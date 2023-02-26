جماهير بشكتاش تملئ الملعب بهدايا الأطفال من أجل زلزال تركيا (فيديو)

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وطن- في لفتة إنسانية جميلة، ألقت جماهير بشكتاش ألعاب الأطفال التي ملئت الملعب، مع بداية المباراة أمام أنطاليا سبور، من أجل إرسالها إلى المتضررين من الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وتداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الصور لإلقاء الجماهير ألعاب الأطفال (الهدايا)، داخل أرضية ملعب المباراة.

إلقاء جماهير بشكتاش ألعاب الأطفال من أجل زلزال تركيا

وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن جماهير بشكتاش ألقت هدايا الأطفال من الدمى والألعاب، عند الدقيقة 4:17، وهو نفس التوقيت الذي حدث فيه الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما وستذهب تلك الهدايا التي تم إلقاؤها من قبل جماهير بشكتاش داخل أرضية ملعب المباراة، من أجل التبرع بها إلى الأطفال الذي تضرروا من الزلزال.

جمهور نادي بشكتاش التركي يرمون الألعاب لتذهب للأطفال المتضررين من الزلزال pic.twitter.com/3ZarG7pUAA — علي الوذين (@alwoozain) February 26, 2023

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 44 ألف شخص، كما وارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال سوريا إلى أكثر من 5 آلاف شخص حتى الآن، وفق ما ذكرته إدارة الكوارث التركية (آفاد) والمصادر الرسمية الطبية في سوريا.

إحياءً لذكرى الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، ودعمًا للأطفال الذين نجوا من الكارثة، جماهير #بشكتاش تُلقي الآلاف من لعب الأطفال على أرض الملعب، في أثناء مواجهة فريقها لـ #أنطاليا_سبور في الدوري ✨ لفتة تستحق الاحترام ❤️#ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/wgIe29kuEo — winwin (@winwinallsports) February 26, 2023

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مباراة بشكتاش وأنطاليا سبور في الدوري التركي

وتعادل فريق بشكتاش أمام منافسه أنطاليا سبور سلبياً. بدون أي من الأهداف، الأحد، في منافسات الجولة ال22 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد اسئنافها من جديد بعد توقفها بسبب أحداث زلزال تركيا.

حدث اليوم في تركيا تم إيقاف المباراة بين بشكتاش التركي وانطاليا سبورت في الدقيقة ٤:١٧ والقى الجمهور العاب وهدايا للاطفال

تضامنا مع ضحايا زلزال كهرمان مرعش سبب اختيار الوقت ان الزلزال حدث الساعه ٤:١٧ فجراpic.twitter.com/SqNGZnJAUS — هيثموس (@SHE5WN6ON) February 26, 2023

وتفوق فريق بشكتاش على مستوى التسديدات والاستحواذ أمام منافسه أنطاليا سبور، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 61%، على عكس الفريق الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 3 تسديدات ونسبة استحواذ بنسبة 39%.

منافسات الدوري التركي الممتاز

كما وسيلتقي فريق بشكتاش، الأحد، أمام أنقرة غوجو، في منافسات الجولة ال23 من الدوري التركي الممتاز.

جماهير نادي بشكتاش يوم أمس بتتبرع بألعاب لأطفال الزلزال ❤️ pic.twitter.com/fQn4E5WD4I — mariam moder (@MARIAM_MODR) February 27, 2023

ويحتل بشكتاش المركز الثالث من ترتيب الدوري التركي. برصيد 40 نقطة، كما وبفارق 14 نقطة عن المتصدر غلطة سراي برصيد 54 نقطة للموسم الحالي.