالة فاتنة مرتدية بلوزة من الصوف باللون الأبيض، مع مكياج خفيف كالعادة.

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نور بنت عاصم برفقة أخت زوجها وصديقتها

كما نشر الحساب صورة للاميرة نور بنت عاصم (والدة هيا بنت حمزة) برفقة سيدة الأعمال السعودية مها طيبة والكاتبة السعودية زينة زيدان خلال حضورهما فعاليات كأس السعودية للفروسية.

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وحضرت الأميرة الأردنية نور بنت عاصم برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان، أمسية كأس السعودية للفروسية الذي حظي بإقبال كبير على مستوى الشخصيات الرسمية والمشاهير حول العالم.

عمرو زيدان أبرز مالكي اسطبلات الخيول في بريطانيا وأمريكا

يشار أن عمرو زيدان، هو واحد من أشهر المتاسبقين والفرسان بالمملكة العربية السعودية، وهو أبرز المالكين للاسطبلات في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت الأميرة “نور بنت عاصم” رفقة زوجها في صور شاركتها ابنتها (هيا بنت حمزة) من طليقها ولي العهد الأردني السابق “حمزة بن الحسين” عبر حسابها بانستغرام، وقد بدت مبتهجة بالفعاليات.

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عمرو زيدا يفوز بالمركز الثاني

وفاز عمرو زيدان، زوج الاميرة الأردنية نور بنت عاصم بالمركز الثاني بكأس السعودية للفروسية.

وكانت الأميرة نور بنت عاصم بتاريخ 22 يونيو 2018 قد عقدت قرانها على رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان في حفل أقيم في البحر الميت، حيث أنجبت منه طلال (أبريل 2019) وعبد الله (20 ديسيمبر 2020).

كأس السعودية للفروسية

وشهدت اللملكة العربية السعودية، الجمعة، فعاليات كأس السعودية للفروسية، وهو من تنظيم نادي سباقات الخيل بالمملكة، وافتتحت الدورة الرابعة من المهرجان لهذا لعام 2023، بتحدّي الخيالة الدوليين برعاية (STC) في منافسة للفرسان بمشاركة سبع فتيات وسبعة فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركتين محليّتين.

نافس الخيالة، حسب “صحيفة اليوم” المحلية، بصفتهم الفردية في أربع جولات، خُصصت لكل منها جائزة 400,000 دولار، حيث تتاح المشاركة للجياد المدربة محليًّا فقط، وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية بمسافات مختلفة تتراوح بين (1200 متر) إلى (1800 متر).