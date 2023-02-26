الأحد, فبراير 26, 2023
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حياتنا

حلا شيحة.. رسالة غامضة جديدة تزيد الأمور تعقيداً وتثير الشكوك! (شاهد)

قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها عبر "انستجرام" من ضمنها تلك التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود

كتب رفيف عبدالله
حلا شيحة.. رسالة غامضة جديدة تزيد الأمور تعقيداً وتثير الشكوك! (شاهد) watanserb.com
حلا شيحة
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وطن- لا تزال الفنانة المصرية حلا شيحة، تثير الجدل بتصرفاتها الغامضة، وصراعها مع الحجاب، وصولاً إلى رسالة جديدة مبهمة.

لن أتكلم الآن

نشرت حلا شيحة عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، صورتها بلا حجاب، ووجهت خلالها رسالة لجميع النساء.

وقالت حلا: “أنا كل امرأة لا تفضل أن تتكلم الآن.. وتقول كل ما يجول بخاطرها. لكن من المؤكد أنني سأقول كل ما بخاطري وسأجعل كل امرأة تدرك أنها ليست وحدها في كل ما تشعر به أو تمر به”.

وتابعت الفنانة المصرية: “كل الصراعات والنضالات التي نتشاركها نحن النساء، تشبه بعضها”.

فنانة سبب الخلافات!

هذا وقد قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها عبر “انستجرام”، من ضمنها تلك التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود.

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ورجح متابعو حلا أنها بصدد الانفصال عن معز مسعود، أو أنهما انفصلا بالفعل، رابطين ظهور الأخير مع فنانة جديدة.

وذكرت صحيفة صدى البلد أن ظهور معز مسعود مع الفنانة بسبب وجود عمل فني يجمعهما ؛ وأن هناك خلافات بالفعل مع حلا شيحة.

وحذفت حلا شيحة صورها مع معز مسعود حيث تواجدت بمفردها في كندا والعديد من السفريات وطلبت الانفصال والطلاق منه.

اتركوها في حالها

وبعد الهجوم على الفنانة بسبب الحجاب، دافع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عنها.

وقال والد حلا شيحة، إن الانتقادات لابنته سخيفة وبلا قيمة.

حلا أثناء احتفالها بعيد ميلاد والدها

وتابع: “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط، وتغطي رقبتها لا أكثر”.

كما هاجم والد حلا كلَّ من هاجمها قائلاً: “اتركوها في حالها، ابعدوا هناك، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا”.

طلاق وارتباط مفاجئ

وبعد 12 عاماً من الاعتزال، فاجأت حلا جمهورها بخلع الحجاب ودشنت حينها حسابها الحالي عبر انستجرام، وبدأت بنشر صور جريئة لها.

وقالت حلا في بيان إنها تشتاق للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، الأمر الذي شجعها عليه زوجها، قبل أن يتم طلاقهما رسمياً.

حلا ومعز مسعود

وكشفت حلا حينها أنه من الصعب أن تحافظ على استقرارها الأسري مع اتخاذها قرار عودتها إلى الفن وأنها وزوجها اختلفا في هذه النقطة، فهو كان لا يريدها أن تمثل ثانية، أما هي فقررت أن تعود لما تحب فعله وهو التمثيل.

وفي فبراير الماضي، تفاجأ الجمهور بإعلان حلا ارتباطها بالداعية المصري معز مسعود.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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