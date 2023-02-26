الأحد, فبراير 26, 2023
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شبيه زيلينسكي.. حقيقة ما رصدته الكاميرات سرا في كييف (شاهد)

بعد زيارة بايدن لأوكرانيا.. منشورات كثيرة ادعت أن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شبيها له ينتقل معه في كل تحركاته

كتب فهمي الورغمي
شبيه زيلينسكي watanserb.com
شبيه زيلينسكي
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وطن- تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ادعت أنها لشبيه الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام.

شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات

وانتشرت صور ومقاطع فيديو أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بثتها وسائل إعلام أوروبية وأمريكية، للحظة لقاء بايدن وزيلينسكي في كييف، حيث ظهر الأخير وكأنه ملاحق بشخص آخر شبيه له بشكل لا يصدق.

البداية كانت مع تقرير مصور لقناة “Fakt” البولندية، بثته على خلفية زيارة بايدن إلى كييف، وفيه ظهر شخص أشبه بـ “توأم” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي.

وما زاد من شكوك الكثيرين وعزز الإدعاءات المنتشرة، هو أن الرجل الذي لُوحظ يتحرك إلى جانب “زيلينسكي” أثناء استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، الثلاثاء، كان يرتدي زياً عسكرياً وظهر ببنيان قريب من جسد زيلينسكي ولحية خفيفة مشابهة له.

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كما أنه الشخص الشبيه بزيلينسكي، كان يرتدي ذات الملابس التي يرتديها الرئيس الأوكراني.

شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات
شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات

حقيقة شبيه زيلينسكي

مركز مكافحة المعلومات المضللة”، دخل على خط هذه الإشاعات وأكد في بلاغ رسمي نفي ما وصفها بـ “الإشاعات الروسية المضللة التي يُروج لها الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف” على حد قوله.

وأوضح المركز التابع في الوقت الحالي للقيادة العسكرية الأوكرانية مباشرة في كييف، أن الشبيه الذي يجرى الحديث عنه في مقاطع الفيديو والصور الذي ضجت بها السوسشيال ميديا، هو حارس زيلينسكي الشخصي “مكسيم دونيتس”، ولديه زوجة وابنة، ويعيش في وحدة عسكرية وشقتين لوالده، كما أنه يقود سيارة موديل 2011.

شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات
شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات

يذكر أنه في وقت سابق من هذه السنة، كانت الصحافة الأوروبية قد وجهت انتقادات لاذعة للصحافي “فلاديمير سولوفيوف”، المعروف بأنشطته الدعائية في وسائل الإعلام الروسية، على خلفية تقديمه تحقيقاً صحافياً، قام خلاله بتحليل صور وتسجيلات ظهور زيلينسكي في الأماكن العامة.

وعلى النقيض من سولوفيوف، نشرت صحيفة “أوراسيا دايلي” الروسية، أمس، السبت، تقريرا أكدت فيه أن “شبيه فولوديمير زيلينسكي” ليس في الواقع إلا ضربا من “التشابه في الجسد والشكل الخارجي”.

ووصف الإشاعات التي تُروج له على أنه “دوبلير زيلنسكي” بـ” الفضيحة” على حد تعبيرها.

ويشار إلى أنه في عام 2019، أصبح دونيتس الحارس الشخصي لزيلينسكي، أي منذ بداية الحياة السياسية للرئيس الأوكراني الحالي، وقد كان بجانبه في كل تحركاته منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام من الآن.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة "أوراسيا دايلي" الروسية، قناة "Fakt" البولندية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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