شبيه زيلينسكي.. حقيقة ما رصدته الكاميرات سرا في كييف (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ادعت أنها لشبيه الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام.

شبيه زيلنسكي في كييف يثير التساؤلات

وانتشرت صور ومقاطع فيديو أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بثتها وسائل إعلام أوروبية وأمريكية، للحظة لقاء بايدن وزيلينسكي في كييف، حيث ظهر الأخير وكأنه ملاحق بشخص آخر شبيه له بشكل لا يصدق.

البداية كانت مع تقرير مصور لقناة “Fakt” البولندية، بثته على خلفية زيارة بايدن إلى كييف، وفيه ظهر شخص أشبه بـ “توأم” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي.

وما زاد من شكوك الكثيرين وعزز الإدعاءات المنتشرة، هو أن الرجل الذي لُوحظ يتحرك إلى جانب “زيلينسكي” أثناء استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، الثلاثاء، كان يرتدي زياً عسكرياً وظهر ببنيان قريب من جسد زيلينسكي ولحية خفيفة مشابهة له.

الرئيس الاوكراني زيلنسكي يتبع اسلوب صدام حسين في إيجاد شخص شبيه له أثناء التنقلات pic.twitter.com/4lpXrmgqBS — Ayman Abdel Nour (@aabnour) February 25, 2023

- Advertisement -

كما أنه الشخص الشبيه بزيلينسكي، كان يرتدي ذات الملابس التي يرتديها الرئيس الأوكراني.

حقيقة شبيه زيلينسكي

“مركز مكافحة المعلومات المضللة”، دخل على خط هذه الإشاعات وأكد في بلاغ رسمي نفي ما وصفها بـ “الإشاعات الروسية المضللة التي يُروج لها الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف” على حد قوله.

وأوضح المركز التابع في الوقت الحالي للقيادة العسكرية الأوكرانية مباشرة في كييف، أن الشبيه الذي يجرى الحديث عنه في مقاطع الفيديو والصور الذي ضجت بها السوسشيال ميديا، هو حارس زيلينسكي الشخصي “مكسيم دونيتس”، ولديه زوجة وابنة، ويعيش في وحدة عسكرية وشقتين لوالده، كما أنه يقود سيارة موديل 2011.

يذكر أنه في وقت سابق من هذه السنة، كانت الصحافة الأوروبية قد وجهت انتقادات لاذعة للصحافي “فلاديمير سولوفيوف”، المعروف بأنشطته الدعائية في وسائل الإعلام الروسية، على خلفية تقديمه تحقيقاً صحافياً، قام خلاله بتحليل صور وتسجيلات ظهور زيلينسكي في الأماكن العامة.

وعلى النقيض من سولوفيوف، نشرت صحيفة “أوراسيا دايلي” الروسية، أمس، السبت، تقريرا أكدت فيه أن “شبيه فولوديمير زيلينسكي” ليس في الواقع إلا ضربا من “التشابه في الجسد والشكل الخارجي”.

ووصف الإشاعات التي تُروج له على أنه “دوبلير زيلنسكي” بـ” الفضيحة” على حد تعبيرها.

ويشار إلى أنه في عام 2019، أصبح دونيتس الحارس الشخصي لزيلينسكي، أي منذ بداية الحياة السياسية للرئيس الأوكراني الحالي، وقد كان بجانبه في كل تحركاته منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام من الآن.