الأحد, فبراير 26, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح في حلبة الملاكمة (فيديو)

بدأت إيفانا تعتاد على الاحتفال بالنجوم منذ أن صعدت إلى النجومية في كأس العالم

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا شبه عارية في حلبة الملاكمة (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن- أشعلت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، حلبة الملاكمة في أحدث عرض لفلويد مايويذر.

أشاهدك أكثر من الملاكمة

ارتدت إيفانا نول التي تم تصنيفها على أنها أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية، جمبسوت بني مكشوف، لكنها كانت كأنها لا ترتدي شيئاً.

أبهرت إيفانا نول المشجعين بزيها مساء السبت

وتباهت إيفانا ملكة جمال كرواتيا، بمؤخرتها على شكل خوخة، وسألت متابعيها: “هل ستشاهدون الملاكمة الليلة؟”.

 

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أبهرت إيفانا 3.5 مليون معجب بها على إنستغرام بهذه اللقطة ، حيث علق أحد المعجبين: “أحب أن أشاهدك أكثر من الملاكمة”. وأضاف الثاني: “لا ، لكني أشاهدك !!!”.

كانت إيفانا نول بجانب الحلبة في المباراة

نجومية حديثة

بدأت إيفانا تعتاد على الاحتفال بالنجوم منذ أن صعدت إلى النجومية في كأس العالم.

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وبعد أن هبطت القنبلة الكرواتية في لندن في وقت سابق من هذا الشهر ، كانت تعيش حياة عالية في العاصمة لندن. حتى أن إيفانا كانت قريبة من مايويذر في حفلة عيد ميلاد تحت عنوان جيمس بوند للنجم.

منحت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا المعجبين تجربة من وراء الكواليس أثناء قيامها بتدوين التجربة على حسابها على انستجرام.

لقد تركت إيفانا بصماتها بالفعل على إنجلترا ، وقامت بالتجول في الشوارع مرتدية زيًا بالكاد يغطي شيئاً ، مما أسعد الجماهير.

لندن أكثر دفئاً

حتى أن أحد المعجبين قال مازحا: “قال أحدهم: أصبحت لندن أكثر دفئًا اليوم”.

كانت إيفانا نول ترتدي قطعة سوداء مكشكشة بالكاد تشبه الفستان وأقرب لقميص نوم أو بيكيني، مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المتناسق.

ويمكن رؤية الحشود تتجمع بالقرب منها في أثناء سيرها في شوارع لندن، ويقومون بتصويرها بهواتفهم.

رقص على العمود

وثقت إيفانا أيضًا مقطعًا مع ساعة “بيج بن” في الخلفية، ونشرتها.

يمكن رؤية ملكة جمال كرواتيا، وهي تخرج من صندوق هاتف أحمر تاريخي، وتتبختر تجاه عمود المصباح الذي شرعت في الرقص حوله.

كان مفاجئاً أن إيفانا نول تمكنت من رؤية ضوء النهار لأنها كانت تتبنى أسلوب حياة لندن مع الحفلات كل ليلة تقريبًا، منذ أن هبطت في مطار هيثرو الأسبوع الماضي.

كانت زيارات الملهى الليلي المتعددة عبارة عن مكافأة في ليلة ساحرة في الخارج لحفلة ما بعد فوغ بافتاس البريطانية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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