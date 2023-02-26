الإثنين, فبراير 27, 2023
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رياضة

جماهير بشكتاش تملئ الملعب بهدايا الأطفال من أجل زلزال تركيا (فيديو)

جماهير بشكتاش تتبرع بالهدايا إلى الأطفال الذي تضرروا من أحداث الزلزال

كتب فارس أبو شيحة
جماهير بشكتاش تلقي الهدايا للتبع بها إلى أطفال الزلزال watanserb.com
جماهير بشكتاش والتبرع بالهدايا إلى أطفال الزلزال
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وطن- في لفتة إنسانية جميلة، ألقت جماهير بشكتاش ألعاب الأطفال التي ملئت الملعب، مع بداية المباراة أمام أنطاليا سبور، من أجل إرسالها إلى المتضررين من الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وتداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الصور لإلقاء الجماهير ألعاب الأطفال (الهدايا)، داخل أرضية ملعب المباراة.

إلقاء جماهير بشكتاش ألعاب الأطفال من أجل زلزال تركيا

وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن جماهير بشكتاش ألقت هدايا الأطفال من الدمى والألعاب، عند الدقيقة 4:17، وهو نفس التوقيت الذي حدث فيه الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

جماهير بشكتاش
جماهير بشكتاش

كما وستذهب تلك الهدايا التي تم إلقاؤها من قبل جماهير بشكتاش داخل أرضية ملعب المباراة، من أجل التبرع بها إلى الأطفال الذي تضرروا من الزلزال.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 44 ألف شخص، كما وارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال سوريا إلى أكثر من 5 آلاف شخص حتى الآن، وفق ما ذكرته إدارة الكوارث التركية (آفاد) والمصادر الرسمية الطبية في سوريا.

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مباراة بشكتاش وأنطاليا سبور في الدوري التركي

وتعادل فريق بشكتاش أمام منافسه أنطاليا سبور سلبياً. بدون أي من الأهداف، الأحد، في منافسات الجولة ال22 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد اسئنافها من جديد بعد توقفها بسبب أحداث زلزال تركيا.

وتفوق فريق بشكتاش على مستوى التسديدات والاستحواذ أمام منافسه أنطاليا سبور، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 61%، على عكس الفريق الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 3 تسديدات ونسبة استحواذ بنسبة 39%.

بشكتاش وأنطاليا سبور
بشكتاش وأنطاليا سبور

منافسات الدوري التركي الممتاز

كما وسيلتقي فريق بشكتاش، الأحد، أمام أنقرة غوجو، في منافسات الجولة ال23 من الدوري التركي الممتاز.

ويحتل بشكتاش المركز الثالث من ترتيب الدوري التركي. برصيد 40 نقطة، كما وبفارق 14 نقطة عن المتصدر غلطة سراي برصيد 54 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + وسائل الإعلام التركية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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