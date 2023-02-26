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كريستيانو رونالدو في فيديو فاضح مع عارضة أزياء تشيلية أثناء ممارسته الجنس معها!

عارضة الازياء التشيلية دانييلا شافيز قالت إنها مارست الجنس مع كريستيانو رونالدو عام 2015 وبلا مقابل لأنها ليست عاهرة!

كتب سالم حنفي
كريستيانو رونالدو دانييلا شافيز watanserb.com
كريستيانو رونالدو وعارضة الازياء التشيلية دانييلا شافيز
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وطن– على الرغم من حقيقة أنه لم يعد من نخبة كرة القدم العالمية، فإن كلّ ما يحيط بلاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، لا يزال محلّ اهتمام الأخبار.

وفي الساعات القليلة الماضية، فجّرت عارضة الأزياء التشيلية، دانييلا شافيز، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفةً عن أنها كانت على علاقة غرامية مع كريستيانو، مؤكّدةً أنها تمتلك فيديواً يوثّق تاريخ العلاقة بينهما.

عارضة الازياء التشيلية دانييلا شافيز

وخلال الأيام الماضية، أصبح اسم دانييلا شافيز، أكثر شهرة بعد أن كشفت عن مواعدة غرامية مع كريستيانو رونالدو عام 2015، عندما كان لاعب ريال مدريد السابق آنذاك وحيدًا وبدون أيّ نوع من الالتزام مع أي عشيقة، وفقاً لموقع “okdiario” الإسباني.

كريستيانو رونالدو دانييلا شافيز
دانييلا شافيز قالت إنها تمتلك فيديو يوثق تاريخ العلاقة بينها وبين رونالدو

وقالت “شافيز” في حديثها عن العلاقة، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “إذا مارس أحدهم الجنس مع شخص آخر ليس شريكه، لكنه حر عقله وجسده دون إبداء أسباب، فهل هذا خيانة زوجية؟ إذن مع كريستيانو نحن غير مخلصين؟ كان الجنس فقط وبإذن من جانبي. الجنس الحر موجود أيضاً”.

ومع انتشار التغريدة، نشرت بعد بضع دقائق رسالة أخرى انتهى بها الأمر بحذفها، لتقول لاحقًا: “لدي حتى مقطع فيديو، لكن لا يمكن تحميله، لأنه خاص جداً ونحن بلا ملابس”.

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دانييلا شافيز كانت في علاقة مع رونالدو عام 2015

وفي ردّها على الهجوم الذي تعرضت له بأنها مارست الجنس مع رونالدو مقابل المال، قالت: “يعتقد المرضى أنه إذا مارست الجنس مع شخص ما فذلك لأن هذا الشخص دفع هههههه، فأنا لست عاهرة، وإذا كنت معتادًا على الدفع أو الدفع مقابل الجنس فهذا شيء آخر!! أمارس الجنس مع من أريد لأنه جسدي!”.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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