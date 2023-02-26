الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهيا بنت حمزة.. إطلالة جديدة بجمال لافت برفقة صديقة مجهولة وسط الثلوج...
الهدهد

هيا بنت حمزة.. إطلالة جديدة بجمال لافت برفقة صديقة مجهولة وسط الثلوج (شاهد)

نشرت الأميرة هيا ابنة الأمير حمزة بن الحسين صورا جديدة لها عبر حسابها في انستغرام

كتب سالم حنفي
صور هيا بنت حمزة watanserb.com
- Advertisement -

وطن – نشر حساب هيا بنت حمزة على موقع الصور العالمي “انستغرام” الذي تخصص في نشر صور الأميرة وعائلتها، صورة جديدة للأميرة برفقة إحدى صديقاتها.

ووفقا للصورة المنشورة التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي تحتضن صديقتها أثناء التقاط الصورة “السيلفي”، لكنها أخفت صورة صديقتها.

وفي الصورة التي يبدو أنها التقطت في إحدى الدول الأوروبية قبل يومين، ظهرت الأميرة هيا بإطلالة فاتنة مرتدية بلوزة من الصوف باللون الأبيض، مع مكياج خفيف كالعادة.

هيا بنت حمزة مع صديقة مجهولة

نور بنت عاصم برفقة أخت زوجها وصديقتها

كما نشر الحساب صورة للاميرة نور بنت عاصم (والدة هيا بنت حمزة) برفقة سيدة الأعمال السعودية مها طيبة والكاتبة السعودية زينة زيدان خلال حضورهما فعاليات كأس السعودية للفروسية.

- Advertisement -

وحضرت الأميرة الأردنية نور بنت عاصم برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان، أمسية كأس السعودية للفروسية الذي حظي بإقبال كبير على مستوى الشخصيات الرسمية والمشاهير حول العالم.

نور بنت عاصم والدة الأميرة هيا بنت حمزة برفقة سيدة الأعمال السعودية مها طيبة والكاتبة السعودية زينة زيدان

عمرو زيدان أبرز مالكي اسطبلات الخيول في بريطانيا وأمريكا

يشار أن عمرو زيدان، هو واحد من أشهر المتاسبقين والفرسان بالمملكة العربية السعودية، وهو أبرز المالكين للاسطبلات في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت الأميرة “نور بنت عاصم” رفقة زوجها في صور شاركتها ابنتها (هيا بنت حمزة) من طليقها ولي العهد الأردني السابق “حمزة بن الحسين” عبر حسابها بانستغرام، وقد بدت مبتهجة بالفعاليات.

نور بنت عاصم برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان

عمرو زيدا يفوز بالمركز الثاني

وفاز عمرو زيدان، زوج الاميرة الأردنية نور بنت عاصم بالمركز الثاني بكأس السعودية للفروسية.

وكانت الأميرة نور بنت عاصم بتاريخ 22 يونيو 2018 قد عقدت قرانها على رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان في حفل أقيم في البحر الميت، حيث أنجبت منه طلال (أبريل 2019) وعبد الله (20 ديسيمبر 2020).
كأس السعودية للفروسية

وشهدت اللملكة العربية السعودية، الجمعة، فعاليات كأس السعودية للفروسية، وهو من تنظيم نادي سباقات الخيل بالمملكة، وافتتحت الدورة الرابعة من المهرجان لهذا لعام 2023، بتحدّي الخيالة الدوليين برعاية (STC) في منافسة للفرسان بمشاركة سبع فتيات وسبعة فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركتين محليّتين.

نافس الخيالة، حسب “صحيفة اليوم” المحلية، بصفتهم الفردية في أربع جولات، خُصصت لكل منها جائزة 400,000 دولار، حيث تتاح المشاركة للجياد المدربة محليًّا فقط، وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية بمسافات مختلفة تتراوح بين (1200 متر) إلى (1800 متر).

المصدرانستغرام - صحيفة اليوم - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

الأميرة نور بنت عاصم وإطلالة مميزة مع زوجها السعودي وحفيد الملكة إليزابيث

الهدهد

مفاجأة بشأن إغلاق حساب الأميرة هيا بنت حمزة بتويتر.. هل لإيلون ماسك علاقة؟

الهدهد

الأميرة هيا بنت حمزة ترد على منتقدي لغتها العربية بعد ظهورها تغني (فيديو)

حياتنا

هيا بنت حمزة.. ظهور لافت وهي تغني “يا غايب” لفضل شاكر بالعربي المكسر! (شاهد)

الهدهد

ماذا تفعل الأميرة هيا بنت حمزة في لاهاي؟.. إطلالة مثيرة وإشادة بجمالها (شاهد)

حياتنا

إطلالة جديدة ولافتة للأمير حمزة بن الحسين برفقة صغيره الأمير محمد برفقة الفراولة!

الهدهد

هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد.. أين الأمير حمزة؟!(شاهد)

الهدهد

إطلالة لافتة للأميرة هيا بنت حمزة في سويسرا.. فستان قصير فوق الركبة مفتوح الصدر(شاهد)

الهدهد

أحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين وهكذا بدا شكله (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

مصادر يمنية تكشف عن مفاجأة عن العلاقة بين سلطنة عمان والحوثيين.. ماذا يحدث؟

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

وزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!

هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC