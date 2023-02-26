الأحد, فبراير 26, 2023
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حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

تحت الوصاية مسلسل جديد للفنانة منى زكي يثير الجدل قبل عرضه في رمضان القادم

كتب خالد الأحمد
منى زكي watanserb.com
منى زكي
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وطن- تسبب إعلان مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة المصرية منى زكي، والمرتقب عرضُه في رمضان القادم، بحالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بالحجاب وتعديل ملامح وجهها، فيما بدا أنه أمر مقصود منه الإساءة للحجاب، وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي في مسلسل “تحت الوصاية” برمضان

وتصوّر منى زكي أحداث مسلسلها الجديد في منطقة عزبة البرج الواقعة في مدينة دمياط الساحلية، والتي تشتهر بصناعة مراكب الصيد.

حيث تدور أحداث المسلسل حول امرأة تضطر للعمل في مهنة إصلاح مراكب الصيد بعد وفاة زوجها للإنفاق على أولادها، ما يعرّضها لمضايقات كثيرة من بعض الرجال حتى تثبت أنها تستطيع أن تكون مثلهم.

وهي فكرة ليست جديدة في السينما المصرية، إذ سبق أنْ أدّت الفنانة نبيلة عبيد ذات الدور في فيلم شادر السمك عام 1986.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة منى زكي بالحجاب في أعمالها الفنية، وظهرت بالحجاب في عملين سابقين هما «سهر الليالي» و«لعبة نيوتن».

إذ ظهرت للمرة الأولى بالحجاب في فيلم «سهر الليالي»، الذي عرض عام 2003، حيث دارت أحداثه حول ثماني شخصيات منهم 3 زيجات تجمعهم صداقة قديمة، منهم خالد فتحي عبدالوهاب الزوج اللعوب، وزوجته المحبة بيرى منى زكي، ابن خالتها المتحرر سامح شريف منير وعلاقته بالفتاة إيناس علا غانم.

الفنانة المصرية منى زكي
الفنانة المصرية منى زكي

هل يتعمّد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

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غير أنّ ما أثار الجدل هو الصورة التي ظهرت بها منى زكي، من خلال دورها الجديد ومحاولة الإيحاء بأنّ الحجاب ينزع جمالية المرأة، حيث بدت بملامح قاسية ونحول في خديها وقد غزت البثور وجهها، بينما ظهرت بحاجبين كثيفين، في محاولة لإظهار المرأة المحجبة بأنها قبيحة.

وهذا ما أثار حفيظة كثير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، حيث علّق أحدهم، أنه في معظم المسلسلات النسوية مثل مسلسل منى زكي الجديد “تحت الوصاية”، يجب أن تكون المرأة المظلومة الضعيفة محجبة وشكلها بالحجاب بشع، وعندما تخلع الحجاب تبقى قوية نسوية و”سترونج”، حسب تعبيره.

بينما رأى آخر أن “إظهار المحجبة بهذا الشكل وأنه يحول شخصية شكلها مقبول نسبياً مثل منى زكي إلى شخصية قبيحة أمر مقصود”.

وأضاف: “طبعا بعد ما تقلع الحجاب حواجبها هترفع والحبوب هتروح ووشها هينور تانى ويبقى ابيض وجميل”.

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية برمضان
منى زكي في مسلسل تحت الوصاية برمضان

وعقّب صاحب حساب “ذكوري حتى النخاع“، بسخرية: “طالما محجبة، فمعنى ذلك أن حواجبها تقيله.. وتحمل موبايل موديل قديم وتقول السلام عليكم والله المستعان كتير”.

وأضاف: “طول عمرها نفسها تركب عجل، وتدخل سنيما وتاكل برجر وبيتزا تيشز لاڤر مع بطاطس و كولا، بس الحجاب مانعها”.

وتداولت بعض الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن توقف تصوير مسلسل “تحت الوصاية” بطولة الفنانة منى زكي. وذلك بسبب إساءته لسيدات دمياط، وهي المدينة التي تم تصوير الفيلم فيها، وأنه تم إخطار الشركة بوقف العمل، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023.

وأشارت مصادر خاصة لموقع “القاهرة 24“، إلى أن ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة، ولم يتمّ إنذار شركة الإنتاج، وهي “ميديا هب”، كما أُشيع بشأن إساءة العمل لسيدات محافظة دمياط.

وأضافت المصادر، أن العمل لا يناقش أو يمسّ سيدات دمياط، والعمل يتم تصويره في الوقت الحالي بشكل طبيعي.

“تحت الوصاية” مستوحى من قصة واقعية

يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” مستوحًى من قصة واقعية “للحاجة صيصا أبو دوح”، التي كرّمها الرئيس المصري، وتصدّرت مواقع التواصل مؤخرًا، بسبب سيرتها الملهمة.

حيث عاشت قرابة 40 عامًا، مرتديةً ثياب الرجال، وتعاملت بطريقتهم وسط مجتمعها الصعيدي بالأقصر، ومارست أعمالاً شاقة مثل: الحفر وحمل الطوب ومسح الأحذية، للإنفاق على أولادها بعد وفاة زوجها.

ويشارك في بطولة المسلسل (نسرين أمين، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب، وخالد دياب).

يشار إلى أن منى زكى قدّمت آخر أعمالها مسلسل وهو “لعبة نيوتن”، وحقّق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كلٌّ من محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، محمد فراج، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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