الأميرة نور بنت عاصم وإطلالة مميزة مع زوجها السعودي وحفيد الملكة إليزابيث

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وطن- حضرت الأميرة الأردنية “نور بنت عاصم”، السبت، رفقة زوجها رجل الأعمال السعودي “عمرو زيدان” ومعهم سليل الأسرة البريطانية الحاكمة “بيتر ڤيليبس” حفيد الملكة اليزابيث الثانية، و ابن الاميرة آن”ومارك فيليبس”، فعاليات كأس السعودية للخيول، خلال أمسية حافلة كأس شهدت مشاركة من 22 دولة، متضمنة تسجيل 70 فائزًا بسباقات الفئة الأولى.

الأميرة نور بنت عاصم تحضر كأس السعودية للفروسية

وظهرت الأميرة “نور بنت عاصم” رفقة زوجها في صور شاركتها ابنتها (هيا بنت حمزة) من طليقها ولي العهد الأردني السابق “حمزة بن الحسين” عبر حسابها بانستغرام، وقد بدت مبتهجة بالفعاليات.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وحضرت الأميرة الأردنية رفقة زوجها رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان، أمسية كأس السعودية للفروسية الذي حظي بإقبال كبير على مستوى الشخصيات الرسمية والمشاهير حول العالم.

يشار أن عمرو زيدان، هو واحد من أشهر المتاسبقين والفرسان بالمملكة العربية السعودية، وهو أبرز المالكين للاسطبلات في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

عقدت الأميرة نور بنت عاصم بتاريخ 22 يونيو 2018 قرانها على رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان في حفل أقيم في البحر الميت. وأنجبت منه طلال (أبريل 2019) وعبد الله (20 ديسيمبر 2020)

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خلال مولودها الثاني، عبد الله، أصدرت الأميرة بيانا نشره مكتبها الخاص قالت فيه “يسرنا إعلان بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبدالله الأول المعظمة، والشيخ المهندس عمرو بن فريد بن محمد حسين زيدان رئيس مجموعة الزيدان القابضة ورئيس الاتحاد السعودي البولو، قد رزقا صباح الأحد في عمان الواقع في الخامس من شهر جمادى الأول هجرية لعام 1442 الموافق لعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلادية بمولد أسمياه عبدالله جعله قرة عين لوالديه”.

كأس السعودية للفروسية

وانطلقت يوم الجمعة، فعاليات كأس السعودية للفروسية، وهو من تنظيم نادي سباقات الخيل بالمملكة، وافتتحت الدورة الرابعة من المهرجان لهذا لعام 2023، بتحدّي الخيالة الدوليين برعاية (STC) في منافسة للفرسان بمشاركة سبع فتيات وسبعة فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركتين محليّتين.

نافس الخيالة، حسب “صحيفة اليوم” المحلية، بصفتهم الفردية في أربع جولات، خُصصت لكل منها جائزة 400,000 دولار، حيث تتاح المشاركة للجياد المدربة محليًّا فقط، وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية بمسافات مختلفة تتراوح بين (1200 متر) إلى (1800 متر).

أمس السبت، أُقيم السباق الأغنى في العالم خلال كأس السعودية (فئة 1) البالغة جائزته المالية 20 مليون دولار، بحضور شخصيات معروفة ومشاهير من مختلف دول العالم.

داخل السباق، التقي أفضل الفرسان والخيول في العالم للمنافسة على مسافة 1800 متر بالمسار الرمليّ لميدان الملك عبد العزيز، في ختام الأمسية التي شهدت 8 سباقات أخرى تنافس فيها الخيل من جميع أنحاء العالم على الأرضيتين الرملية والعشبية.

وكان الياباني “هيرو ريس” مالك لقب “بين ثلاسا” هو من تُوج، السبت، بلقب بطولة كأس السعودية للفروسية للعام الجاري 2023، والتي يقدر مجموع جوائزها بـ35 مليون دولار.

نور بنت عاصم وزرجها رفقة “بيتر فيلبس” حفيد إليزابيث الثانية.. من هو؟

تقارير كثيرة تحدثت عن شغف وولع العائلة المالكة البريطانية بالفروسية وركوب الخيل، ولعل من أبرز تلك الأسماء كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وابنتها الأميرة آن ولكن أيضا حفيدها بيتر فيلبس.

تأتي الأميرة “آن” في المركز السادس عشر في ترتيب ولاية العرش، وقد اشتهرت بلقب الأميرة الملكية، فهي ابنة إليزابيث الثانية الوحيدة.

عُرفت الأميرة آن بولعها و حبها للخيول وبمسيرتها المهنية في الفروسية والتي شهدت تنافسها في أولمبياد 1976. حتى أنه لديها واحد من أكثر جداول الأعمال ازدحامًا بين أي فرد من العائلة المالكة من حيث الأنشطة الرياضية المتعلقة بالفروسية.

في المرتبة السابع عشر في ترتيب ولاية العرش، يأتي ابنها بيتر فيليبس، الذي كان يوما ما الحفيد الأكبر للملكة، وكان الخامس في الترتيب حتى وُلد الأمير ويليام عام 1982.

ليس لدى فيلبس لقب ملكي، حيث يحصل أحفاد الملك فقط من خلال السلالة الذكورية على لقب واحد، لكنه رغم ذلك ورث من أمه وجدته ولعه وشغفه الكبير بالخيول والفروسية.