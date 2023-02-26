الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةبرشلونة وغريمه ريال مدريد يتعثران.. ترتيب الدوري الإسباني 2023
رياضة

برشلونة وغريمه ريال مدريد يتعثران.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة يتصدر ترتيب الليغا بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
- Advertisement -

وطن- يعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بفارق 7 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد، رغم الخسارة الأخيرة أمام ألميريا بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة الـ23.

وحقّق فريق ألميريا الفوز النظيف على برشلونة بهدف دون رد، في منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني (الليغا)، كان من توقيع اللاعب البلاك توريه في الدقيقة الـ24.

أبرز نتائج مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

ولم يستغل المتصدر برشلونة الهدية الثمينة من قبل فريق أتلتيكو مدريد الذي فرض التعادل الإيجابي على حامل اللقب ريال مدريد بهدف لكليهما، في قمة الديربي الإسباني، ليتعثر بالخسارة أمام ألميريا.

وفاز فريق أوساسونا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين على نظيره إشبيلية، وفاز فالنسيا (الخفافيش) على ريال سوسيداد بهدف نظيف دون مقابل، وسقط أتلتيك بيلباو بالخسارة أمام جيرونا بثلاثية مقابل هدفين في منافسات الجولة.

- Advertisement -

وستختتم منافسات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، الاثنين، بمواجهة فياريال وخيتافي.

فريق ألميريا
فريق ألميريا

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما جاء ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد خسارة برشلونة وتعادل ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد، على النحو الآتي:

(1) برشلونة 59 نقطة.

(2) ريال مدريد 52 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 43 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 42 نقطة.

(5) ريال بيتيس 40 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 34 نقطة.

(7) أوساسونا 33 نقطة.

(8) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(9) مايوركا 31 نقطة.

(10) فياريال 31 نقطة.

مباراة برشلونة وألميريا
مباراة برشلونة وألميريا

(11) غيرونا 30 نقطة.

(12) إسبانيول 27 نقطة.

(13) سلتا فيغو 27 نقطة.

(14) إشبيلية 25 نقطة.

(15) ألميريا 25 نقطة.

(16) قادش 25 نقطة.

(17) بلد الوليد 24 نقطة.

(18) فالنسيا 23 نقطة.

(19) خيتافي 22 نقطة.

(20) إلتشي 9 نقاط.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة + ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

رياضة

موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد وأبرز الغيابات في الديربي الإسباني

رياضة

برشلونة خارج البطولة.. تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

رياضة

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

رياضة

3 غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

رياضة

الخليفي يستعين بجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

رياضة

ريال مدريد يُهين ليفربول بالخمسة في ليلة من ليالي الأبطال المثيرة (شاهد)

حياتنا

بيدري يثير جدلا بما فعله خلسة مع مُعجبة مثيرة أمام الكامب نو (شاهد)

رياضة

رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

رياضة

ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

مصادر يمنية تكشف عن مفاجأة عن العلاقة بين سلطنة عمان والحوثيين.. ماذا يحدث؟

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

وزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!

هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC