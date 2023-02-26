كريستيانو رونالدو في فيديو فاضح مع عارضة أزياء تشيلية أثناء ممارسته الجنس معها!

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وطن– على الرغم من حقيقة أنه لم يعد من نخبة كرة القدم العالمية، فإن كلّ ما يحيط بلاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، لا يزال محلّ اهتمام الأخبار.

وفي الساعات القليلة الماضية، فجّرت عارضة الأزياء التشيلية، دانييلا شافيز، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفةً عن أنها كانت على علاقة غرامية مع كريستيانو، مؤكّدةً أنها تمتلك فيديواً يوثّق تاريخ العلاقة بينهما.

وخلال الأيام الماضية، أصبح اسم دانييلا شافيز، أكثر شهرة بعد أن كشفت عن مواعدة غرامية مع كريستيانو رونالدو عام 2015، عندما كان لاعب ريال مدريد السابق آنذاك وحيدًا وبدون أيّ نوع من الالتزام مع أي عشيقة، وفقاً لموقع “okdiario” الإسباني.

وقالت “شافيز” في حديثها عن العلاقة، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “إذا مارس أحدهم الجنس مع شخص آخر ليس شريكه، لكنه حر عقله وجسده دون إبداء أسباب، فهل هذا خيانة زوجية؟ إذن مع كريستيانو نحن غير مخلصين؟ كان الجنس فقط وبإذن من جانبي. الجنس الحر موجود أيضاً”.

Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles ? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe 💋 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

ومع انتشار التغريدة، نشرت بعد بضع دقائق رسالة أخرى انتهى بها الأمر بحذفها، لتقول لاحقًا: “لدي حتى مقطع فيديو، لكن لا يمكن تحميله، لأنه خاص جداً ونحن بلا ملابس”.

Solo fue sexo y el 2015! no se alarmen! Lo escondí lo que pude! pic.twitter.com/DX7yCEWgcT — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 25, 2023

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وفي ردّها على الهجوم الذي تعرضت له بأنها مارست الجنس مع رونالدو مقابل المال، قالت: “يعتقد المرضى أنه إذا مارست الجنس مع شخص ما فذلك لأن هذا الشخص دفع هههههه، فأنا لست عاهرة، وإذا كنت معتادًا على الدفع أو الدفع مقابل الجنس فهذا شيء آخر!! أمارس الجنس مع من أريد لأنه جسدي!”.