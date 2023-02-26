برشلونة وغريمه ريال مدريد يتعثران.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

- Advertisement -

وطن- يعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بفارق 7 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد، رغم الخسارة الأخيرة أمام ألميريا بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة الـ23.

وحقّق فريق ألميريا الفوز النظيف على برشلونة بهدف دون رد، في منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني (الليغا)، كان من توقيع اللاعب البلاك توريه في الدقيقة الـ24.

أبرز نتائج مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

ولم يستغل المتصدر برشلونة الهدية الثمينة من قبل فريق أتلتيكو مدريد الذي فرض التعادل الإيجابي على حامل اللقب ريال مدريد بهدف لكليهما، في قمة الديربي الإسباني، ليتعثر بالخسارة أمام ألميريا.

وفاز فريق أوساسونا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين على نظيره إشبيلية، وفاز فالنسيا (الخفافيش) على ريال سوسيداد بهدف نظيف دون مقابل، وسقط أتلتيك بيلباو بالخسارة أمام جيرونا بثلاثية مقابل هدفين في منافسات الجولة.

✔ مباراة نارية بنكهة مغربية.🇲🇦

✔ يوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي يتألقان.👏

✔ فوز تاريخي لـ "أوساسونا" في "سانشيز بيزخوان".🔝 شاهد أهداف و ملخص المباراة⚽📺#SevillaFCOsasuna 2-3#LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/Uev2IwAKYp — LaLiga (@LaLigaArab) February 26, 2023

- Advertisement -

وستختتم منافسات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، الاثنين، بمواجهة فياريال وخيتافي.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما جاء ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد خسارة برشلونة وتعادل ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد، على النحو الآتي:

(1) برشلونة 59 نقطة.

(2) ريال مدريد 52 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 43 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 42 نقطة.

(5) ريال بيتيس 40 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 34 نقطة.

(7) أوساسونا 33 نقطة.

(8) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(9) مايوركا 31 نقطة.

(10) فياريال 31 نقطة.

(11) غيرونا 30 نقطة.

(12) إسبانيول 27 نقطة.

(13) سلتا فيغو 27 نقطة.

(14) إشبيلية 25 نقطة.

(15) ألميريا 25 نقطة.

(16) قادش 25 نقطة.

(17) بلد الوليد 24 نقطة.

(18) فالنسيا 23 نقطة.

(19) خيتافي 22 نقطة.

(20) إلتشي 9 نقاط.