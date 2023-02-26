الأحد, فبراير 26, 2023
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حياتنا

رقصة بذيئة لـ”ميا خليفة” في سيارة أجرة على أغنية “سبونج بوب”! (فيديو)

أمضت ميا السنوات القليلة الماضية في تحويل نفسها إلى نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد ما من خلال جولاتها العالمية ومحتواها العشوائي

كتب رفيف عبدالله
رقصة بذيئة لـ
ميا خليفة
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وطن– تركت النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة، والتي أصبحت مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، معجبيها في حيرة بعد أن تم تصويرها وهي ترقص في سيارة أجرة باريسية بينما كانت ترتدي فستان سبونج بوب سكوير بانتس.

أسبوع الموضة

أمضت ميا خليفة المولودة في لبنان. والتي بلغت الثلاثين من العمر في وقت سابق من هذا الشهر.  السنوات القليلة الماضية في تحويل نفسها إلى نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد ما من خلال جولاتها العالمية ومحتواها العشوائي.

وآخر منشور لها يتبع هذا الاتجاه. لقد نشرت مقطع فيديو لـ5.3 مليون متابع على تويتر عن لحظة غريبة في ما يبدو أنه سيارة أجرة في باريس. حيث تقيم قبل أسبوع الموضة في باريس.

تم تصوير ميا وهي ترتدي فستانًا ورديًا. يظهر فيه الشخصية الكرتونية الأسطورية المعروفة بأنها معجب كبير بها. جنبًا إلى جنب مع العديد من قناديل البحر التي تم وضعها بذكاء.

أغنية سبونج بوب

يعرض الفيديو أغنية Ripped Pants من الكارتون وينتهي برقصة المؤخرة جزئيًا بينما تستمر الأغنية في اللعب.

صورت ميا نفسها في سيارة أجرة مرتدية فستان سبونج بوب

نشرت ميا خليفة الفيديو مع تعليق توضيحي: “يا إلهي لا أستطيع تحطيم ستايل ملابس الشارع، وتحتها بكيني”.

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انتهت تغريدتها برمز تعبيري عن الأناناس ، لأن سبونج بوب عاش في أناناس تحت البحر.

الفيديو حير معجبيها وقام بتسليتهم.

أفضل 10 نساء

غرد أحدهم: “سأعيش في الأناناس مع ميا خليفة”.

وكتب آخر: “غنيها يا فتاة – بيكيني القاع الرابع في الحياة”.

أحب متابعو ميا الفيديو الجديد

وعلق ثالث: “من أفضل 10 نساء سأكون على علاقة جدية بهم ولا يمكنني شرح السبب وليس له علاقة بالمواد الإباحية.”

تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 139 ألف مرة في ساعتين فقط ، وحصد 12.9 ألف إعجاب.

لقد علقت النجمة الإباحية السابقة بالفعل على حبها لـ سبونج بوب في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تحدثت إلى منصة Dazed قبل أسبوع الموضة في باريس ، الذي يبدأ يوم الاثنين ، 27 فبراير.

من المعروف حب ميا لشخصية سبونج بوب

وقالت ميا: “أريد حقًا أن أرى علامة GCDS للأزياء”.

وتابعت: “أنا أموت لأضع يدي على واحدة من فساتين الملك سبونج بوب.أنت لا تفهم ، لدي حرفًيا وشم سبونج بوب سكوير بانتس”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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